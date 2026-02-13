Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН ИВМ Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук
|WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
|Софронов Иван 2 2
|Дымников Валентин 2 2
|Morales Christian - Моралес Кристиан 12 1
|Симаков Сергей 1 1
|Фадеев Ростислав 1 1
|Чачин Николай 2 1
|Люй Жуй 5 1
|Бондаренко Михаил 57 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Андреев Николай 13 1
|Федотов Михаил 18 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Rui Lu - Жуй Люй 2 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Зеленков Юрий 42 1
|Воеводин Владимир 19 1
|Фортов Владимир 16 1
|Капица Сергей 8 1
|Черниговская Татьяна 1 1
|Соколинский Леонид 5 1
|Аладышев Олег 3 1
|Четверушкин Борис 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419144, в очереди разбора - 726285.
Создано именных указателей - 190484.
