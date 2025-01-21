«ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра»

«Группа Астра», участник российского рынка инфраструктурного программного обеспечения, объявляет об успешном завершении проекта по комплексной миграции ИТ-инфраструктуры компании «ВИЛО Беларусь», производителя промышленного насосного оборудования, подразделения глобальной группы компаний WILO SE (Германия). Процесс миграции, включающий в себя замену инфраструктурного ПО Microsoft на решения «Группы Астра», был осуществлен в рекордно короткие сроки — за три месяца. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках стратегии создания технологически независимой ИТ-инфраструктуры «ВИЛО Беларусь» провела полный переход на отечественное ПО, также включавший в себя смену бизнес- и производственных систем, что позволило компании обеспечить бесперебойную работу и повысить уровень информационной безопасности. Ранее аналогичный проект по комплексному импортозамещению инфраструктурного ПО был проведен в российском подразделении «ВИЛО Рус», а белорусский офис ориентировался на подходы и опыт российских коллег.

Теперь в части ИТ-инфраструктуры подразделения «ВИЛО» в России и Белоруссии работают на базе одних и тех же программных продуктов, что значительно упрощает задачи администрирования в минском офисе – при необходимости это можно делать удаленно из России. Все задачи разработки новых ИТ-решений решаются в ходе прямых взаимодействий между двумя представительствами.

В качестве альтернативы ПО Microsoft были внедрены такие инфраструктурные программные продукты «Группы Астра», как операционная система Astra Linux, служба каталога ALD Pro, корпоративная почта RuPost, система резервного копирования RuBackup, мобильное рабочее место сотрудника WorksPad, ПК СВ «Брест» и облачную платформу Astra Cloud. Также были развернуты бизнес-приложения Knomary, офисные пакеты, мессенджеры и средства информационной безопасности, инструменты для управления сетями от сторонних разработчиков. В данный момент заказчик тестирует платформу Termidesk для управления виртуальными рабочими местами от компании «Увеон - Облачные технологии» (входит в «Группу Астра»).

Проект осуществила команда, в которую вошли специалисты «Астра Консалтинг» («Группа Астра») и ИТ-специалисты заказчика. Работа стартовала в июне 2024 г., после успешного завершения миграции в российском подразделении «ВИЛО Рус». В августе 2024 г. был развернут тестовый стенд и проведено полномасштабное тестирование новой инфраструктуры на базе российского программного стека. 25 августа 2024 г. состоялась миграция рабочих станций пользователей и перевод ИТ-инфраструктуры в новый продуктивный контур.

По завершении проекта заказчик получил целый ряд преимуществ. Прежде всего, это сокращение времени на решение ИТ-задач. Теперь управление ИТ-инфраструктурой осуществляется локально, без необходимости обращения в зарубежные офисы. Использование отечественного ПО снижает риски, связанные с возможными санкционными ограничениями. Все подразделения компании работают на единой технологической платформе, что упрощает администрирование и поддержку.

«Этот проект является стратегически важным не только для заказчика, но и для нас самих. Полномасштабный переход на отечественное ПО не только повысил санкционную устойчивость бизнеса компании «ВИЛО Беларусь», создал мощный фундамент для дальнейшего роста и масштабирования уже на основе отечественных программных продуктов, но и продемонстрировал возможности российских ИТ-решений на мировом уровне. Мы, как исполнитель проекта, приобрели колоссальный и полезный опыт, который позволит нам оказывать помощь по комплексной локализации ИТ всем заинтересованным заказчиком. А кратчайшие сроки, в которые мы сумели реализовать его, могут послужить отличной метрикой качества нашей работы», — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».