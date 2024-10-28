Платформа технологического надзора России обошлась в 638,9 миллионов ние мероприятия является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Цифровая платформа Ростехнадзора должна обеспечить: сокращение количества очны

Извещения о строительных работах бизнес сможет подавать через Госуслуги возобновлении строительства, о внесении изменений в проектную документацию можно будет направлять в Ростехнадзор России через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Извещение в Ростехнадзор о на

Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей то, что реконструкция здания под Центр была осуществлена с отклонениями от проектной документации. Ростехнадзор завалил суд исками к ИТ-компании, создавшей Центр моделирования аэрокосмических

«Лаборатория Касперского» защитит облачную инфраструктуру Ростехнадзора начале сотрудничества с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в сфере информационной безопасности. Защитные решения «Лаборатории Касперского»

ТТК подключил к сети дальней связи Верхне-Волжское управление Ростехнадзора хне-Волжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, обеспечит подключение к се

Прибайкальское управление Ростехнадзора автоматизирует документооборот с помощью «eDocLib:Документоооборот» анная на основе решения «eDocLib:Документоборот» (разработка ЭОС). Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору является территориальным органом Ростехнадзора. В настоящее время в составе управления – 23 отдела с общей штатной численностью более двухсот сотрудников. Управление осуществляет контрольную и надзорную деятельность на 13 тыс.

Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ОАО "РусГидро". Декларация, подчеркива

СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии ительное проектирование. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дала свое согласие на присвоение такого статуса некоммерческому партнерству (НП

Западно-Сибирское управление Ростехнадзора закупило дополнительные АРМ СЭД «Дело» ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Западно-Сибирское управление Ростехнадзора) продолжает проект по автоматизации документооборота на базе системы «Дело», ра

Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора внедряет систему «Кадры» альной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора) приняло решение об автоматизации кадрового учета с помощью системы «Кадры», ра

Ростехнадзор огласит результаты проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) огласит официальные результаты проверки по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ведомство подготовило перечень сотрудников "РусГидро", ответственных за аварию на Саяно-Шушенской Г

МТУ Ростехнадзора по СФО внедрило СЭД «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Межрегиональном территориальном управлении (МТУ) Ростехнадзора по Сибирскому Федеральному Округу (СФО) г. Новосибирск завершен первый этап внедрения системы электронного документооборота (СЭД) «Дело». Проект по автоматизации документооборота

Ростехнадзор зарегистрировал 8 отклонений в работе российских АЭС Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в январе 2009 г. зарегистрировала 8 отклонений в работе российских АЭС, сообщае

СЭД «Дело» внедряют в Управлении Ростехнадзора по Ульяновской области ан, начала проект по внедрению системы электронного документооборота «Дело» в структурах Управления Ростехнадзора по Ульяновской области. Помимо стационарных рабочих мест системы «Дело», в Упра

Ростехнадзор введет в действие указания по контролю ядерных материалов Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 1 сентября 2008г. введет в действие методические указания о порядке проведени

МТУ Ростехнадзора по СФО внедряет СЭД «Дело» В июле 2008 г. Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Ростехнадзора по Сибирскому Федеральному Округу (СФО) подписало контракт с компанией «Корпора

Ростехнадзор регламентировал проверку ядерных установок в РФ общает РБК, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константин Пуликовский утвердил положение о порядке участия своего ведомства в

Ростехнадзор ищет ИТ-подрядчика Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проводит открытый аукцион № 5-ОА на поставку и адаптацию системы управления фин

Ростехнадзор проводит аукцион на поставку системы планирования мероприятий Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявила открытый аукцион № 6-ОА на поставку и адаптацию системы планирования и контроля эффективности мероприятий по администрированию платы за негативное воздействие на окружающ

Ростехнадзору потребовалась оргтехника Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовалась оргтехника, поставкой которой предстоит заняться победителю откры

Ростехнадзор выявит самые опасные производственные объекты страны Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) планирует создать рейтинг промышленных предприятий страны с точки зрения эколог

Ростехнадзору необходима техподдержка средств информатизации Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) требуется техническая поддержка эксплуатации средств информатизации и телефонно

В России ужесточается контроль в сфере металлургического надзора сс-службу Ростехнадзора, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) поручила территориальным органам ужесточить контроль в сфере металлургического

Алтайское управление Ростехнадзора закупает ПО Алтайское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора проводит торги в форме открытого конкурса №19, в рамках которого определит поставщика программного обеспечения. На закупку ПО заказчик готов потратить до 3334,170 тыс. руб., при э

ПТК «Апогей» получил разрешение «Ростехнадзора» Программно-технический измерительный комплекс «Апогей», изготавливаемый НПФ «Ракурс» по ТУ 4252-003-27462912-04, получил разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение для управления, регулирования, противоаварийной защиты, сигнализации и контроля оборудования, работающего

Мурманский Ростехнадзор закупает ПО по Мурманской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) объявило запрос котировок на поставку лицензионного программного обеспечения. Л

ЦМТО Ростехнадзора строит электронный документооборот с ЭОС – территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выбирает систему электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офи

Ростехнадзор расширяет масштабы СЭД «Дело» В сентябре 2007 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) приобрела 22 дополнительные лицензии системы электронного документооборота (СЭД

Ростехнадзор утвердил правила физзащиты ядерных материалов и установок Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пун

«Дело» внедряют в структурах Ростехнадзора по Калужской области Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Калужской области внедряет системы электронного документооборота «Дело» и кадрового учета «Кадры» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Выбор в пользу системы «Дело», обес

Ростехнадзор готовится к ядерным авариям По сообщению пресс-службы Ростехнадзора, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору вводит требования к содержанию плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на исследовательски

Программный комплекс «АСМ СЗМА» прошёл аттестацию в Ростехнадзоре ации программных средств Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ, при Научно-техническом Центре по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ Я

Ростехнадзору требуются услуги по технической поддержке Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявила открытый конкурс на обеспечение технической поддержки эксплуатации средств информатизации и телефонной связи центрального аппарата службы. На услуги по технической поддер

Ростехнадзор выбирает ИТ-подрядчика Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для оказания услуг по сопровождению специальных программных средств и информационной базы данных государственной информационно-упр

Ростехнадзор объявил конкурс на техподдержку АИС ПБ подачи заявок 21.08.2006 г. Дата и время окончания подачи заявок 19.09.2006 г., 11:00. Кроме того, Ростехнадзор объявил конкурс на организацию и обеспечение эксплуатации виртуальной частной се

Объявлен конкурс на техническую поддержку телефонной связи ЦА Ростехнадзора ической поддержки эксплуатации средств информатизации и телефонной связи ЦА (центрального аппарата) Ростехнадзора. Заказчиком выступила Федеральная служба по экологическому, технологическому и

Нефтяников к Байкалу не пускает президент из 53 экспертов) пришла к выводу о недопустимости такого маршрута, однако такое решение не устроило Ростехнадзор. Количественное изменение состава комиссии, в которую было введено 34 новых член

Нефтяников к Байкалу не пускает президент из 53 экспертов) пришла к выводу о недопустимости такого маршрута, однако такое решение не устроило Ростехнадзор. Количественное изменение состава комиссии, в которую было введено 34 новых член

Госатомнадзор разработал концепцию информатизации Специалисты компании R-Style завершили создание концепции развития ИТ-инфраструктуры Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Для этого было проведено детальное обследование предприятия: анализ всех бизнес-процессов, техническ