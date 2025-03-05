«Первый Бит» перевел «Вило Рус» на российскую ERP и увеличил на 40% скорость бухгалтерской и налоговой отчетности

Интегратор ИТ - решений «Первый Бит» успешно перевел компанию «Вило Рус» с зарубежной ERP-системы SAP на отечественное решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Глобальный проект был реализован Екатеринбургским офисом «Реальная автоматизация» компании «Первый Бит» всего за шесть месяцев, обеспечив полное сохранение функционала, высокую степень автоматизации бизнес-процессов и увеличение скорости подготовки регламентированной отчетности на 40%.

«Вило Рус» – это российское подразделение мирового производителя насосного оборудования WILO. На момент инициации проекта, компания работала с иностранной системой SAP. Автоматизация в целом удовлетворяла требованиям бизнеса. От исполнителя требовалось в сжатые сроки провести импортозамещение ERP-системы, воссоздав все ключевые процессы в российском ПО.

В числе поставленных задач перед специалистами «Первого Бита», было создание ИТ-инфраструктуры, способной поддерживать высокую автоматизацию торгово-сбытового блока и производства, а также создание инструментов для формирования управленческой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и регламентированной отчетности.

Первым этапом работы над проектом стало определение MVP (минимального жизнеспособного продукта), который позволил бы предприятию продолжить работу в новом программном продукте в кратчайшие сроки и без потери функциональности. Проектная команда собрала требования к новой системе и смоделировала процессы в типовой конфигурации «1С:ERP».

«По результатам первого этапа мы уточнили функциональные границы проекта, а также обнаружили критические функциональные разрывы, устранение которых требовалось для создания целевого продукта с минимально необходимой функциональностью», – сказала менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Первый Бит» в Екатеринбурге Ирина Мерзлова.

Второй этап включал в себя реализацию MVP с запуском в промышленную эксплуатацию до конца 2023 г.

Были адаптированы блоки российского и международного регламентированного учета, управления продажами, закупками, а также затратами и расчетом себестоимости. Для автоматизации бизнес-процессов, для «1С:ERP» настроили обмен данными с решениями «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Документооборот 8 КОРП», «1С:WMS» и сервисом учета авансовых отчетов «ЦАРЬ ВУАЯЖ».

«Ключевым фактором при выборе партнера-интегратора для нас был опыт внедрения комплексных автоматизированных систем. Проведя анализ рынка, мы остановились на проектной команде компании «Первый Бит». Выбор оказался верным – специалисты показали себя как настоящие профессионалы и реализовали проект без отклонения по срокам и потерь в функциональности», – сказал руководитель ИТ компании «Вило Рус» Владислав Викулин.

Специалисты «Первого Бита» смогли увеличить скорость подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности на 40%, автоматизировать процессы фиксации выпуска продукции и списания материалов, а также настроить систему сложных автоматических скидок для покупателей.

Проект стал ярким примером того, как при грамотном подходе внедрение российских систем может не только заменить иностранное ПО без потери критически важной функциональности, но и повысить эффективность работы компании.