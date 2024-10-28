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Ростехнадзор РФ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Госатомнадзор

Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор

СОБЫТИЯ


28.10.2024 Платформа технологического надзора России обошлась в 638,9 миллионов

ние мероприятия является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Цифровая платформа Ростехнадзора должна обеспечить: сокращение количества очны
31.05.2024 Извещения о строительных работах бизнес сможет подавать через Госуслуги

возобновлении строительства, о внесении изменений в проектную документацию можно будет направлять в Ростехнадзор России через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Извещение в Ростехнадзор о на
18.07.2018 Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей

то, что реконструкция здания под Центр была осуществлена с отклонениями от проектной документации. Ростехнадзор завалил суд исками к ИТ-компании, создавшей Центр моделирования аэрокосмических

15.04.2013 «Лаборатория Касперского» защитит облачную инфраструктуру Ростехнадзора

начале сотрудничества с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в сфере информационной безопасности. Защитные решения «Лаборатории Касперского»
27.07.2011 ТТК подключил к сети дальней связи Верхне-Волжское управление Ростехнадзора

хне-Волжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, обеспечит подключение к се
17.01.2011 Прибайкальское управление Ростехнадзора автоматизирует документооборот с помощью «eDocLib:Документоооборот»

анная на основе решения «eDocLib:Документоборот» (разработка ЭОС). Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору является территориальным органом Ростехнадзора. В настоящее время в составе управления – 23 отдела с общей штатной численностью более двухсот сотрудников. Управление осуществляет контрольную и надзорную деятельность на 13 тыс.
25.06.2010 Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ОАО "РусГидро". Декларация, подчеркива
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии

ительное проектирование. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дала свое согласие на присвоение такого статуса некоммерческому партнерству (НП
25.01.2010 Западно-Сибирское управление Ростехнадзора закупило дополнительные АРМ СЭД «Дело»

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Западно-Сибирское управление Ростехнадзора) продолжает проект по автоматизации документооборота на базе системы «Дело», ра
18.11.2009 Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора внедряет систему «Кадры»

альной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора) приняло решение об автоматизации кадрового учета с помощью системы «Кадры», ра
17.09.2009 Ростехнадзор огласит результаты проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) огласит официальные результаты проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ведомство подготовило перечень сотрудников "РусГидро", ответственных за аварию на Саяно-Шушенской Г
06.04.2009 МТУ Ростехнадзора по СФО внедрило СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Межрегиональном территориальном управлении (МТУ) Ростехнадзора по Сибирскому Федеральному Округу (СФО) г. Новосибирск завершен первый этап внедрения системы электронного документооборота (СЭД) «Дело». Проект по автоматизации документооборота

26.02.2009 Ростехнадзор зарегистрировал 8 отклонений в работе российских АЭС

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в январе 2009 г. зарегистрировала 8 отклонений в работе российских АЭС, сообщае
10.09.2008 СЭД «Дело» внедряют в Управлении Ростехнадзора по Ульяновской области

ан, начала проект по внедрению системы электронного документооборота «Дело» в структурах Управления Ростехнадзора по Ульяновской области. Помимо стационарных рабочих мест системы «Дело», в Упра
08.08.2008 Ростехнадзор введет в действие указания по контролю ядерных материалов

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 1 сентября 2008г. введет в действие методические указания о порядке проведени
21.07.2008 МТУ Ростехнадзора по СФО внедряет СЭД «Дело»

В июле 2008 г. Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Ростехнадзора по Сибирскому Федеральному Округу (СФО) подписало контракт с компанией «Корпора
15.07.2008 Ростехнадзор регламентировал проверку ядерных установок в РФ

общает РБК, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константин Пуликовский утвердил положение о порядке участия своего ведомства в

24.06.2008 Ростехнадзор ищет ИТ-подрядчика

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проводит открытый аукцион № 5-ОА на поставку и адаптацию системы управления фин
23.06.2008 Ростехнадзор проводит аукцион на поставку системы планирования мероприятий

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявила открытый аукцион № 6-ОА на поставку и адаптацию системы планирования и контроля эффективности мероприятий по администрированию платы за негативное воздействие на окружающ
14.05.2008 Ростехнадзору потребовалась оргтехника

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовалась оргтехника, поставкой которой предстоит заняться победителю откры
20.03.2008 Ростехнадзор выявит самые опасные производственные объекты страны

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) планирует создать рейтинг промышленных предприятий страны с точки зрения эколог
22.02.2008 Ростехнадзору необходима техподдержка средств информатизации

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) требуется техническая поддержка эксплуатации средств информатизации и телефонно
28.01.2008 В России ужесточается контроль в сфере металлургического надзора

сс-службу Ростехнадзора, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) поручила территориальным органам ужесточить контроль в сфере металлургического

25.12.2007 Алтайское управление Ростехнадзора закупает ПО

Алтайское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора проводит торги в форме открытого конкурса №19, в рамках которого определит поставщика программного обеспечения. На закупку ПО заказчик готов потратить до 3334,170 тыс. руб., при э
29.11.2007 ПТК «Апогей» получил разрешение «Ростехнадзора»

Программно-технический измерительный комплекс «Апогей», изготавливаемый НПФ «Ракурс» по ТУ 4252-003-27462912-04, получил разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение для управления, регулирования, противоаварийной защиты, сигнализации и контроля оборудования, работающего
20.11.2007 Мурманский Ростехнадзор закупает ПО

по Мурманской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) объявило запрос котировок на поставку лицензионного программного обеспечения. Л
24.10.2007 ЦМТО Ростехнадзора строит электронный документооборот с ЭОС

– территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выбирает систему электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офи
01.10.2007 Ростехнадзор расширяет масштабы СЭД «Дело»

В сентябре 2007 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) приобрела 22 дополнительные лицензии системы электронного документооборота (СЭД
30.08.2007 Ростехнадзор утвердил правила физзащиты ядерных материалов и установок

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пун
27.08.2007 «Дело» внедряют в структурах Ростехнадзора по Калужской области

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Калужской области внедряет системы электронного документооборота «Дело» и кадрового учета «Кадры» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Выбор в пользу системы «Дело», обес
14.03.2007 Ростехнадзор готовится к ядерным авариям

По сообщению пресс-службы Ростехнадзора, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору вводит требования к содержанию плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на исследовательски
05.03.2007 Программный комплекс «АСМ СЗМА» прошёл аттестацию в Ростехнадзоре

ации программных средств Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ, при Научно-техническом Центре по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ Я
02.03.2007 Ростехнадзору требуются услуги по технической поддержке

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявила открытый конкурс на обеспечение технической поддержки эксплуатации средств информатизации и телефонной связи центрального аппарата службы. На услуги по технической поддер
16.02.2007 Ростехнадзор выбирает ИТ-подрядчика

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для оказания услуг по сопровождению специальных программных средств и информационной базы данных государственной информационно-упр
22.08.2006 Ростехнадзор объявил конкурс на техподдержку АИС ПБ

подачи заявок 21.08.2006 г. Дата и время окончания подачи заявок 19.09.2006 г., 11:00. Кроме того, Ростехнадзор объявил конкурс на организацию и обеспечение эксплуатации виртуальной частной се
22.08.2006 Объявлен конкурс на техническую поддержку телефонной связи ЦА Ростехнадзора

ической поддержки эксплуатации средств информатизации и телефонной связи ЦА (центрального аппарата) Ростехнадзора. Заказчиком выступила Федеральная служба по экологическому, технологическому и

26.04.2006 Нефтяников к Байкалу не пускает президент

из 53 экспертов) пришла к выводу о недопустимости такого маршрута, однако такое решение не устроило Ростехнадзор. Количественное изменение состава комиссии, в которую было введено 34 новых член
26.04.2006 Нефтяников к Байкалу не пускает президент

из 53 экспертов) пришла к выводу о недопустимости такого маршрута, однако такое решение не устроило Ростехнадзор. Количественное изменение состава комиссии, в которую было введено 34 новых член
19.01.2006 Госатомнадзор разработал концепцию информатизации

Специалисты компании R-Style завершили создание концепции развития ИТ-инфраструктуры Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Для этого было проведено детальное обследование предприятия: анализ всех бизнес-процессов, техническ
14.01.2003 ПО "Маяк" никто не останавливал

останций и атомных подводных лодок. В качестве причины остановки "Маяка" назывался отказ со стороны Госатомнадзора России в продлении лицензии из-за нанесенного предприятием экологического ущер

Публикаций - 220, упоминаний - 317

Ростехнадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 25
Восход ФГБУ НИИ 721 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
9594 8
Крок - Croc 1964 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Yandex - Яндекс 9216 4
Microsoft Corporation 25775 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
RedSys - РедСис 74 4
Ниеншанц 124 4
Ростехнадзор НТЦ ЯРБ ФБУ - Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности 8 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
МегаФон 10742 4
SAP SE 5601 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Intel Corporation 12811 3
Softline - Софтлайн 3743 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Ракурс НПФ 176 3
Profound Solutions - Всеобъемлющие решения 12 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
SAS Institute 1082 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Schneider Electric 614 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Selectel - Селектел 544 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 12
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
Газпром ПАО 1493 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Транснефть 335 6
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Почта России ПАО 2370 4
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 4
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 4
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 4
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Orano - Areva 24 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Торий НПП 47 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Аудит Групп 2 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 23
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 19
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 18
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Федеральное казначейство России 1949 12
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 12
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 12
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 12
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 9
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 9
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
4CIO 20 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 39
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
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Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 2 1
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Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 9 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
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