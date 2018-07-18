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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростехнадзор РФ
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Госатомнадзор
Публикаций - 167, упоминаний - 260
Ростехнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2452 15
|Мишустин Михаил 340 5
|Чернышенко Дмитрий 271 4
|Гурзов Константин 19 4
|Медведев Дмитрий 1593 4
|Любинский Александр 16 4
|Чубайс Анатолий 193 3
|Фрадков Михаил 159 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Колесников Сергей 9 2
|Шадаев Максут 428 2
|Комарова Наталья 13 2
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Светлицкий Станислав 3 2
|Лаверов Николай 5 2
|Никифоров Николай 1143 2
|Володин Вячеслав 67 1
|Карачинский Анатолий 88 1
|Албычев Александр 78 1
|Симаков Олег 107 1
|Смирнов Алексей 159 1
|Чернигов Леонид 2 1
|Еремеев Олег 1 1
|Дюбанов Анатолий 88 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
|Массух Илья 199 1
|Иванов Сергей 356 1
|Солодухин Константин 113 1
|Делицын Леонид 108 1
|Анохин Сергей 42 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Ускова Ольга 153 1
|Сахненко Сергей 72 1
|Кисляков Евгений 89 1
|Собянин Сергей 221 1
|Греф Герман 344 1
|Пак Олег 91 1
|Левин Леонид 91 1
|Осеевский Михаил 254 1
|Орловский Виктор 281 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru