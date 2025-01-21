Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра»

«Группа Астра», участник российского рынка инфраструктурного программного обеспечения, объявляет об успешном завершении проекта по комплексной миграции ИТ-инфраструктуры компании «ВИЛО Беларусь», производителя промышленного насосного оборудования, подразделения глобальной группы компаний WILO SE (Германия). Процесс миграции, включающий в себя замену инфраструктурного ПО Microsoft на решения «Группы Астра», был осуществлен в рекордно короткие сроки — за три месяца. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках стратегии создания технологически независимой ИТ-инфраструктуры «ВИЛО Беларусь» провела полный переход на отечественное ПО, также включавший в себя смену бизнес- и производственных систем, что позволило компании обеспечить бесперебойную работу и повысить уровень информационной безопасности. Ранее аналогичный проект по комплексному импортозамещению инфраструктурного ПО был проведен в российском подразделении «ВИЛО Рус», а белорусский офис ориентировался на подходы и опыт российских коллег.

Теперь в части ИТ-инфраструктуры подразделения «ВИЛО» в России и Белоруссии работают на базе одних и тех же программных продуктов, что значительно упрощает задачи администрирования в минском офисе – при необходимости это можно делать удаленно из России. Все задачи разработки новых ИТ-решений решаются в ходе прямых взаимодействий между двумя представительствами.

В качестве альтернативы ПО Microsoft были внедрены такие инфраструктурные программные продукты «Группы Астра», как операционная система Astra Linux, служба каталога ALD Pro, корпоративная почта RuPost, система резервного копирования RuBackup, мобильное рабочее место сотрудника WorksPad, ПК СВ «Брест» и облачную платформу Astra Cloud. Также были развернуты бизнес-приложения Knomary, офисные пакеты, мессенджеры и средства информационной безопасности, инструменты для управления сетями от сторонних разработчиков. В данный момент заказчик тестирует платформу Termidesk для управления виртуальными рабочими местами от компании «Увеон - Облачные технологии» (входит в «Группу Астра»).

Проект осуществила команда, в которую вошли специалисты «Астра Консалтинг» («Группа Астра») и ИТ-специалисты заказчика. Работа стартовала в июне 2024 г., после успешного завершения миграции в российском подразделении «ВИЛО Рус». В августе 2024 г. был развернут тестовый стенд и проведено полномасштабное тестирование новой инфраструктуры на базе российского программного стека. 25 августа 2024 г. состоялась миграция рабочих станций пользователей и перевод ИТ-инфраструктуры в новый продуктивный контур.

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?
Безопасность

По завершении проекта заказчик получил целый ряд преимуществ. Прежде всего, это сокращение времени на решение ИТ-задач. Теперь управление ИТ-инфраструктурой осуществляется локально, без необходимости обращения в зарубежные офисы. Использование отечественного ПО снижает риски, связанные с возможными санкционными ограничениями. Все подразделения компании работают на единой технологической платформе, что упрощает администрирование и поддержку.

«Этот проект является стратегически важным не только для заказчика, но и для нас самих. Полномасштабный переход на отечественное ПО не только повысил санкционную устойчивость бизнеса компании «ВИЛО Беларусь», создал мощный фундамент для дальнейшего роста и масштабирования уже на основе отечественных программных продуктов, но и продемонстрировал возможности российских ИТ-решений на мировом уровне. Мы, как исполнитель проекта, приобрели колоссальный и полезный опыт, который позволит нам оказывать помощь по комплексной локализации ИТ всем заинтересованным заказчиком. А кратчайшие сроки, в которые мы сумели реализовать его, могут послужить отличной метрикой качества нашей работы», — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами продлят на три года

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка»

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

В России разработана ИТ-система, умеющая искать преступников по публикациям в Telegram

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще