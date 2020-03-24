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Фрадков Михаил



24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
08.07.2013 Почему ГАС «Управление» не взлетела 1
05.05.2012 Назначен новый надзирающий за телекомом и ИТ 1
21.05.2010 Интеграторы делят 37 млрд руб. на систему МЧС. Шпионское видео. 1
02.12.2009 Из 10 технопарков заработал только 1. Нужны деньги 1
24.11.2009 Под Москвой появится новый технопарк для ИТ-компаний 1
15.07.2009 США: портал о госрасходах на ИТ. Россия: данных вообще нет 1
07.08.2008 У министра связи новый «старый» зам 1
30.06.2008 Создатель интернета в России назначен замглавы Минсвязи 1
23.06.2008 Новое Минсвязи: кто займется ИТ и телекомом? 1
24.12.2007 EurasiaHighway: русская суперсеть готова 1
24.12.2007 ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин» 1
27.11.2007 Путин укомплектовал «Ростехнологии» 1
14.09.2007 Правительство отменило ввозную пошлину на цифровые интегральные схемы 1
13.09.2007 «Транстелеком» соединил Сахалин с материком 1
12.09.2007 Приставки будут облагаться пошлиной 1
10.09.2007 «Электронная Россия»: бюджет-2007 освоен на 1,2% 2
06.09.2007 Правительство отменило таможенную пошлину на цифровые камеры 1
27.08.2007 Фрадков отправил российскую криптографию за рубеж 1
17.07.2007 В Россвязьохранкультуры назначен заместитель руководителя 1
13.07.2007 Назначен замглавы Россвязьохранкультуры 1
09.07.2007 Утверждена программа развития информационных технологий субъекта РФ 1
09.07.2007 Правительство изменило правила использования ресурсов нумерации 1
06.07.2007 Назначен заместитель руководителя Россвязьохранкультуры 1
22.06.2007 Глава Россвязи не пережил потерю полномочий 1
21.06.2007 Михаил Фрадков назначил руководителя Россвязи 1
18.06.2007 «ТрансТелеКом» завершил прокладку подводного кабеля на Сахалин 1
24.05.2007 "ТрансТелеКом" завершает строительство кабеля на Сахалин 1
30.03.2007 Правительство запретило продавать диски в палатках 1
20.03.2007 К 2011 году российские технопарки будут приносить 117 млрд. руб 1
05.03.2007 3GSM: репортаж из эпицентра "мобильного" безумия 1
20.02.2007 Россия: депутат засудит ЖЖиста 1
07.02.2007 Правительство РФ предложило новых кандидатов в совет директоров «Связьинвеста» 1
01.03.2006 Кто заменит "восьмерку"? Рейтинг связистов 1
06.02.2006 Татарскую почту продолжают "пилить" 1
26.01.2006 В России создадут БД об обороте наркотиков 1
17.01.2006 Изменены правила торгов на получение лицензии на оказание услуг связи 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Фрадков Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6992 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4953 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5789 2
Ростех - Ростехнологии 2238 1
VK - Mail.ru Group 2574 1
Telegram Group 704 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Акадо Телеком - Комкор 664 1
НТВ-Плюс 187 1
АйТи 808 1
BT Group - British Telecommunications 104 1
Siemens AG - Сименс Россия 781 1
Samsung Electronics 6138 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6860 1
Facebook 3947 1
Intel Corporation 4609 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Газпром ПАО 556 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 221 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Газпром-Медиа Холдинг 124 1
Флибуста 27 1
Сургутнефтегаз - СНГ 131 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 69 1
РУСАЛ - Объединённая компания 27 1
Базэл - Базовый Элемент 22 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 9 1
Central Partnership - Централ Партнершип 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6031 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1715 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2021 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 71 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство РФ 2266 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1696 1
Президент Российской Федерации 1467 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 546 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Администрация Президента РФ 277 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Рособоронэкспорт 38 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 865 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7706 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5779 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 743 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 959 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1485 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 468 1
Щеголев Игорь 676 2
Жаров Александр 165 2
Богатов Антон 73 1
Путин Владимир 1886 1
Алкснис Виктор 56 1
Шамалов Кирилл 2 1
Керимов Сулейман 20 1
Фурсенко Сергей 3 1
Школов Евгений 2 1
Говорун Олег 2 1
Богданов Владимир 8 1
Устинов Владимир 1 1
Патрушев Николай 16 1
Дюмин Михаил 1 1
Левашов Александр 88 1
Миллер Алексей 13 1
Косачев Константин 4 1
Акимов Андрей 2 1
Торшин Александр 3 1
Колокольцев Владимир 8 1
Дерипаска Олег 21 1
Скоч Андрей 7 1
Золотов Виктор 7 1
Вексельберг Виктор 105 1
Костин Андрей 46 1
Усманов Алишер 246 1
Ротенберг Игорь 35 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Липов Андрей 50 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 61756 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15860 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 846 2
Россия - УФО - Тюменская область 617 2
Россия - ЦФО - Калужская область 606 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2649 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 792 2
Россия - СФО - Новосибирская область 869 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 91 1
Россия - ЦФО - Курская область 350 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 1
Россия - ЦФО - Костромская область 237 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 505 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1584 1
Россия - СФО - Новосибирск 2151 1
Россия - ПФО - Казань 1599 1
Индия - Республика 2366 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8248 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1713 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19030 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 1
Украина 3800 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8696 1
Европа Восточная 1875 1
Россия - ЦФО - Тульская область 780 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1593 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3459 11
Thomson Reuters - Рейтер 2250 1
НТВ - Телекомпания 173 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 199 1
ТНТ - Телеканал 100 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Эхо Москвы - радиостанция 54 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
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ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 822395, в очереди разбора - 725716.
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