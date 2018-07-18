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Ростехнадзор РФ
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Госатомнадзор



18.07.2018 Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей
15.04.2013 «Лаборатория Касперского» защитит облачную инфраструктуру Ростехнадзора
27.07.2011 ТТК подключил к сети дальней связи Верхне-Волжское управление Ростехнадзора
17.01.2011 Прибайкальское управление Ростехнадзора автоматизирует документооборот с помощью «eDocLib:Документоооборот»
25.06.2010 Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии
25.01.2010 Западно-Сибирское управление Ростехнадзора закупило дополнительные АРМ СЭД «Дело»
18.11.2009 Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора внедряет систему «Кадры»
17.09.2009 Ростехнадзор огласит результаты проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
06.04.2009 МТУ Ростехнадзора по СФО внедрило СЭД «Дело»
26.02.2009 Ростехнадзор зарегистрировал 8 отклонений в работе российских АЭС
10.09.2008 СЭД «Дело» внедряют в Управлении Ростехнадзора по Ульяновской области
08.08.2008 Ростехнадзор введет в действие указания по контролю ядерных материалов
21.07.2008 МТУ Ростехнадзора по СФО внедряет СЭД «Дело»
15.07.2008 Ростехнадзор регламентировал проверку ядерных установок в РФ
24.06.2008 Ростехнадзор ищет ИТ-подрядчика
23.06.2008 Ростехнадзор проводит аукцион на поставку системы планирования мероприятий
20.03.2008 Ростехнадзор выявит самые опасные производственные объекты страны
29.11.2007 ПТК «Апогей» получил разрешение «Ростехнадзора»
20.11.2007 Мурманский Ростехнадзор закупает ПО
24.10.2007 ЦМТО Ростехнадзора строит электронный документооборот с ЭОС
01.10.2007 Ростехнадзор расширяет масштабы СЭД «Дело»
30.08.2007 Ростехнадзор утвердил правила физзащиты ядерных материалов и установок
27.08.2007 «Дело» внедряют в структурах Ростехнадзора по Калужской области
14.03.2007 Ростехнадзор готовится к ядерным авариям
05.03.2007 Программный комплекс «АСМ СЗМА» прошёл аттестацию в Ростехнадзоре
16.02.2007 Ростехнадзор выбирает ИТ-подрядчика
22.08.2006 Ростехнадзор объявил конкурс на техподдержку АИС ПБ
22.08.2006 Объявлен конкурс на техническую поддержку телефонной связи ЦА Ростехнадзора

Публикаций - 167, упоминаний - 260

Ростехнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 18
Восход ФГБУ НИИ 485 13
ЭОС - Электронные офисные системы 1205 10
Крок - Croc 1579 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 326 4
Yandex - Яндекс 4701 4
Ростех - Ростехнологии 2400 4
RedSys - РедСис 67 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6262 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3781 3
Intel Corporation 10841 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 3
VK - Mail.ru Group 2890 3
Ниеншанц 89 3
Samsung Electronics 9018 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8578 2
IBM - International Business Machines Corp 8735 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1355 2
5323 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 257 2
Selectel - Селектел 148 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 96 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix - Тионикс 57 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 2
IBS - ИБС экспертиза 52 2
Компьюлинк УСП 143 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1085 2
Ракурс НПФ 65 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 234 1
SAP SE 4386 1
Cisco Systems 4651 1
Twitter 2331 1
Microsoft Corporation 21317 1
Meta - Facebook 4151 1
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 222 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 1
InfoWatch - Инфовотч 826 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 87 13
РусГидро ПАО 175 7
Транснефть 216 5
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1975 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4928 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 46 3
Газпром ПАО 846 3
РЖД - Российские железные дороги 1355 2
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 2
Почта России ПАО 1806 2
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 38 2
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 46 2
СХК - Сибирский химический комбинат 12 2
Россети Ленэнерго 56 2
ГПБ - Газпромбанк 806 2
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 2
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 43 2
Wilo 3 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 39 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 90 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
HeadHunter Group - HH Group 390 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 397 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 90 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
Восток-Запад - EWS Holding 23 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Аэрофлот 619 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 1
X5 Group - Пятерочка 292 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 144 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 492 1
X5 Group 654 1
ПСБ - Промсвязьбанк 639 1
ВТБ - ВТБ24 643 1
Алроса АК 99 1
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7476 29
Правительство РФ 4094 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 959 18
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 17
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 480 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2051 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3892 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 13
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 13
Президент Российской Федерации 2191 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1213 11
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 11
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 105 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2459 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 295 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2061 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1217 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1274 7
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 77 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2043 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1792 6
Федеральное казначейство России 1042 6
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 450 5
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 69 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 275 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 755 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 168 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 5
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 4
Greenpeace - Гринпис 114 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
Единая Россия - Политическая партия 221 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 40 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
4CIO 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12424 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4734 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3812 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1190 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4339 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2571 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1919 4
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 214 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1621 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2004 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 147 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 330 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 112 2
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HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 257 2
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 7 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1826 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10165 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 273 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 839 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 996 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1022 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 876 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3145 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1118 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 551 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 143 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 395 1
Системы охлаждения 88 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 32 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 116 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 64 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 90 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 94 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 53 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 436 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 37 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 91 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1610 9
ЭОС Дело СЭД 993 8
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 131 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 209 5
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 44 3
Linux OS 7314 3
ЭОС Архивное дело 107 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 452 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 203 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2131 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 2
Intel x86 - архитектура процессора 1264 2
Oracle Collaboration Suite - OCS 31 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
1С:Бухгалтерия 480 1
DataDome DataFloor 7 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 62 1
Крок - CROC Java eXtendable Framework 2 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 37 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 23 1
ОАСИ МКА - Отраслевая автоматизированная система информатизации Москомархитектуры 2 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 6 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 20 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 15 1
Ростелеком Лицей 12 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
1С:Управление торговлей 221 1
Intersoft Lab Референт 13 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 28 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 6 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 1
Путин Владимир 2452 15
Мишустин Михаил 340 5
Чернышенко Дмитрий 271 4
Гурзов Константин 19 4
Медведев Дмитрий 1593 4
Любинский Александр 16 4
Чубайс Анатолий 193 3
Фрадков Михаил 159 2
Щеголев Игорь 684 2
Колесников Сергей 9 2
Шадаев Максут 428 2
Комарова Наталья 13 2
Энфиаджян Рубен 21 2
Светлицкий Станислав 3 2
Лаверов Николай 5 2
Никифоров Николай 1143 2
Володин Вячеслав 67 1
Карачинский Анатолий 88 1
Албычев Александр 78 1
Симаков Олег 107 1
Смирнов Алексей 159 1
Чернигов Леонид 2 1
Еремеев Олег 1 1
Дюбанов Анатолий 88 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
Массух Илья 199 1
Иванов Сергей 356 1
Солодухин Константин 113 1
Делицын Леонид 108 1
Анохин Сергей 42 1
Стрелков Сергей 12 1
Ускова Ольга 153 1
Сахненко Сергей 72 1
Кисляков Евгений 89 1
Собянин Сергей 221 1
Греф Герман 344 1
Пак Олег 91 1
Левин Леонид 91 1
Осеевский Михаил 254 1
Орловский Виктор 281 1
Россия - Российская федерация - РФ 91095 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28671 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11707 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2023 6
Франция - Французская Республика 5022 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4400 5
Россия - ЦФО - Калужская область 742 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9994 4
Россия - ЦФО - Тульская область 939 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11814 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 833 4
Россия - СФО - Новосибирск 3017 4
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 587 4
Россия - СФО - Иркутская область 762 4
Европа 7831 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36081 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2909 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 993 3
Германия - Федеративная Республика 7875 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1122 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12114 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 631 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 956 3
Россия - ЦФО - Владимирская область 516 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 645 3
Россия - ЦФО - Костромская область 297 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 890 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11431 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 471 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1878 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1814 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 868 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1968 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 617 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 308 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 375 2
Болгария - Республика 632 2
Россия - ПФО - Саратовская область 532 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 421 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 973 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2038 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5137 11
Федеральный бюджет Российской Федерации 618 6
СРО - саморегулируемые организации 48 5
Информационное общество - Государственная программа 823 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5090 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1376 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 638 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1286 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2770 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 387 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 542 1
FMA - Fused Multiply-Add - умножение-сложение с однократным округлением 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 1
Цифровой регион - Федеральный проект 46 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 9 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 2 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 559 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
Коррупция 34 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 837 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 17 1
Уран - Uranium - химический элемент 8 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 57 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 25
Коммерсантъ - Издательский дом 803 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 2
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Forbes - Форбс 568 1
Bloomberg 983 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
N+1 - Издание 114 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
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Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
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ИБРАЭ РАН - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
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