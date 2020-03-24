Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фрадков Михаил
Публикаций - 38, упоминаний - 39
Фрадков Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 676 2
|Жаров Александр 165 2
|Богатов Антон 73 1
|Путин Владимир 1886 1
|Алкснис Виктор 56 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Фурсенко Сергей 3 1
|Школов Евгений 2 1
|Говорун Олег 2 1
|Богданов Владимир 8 1
|Устинов Владимир 1 1
|Патрушев Николай 16 1
|Дюмин Михаил 1 1
|Левашов Александр 88 1
|Миллер Алексей 13 1
|Косачев Константин 4 1
|Акимов Андрей 2 1
|Торшин Александр 3 1
|Колокольцев Владимир 8 1
|Дерипаска Олег 21 1
|Скоч Андрей 7 1
|Золотов Виктор 7 1
|Вексельберг Виктор 105 1
|Костин Андрей 46 1
|Усманов Алишер 246 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Липов Андрей 50 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1593 1
|Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
|CNews Analytics 2261 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 822395, в очереди разбора - 725716.
Создано именных указателей - 46664.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 822395, в очереди разбора - 725716.
Создано именных указателей - 46664.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru