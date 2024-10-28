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Ростехнадзор РФ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Госатомнадзор
СОБЫТИЯ
|28.10.2024
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Платформа технологического надзора России обошлась в 638,9 миллионов
ние мероприятия является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Цифровая платформа Ростехнадзора должна обеспечить: сокращение количества очны
|31.05.2024
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Извещения о строительных работах бизнес сможет подавать через Госуслуги
возобновлении строительства, о внесении изменений в проектную документацию можно будет направлять в Ростехнадзор России через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Извещение в Ростехнадзор о на
|18.07.2018
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Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей
то, что реконструкция здания под Центр была осуществлена с отклонениями от проектной документации. Ростехнадзор завалил суд исками к ИТ-компании, создавшей Центр моделирования аэрокосмических
|15.04.2013
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«Лаборатория Касперского» защитит облачную инфраструктуру Ростехнадзора
начале сотрудничества с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в сфере информационной безопасности. Защитные решения «Лаборатории Касперского»
|27.07.2011
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ТТК подключил к сети дальней связи Верхне-Волжское управление Ростехнадзора
хне-Волжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, обеспечит подключение к се
|17.01.2011
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Прибайкальское управление Ростехнадзора автоматизирует документооборот с помощью «eDocLib:Документоооборот»
анная на основе решения «eDocLib:Документоборот» (разработка ЭОС). Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору является территориальным органом Ростехнадзора. В настоящее время в составе управления – 23 отдела с общей штатной численностью более двухсот сотрудников. Управление осуществляет контрольную и надзорную деятельность на 13 тыс.
|25.06.2010
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Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ОАО "РусГидро". Декларация, подчеркива
|28.01.2010
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СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии
ительное проектирование. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дала свое согласие на присвоение такого статуса некоммерческому партнерству (НП
|25.01.2010
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Западно-Сибирское управление Ростехнадзора закупило дополнительные АРМ СЭД «Дело»
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Западно-Сибирское управление Ростехнадзора) продолжает проект по автоматизации документооборота на базе системы «Дело», ра
|18.11.2009
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Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора внедряет систему «Кадры»
альной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора) приняло решение об автоматизации кадрового учета с помощью системы «Кадры», ра
|17.09.2009
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Ростехнадзор огласит результаты проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) огласит официальные результаты проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ведомство подготовило перечень сотрудников "РусГидро", ответственных за аварию на Саяно-Шушенской Г
|06.04.2009
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МТУ Ростехнадзора по СФО внедрило СЭД «Дело»
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Межрегиональном территориальном управлении (МТУ) Ростехнадзора по Сибирскому Федеральному Округу (СФО) г. Новосибирск завершен первый этап внедрения системы электронного документооборота (СЭД) «Дело». Проект по автоматизации документооборота
|26.02.2009
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Ростехнадзор зарегистрировал 8 отклонений в работе российских АЭС
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в январе 2009 г. зарегистрировала 8 отклонений в работе российских АЭС, сообщае
|10.09.2008
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СЭД «Дело» внедряют в Управлении Ростехнадзора по Ульяновской области
ан, начала проект по внедрению системы электронного документооборота «Дело» в структурах Управления Ростехнадзора по Ульяновской области. Помимо стационарных рабочих мест системы «Дело», в Упра
|08.08.2008
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Ростехнадзор введет в действие указания по контролю ядерных материалов
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 1 сентября 2008г. введет в действие методические указания о порядке проведени
|21.07.2008
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МТУ Ростехнадзора по СФО внедряет СЭД «Дело»
В июле 2008 г. Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Ростехнадзора по Сибирскому Федеральному Округу (СФО) подписало контракт с компанией «Корпора
|15.07.2008
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Ростехнадзор регламентировал проверку ядерных установок в РФ
общает РБК, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константин Пуликовский утвердил положение о порядке участия своего ведомства в
|24.06.2008
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Ростехнадзор ищет ИТ-подрядчика
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проводит открытый аукцион № 5-ОА на поставку и адаптацию системы управления фин
|23.06.2008
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Ростехнадзор проводит аукцион на поставку системы планирования мероприятий
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявила открытый аукцион № 6-ОА на поставку и адаптацию системы планирования и контроля эффективности мероприятий по администрированию платы за негативное воздействие на окружающ
|14.05.2008
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Ростехнадзору потребовалась оргтехника
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовалась оргтехника, поставкой которой предстоит заняться победителю откры
|20.03.2008
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Ростехнадзор выявит самые опасные производственные объекты страны
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) планирует создать рейтинг промышленных предприятий страны с точки зрения эколог
|22.02.2008
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Ростехнадзору необходима техподдержка средств информатизации
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) требуется техническая поддержка эксплуатации средств информатизации и телефонно
|28.01.2008
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В России ужесточается контроль в сфере металлургического надзора
сс-службу Ростехнадзора, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) поручила территориальным органам ужесточить контроль в сфере металлургического
|25.12.2007
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Алтайское управление Ростехнадзора закупает ПО
Алтайское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора проводит торги в форме открытого конкурса №19, в рамках которого определит поставщика программного обеспечения. На закупку ПО заказчик готов потратить до 3334,170 тыс. руб., при э
|29.11.2007
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ПТК «Апогей» получил разрешение «Ростехнадзора»
Программно-технический измерительный комплекс «Апогей», изготавливаемый НПФ «Ракурс» по ТУ 4252-003-27462912-04, получил разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение для управления, регулирования, противоаварийной защиты, сигнализации и контроля оборудования, работающего
|20.11.2007
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Мурманский Ростехнадзор закупает ПО
по Мурманской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) объявило запрос котировок на поставку лицензионного программного обеспечения. Л
|24.10.2007
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ЦМТО Ростехнадзора строит электронный документооборот с ЭОС
– территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выбирает систему электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офи
|01.10.2007
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Ростехнадзор расширяет масштабы СЭД «Дело»
В сентябре 2007 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) приобрела 22 дополнительные лицензии системы электронного документооборота (СЭД
|30.08.2007
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Ростехнадзор утвердил правила физзащиты ядерных материалов и установок
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пун
|27.08.2007
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«Дело» внедряют в структурах Ростехнадзора по Калужской области
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Калужской области внедряет системы электронного документооборота «Дело» и кадрового учета «Кадры» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Выбор в пользу системы «Дело», обес
|14.03.2007
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Ростехнадзор готовится к ядерным авариям
По сообщению пресс-службы Ростехнадзора, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору вводит требования к содержанию плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на исследовательски
|05.03.2007
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Программный комплекс «АСМ СЗМА» прошёл аттестацию в Ростехнадзоре
ации программных средств Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ, при Научно-техническом Центре по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ Я
|02.03.2007
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Ростехнадзору требуются услуги по технической поддержке
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявила открытый конкурс на обеспечение технической поддержки эксплуатации средств информатизации и телефонной связи центрального аппарата службы. На услуги по технической поддер
|16.02.2007
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Ростехнадзор выбирает ИТ-подрядчика
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для оказания услуг по сопровождению специальных программных средств и информационной базы данных государственной информационно-упр
|22.08.2006
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Ростехнадзор объявил конкурс на техподдержку АИС ПБ
подачи заявок 21.08.2006 г. Дата и время окончания подачи заявок 19.09.2006 г., 11:00. Кроме того, Ростехнадзор объявил конкурс на организацию и обеспечение эксплуатации виртуальной частной се
|22.08.2006
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Объявлен конкурс на техническую поддержку телефонной связи ЦА Ростехнадзора
ической поддержки эксплуатации средств информатизации и телефонной связи ЦА (центрального аппарата) Ростехнадзора. Заказчиком выступила Федеральная служба по экологическому, технологическому и
|26.04.2006
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Нефтяников к Байкалу не пускает президент
из 53 экспертов) пришла к выводу о недопустимости такого маршрута, однако такое решение не устроило Ростехнадзор. Количественное изменение состава комиссии, в которую было введено 34 новых член
|26.04.2006
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Нефтяников к Байкалу не пускает президент
из 53 экспертов) пришла к выводу о недопустимости такого маршрута, однако такое решение не устроило Ростехнадзор. Количественное изменение состава комиссии, в которую было введено 34 новых член
|19.01.2006
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Госатомнадзор разработал концепцию информатизации
Специалисты компании R-Style завершили создание концепции развития ИТ-инфраструктуры Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Для этого было проведено детальное обследование предприятия: анализ всех бизнес-процессов, техническ
|14.01.2003
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ПО "Маяк" никто не останавливал
останций и атомных подводных лодок. В качестве причины остановки "Маяка" назывался отказ со стороны Госатомнадзора России в продлении лицензии из-за нанесенного предприятием экологического ущер
Ростехнадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 18
|Мишустин Михаил 787 7
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Румянцев Александр 18 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Любинский Александр 19 5
|Пуликовский Константин 5 5
|Григоренко Дмитрий 249 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Гурзов Константин 19 4
|Вайншток Семен 5 4
|Чубайс Анатолий 222 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Чуприян Александр 9 3
|Бондур Валерий 3 3
|Кутьин Николай 3 3
|Щеголев Игорь 699 2
|Иванов Сергей 405 2
|Сапунов Алексей 38 2
|Лейпи Игорь 14 2
|Бурин Андрей 17 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Комарова Наталья 16 2
|Энфиаджян Рубен 23 2
|Виноградова Анна 5 2
|Бастрыкин Александр 27 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Агеев Денис 38 2
|Колесников Сергей 23 2
|Давидюк Андрей 13 2
|Лаверов Николай 6 2
|Светлицкий Станислав 3 2
|Чернигов Леонид 4 2
|Смолин Олег 4 2
|Курчатов Игорь 8 2
|Савин Анатолий 2 2
|Малахова Ирина 3 2
|Рыжков Владимир 6 2
|Грабовой Григорий 2 2
|Пехтин Владимир 7 2
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