РАН ИВМ Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Ученые МГУ предложили подход к обработке неполных данных дистанционного зондирования Земли 1
02.04.2024 Ученые разработали нейросеть для прогноза изменений кровотока при операциях на сосудах 1
20.02.2024 Новая прогнозная модель позволит Гидрометцентру определять аномалии жары за шесть месяцев 1
26.07.2023 Российской Федерации отказали во включении продукта в Реестр российского ПО 1
29.04.2020 Huawei поддержит исследования аспирантов факультета ВМК МГУ в области научных интересов компании 1
13.02.2017 Huawei выступила генеральным партнёром церемонии вручения Золотой медали РАН за популяризацию науки 1
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 1
06.10.2009 В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям 1
02.10.2009 В Сарове ученые обсудят вопросы супервычислений и математического моделирования 1
12.02.2008 «Ай-Теко» установила новый вычислительный кластер в ИВМ РАН 1
26.08.2005 Михаил Бондаренко: Мы продолжаем быть кузницей ИТ-кадров 1
29.10.2004 Моделирование климата: российский рекорд 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

РАН ИВМ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 3
Huawei 4289 2
HPE SGI - Silicon Graphics 388 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 2
Cisco Systems 5237 1
Microsoft Corporation 25337 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14635 1
Intel Corporation 12579 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4598 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
ГПБ - Газпромбанк 1190 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1531 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
РНФ - Российский научный фонд 156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1747 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10146 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 248 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 853 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 715 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 572 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1025 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Intel Itanium 641 2
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 34 1
Linux OS 11021 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Т1 Сервионика - Айтеко Business Observer 1 1
КамАЗ 4326 - КамАЗ 43269 6 1
Софронов Иван 2 2
Дымников Валентин 2 2
Morales Christian - Моралес Кристиан 12 1
Симаков Сергей 1 1
Фадеев Ростислав 1 1
Чачин Николай 2 1
Люй Жуй 5 1
Бондаренко Михаил 57 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Андреев Николай 13 1
Федотов Михаил 18 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Rui Lu - Жуй Люй 2 1
Елагин Вячеслав 14 1
Зеленков Юрий 42 1
Воеводин Владимир 19 1
Фортов Владимир 16 1
Капица Сергей 8 1
Черниговская Татьяна 1 1
Соколинский Леонид 5 1
Аладышев Олег 3 1
Четверушкин Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2152 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 3
Мировой океан - World Ocean 523 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18367 1
Казахстан - Республика 5847 1
Европа 24684 1
Земля - планета Солнечной системы 10694 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1016 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 440 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1354 1
Колумбия - Республика 538 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5354 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 107 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15250 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Образование в России 2567 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6289 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2976 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 412 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
РАН - Российская академия наук 2035 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 3
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 3
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 23 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 237 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 155 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 20 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419144, в очереди разбора - 726285.
Создано именных указателей - 190484.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

