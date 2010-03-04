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NTT Com NTT Communications
СОБЫТИЯ
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|04.03.2010
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ТТК и NTT Com объединили сети VPN
ерритории России глобальной IP-VPN услуги Arcstar японского поставщика инфокоммуникационных решений NTT Communications (NTT Com). Глобальный сервис IP-VPN Arcstar теперь предоставляется в 159 с
|22.02.2008
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Японская NTT Communications планирует с апреля оказывать услуги связи в России
Японская телекоммуникационная корпорация NTT Communications Corporation планирует с апреля 2008 г. оказывать услуги связи промышленным предприятиям в России, сообщает «Прайм-ТАСС». Корпорация уже создала инфраструктуру, которая позвол
|24.12.2007
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ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин»
Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) и японская компания NTT Communications (NTT Com) успешно завершили строительство подводной волоконно-оптической к
|27.02.2007
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ТТК и NTT Communications построят ВОЛС от Сахалина до Хоккайдо
«Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) подписала меморандум с NTT Communications о взаимопонимании, согласно которому к концу 2007 г. компании проложат 500-километровый участок волоконно-оптического кабеля от Сахалина до Хоккайдо, сообщает РБК. Данный уча
|06.05.2002
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NTT откроет широкомасштабный WLAN-сервис
Японская корпорация NTT Communications 15 мая откроет широкомасштабный доступ к своей беспроводной локальной сети
|30.11.2001
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Appian Communications продаст телекоммуникационное оборудование NTT Communications
Американский производитель Appian Communications объявил о многомиллионой сделке по продаже своего оборудования японской телефонной компании NTT Communications. NTT приобретёт размещаемые в блок-станциях коммутаторы, обеспечивающие услуги передачи голосовых и цифровых данных по стандарту Ethernet при подключении к оптическим сетям р
|20.11.2000
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NTT Communications выйдет на рынок местной телефонной связи Японии
Японская компания - оператор междугородней и международной телефонной связи - NTT Communications объявила о намерении выйти на рынок местной телефонной связи. По словам президента компании Масанобу Сузуки (Masanobu Suzuki), точные сроки пока неизвестны. Как сообщает News
|14.09.2000
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NTT Communications займется интернет-вещанием
Компания NTT Communications, отделение японской компании NTT, сообщила о подготовке к началу регулярных передач через интернет. Интернет-вещание предполагают открыть в конце этого года. Компания ранее н
|15.08.2000
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Клинтон, вероятно, не будет препятствовать слиянию Verio и NTT Communications
иям США (Committee on Foreign Investment in the United States) рекомендовал президенту Клинтону не блокировать слияние между американской компанией Verio Inc. и японским телекоммуникационным гигантом NTT Communications, оцениваемое в $5,5 млрд. Официальные представители пока отказываются комментировать данную информацию. На прошлой неделе Wall Street Journal уже сообщил о том, что после тща
|07.07.2000
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ФБР проверит законность покупки Verio японской NTT Communications за $5.5 млрд.
овайдера Verio Inc японской NTT за $5.5 млрд. Представители ФБР и Министерства финансов отказались комментировать данную информацию. Однако статья уже привела к падению акций обеих компаний на бирже. NTT Communications, дочерняя компания Nippon Telegraph and Telephone Corp., направила запрос о слиянии в Комитет по иностранным инвестициям США и теперь ожидает решения в соответствии с америка
|30.06.2000
|NTT Communications расширит сеть услуг передачи факсов по Интернет
|05.06.2000
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NTT Communications выступила против намерений американских законодателей заблокировать покупку компании Verio
Компания NTT Communications возражает против намерений американских законодателей заблокировать покупку компании Verio из Колорадо . Представители NTT Communications заявили, что не видят связи м
|10.05.2000
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Японская NTT Communications приобретет Verio за $5 млрд.
С целью усилить свое присутствие на мировом рынке японская телекоммуникационная компания NTT Communications объявила о намерении купить Verio, компанию, предлагающую услуги Web-хостинга. Покупка оценивается в $5 млрд. Таким образом, эта крупнейшая азиатская телекоммуникационная ком
|23.03.2000
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NTT Com совместно с 9 звукозаписывающими компаниями приступят к тестированию новой онлайновой системы распространения музыки
Японская NTT Communications Corp. (NTT Com) объявила, что с 19 апреля начнёт испытание онлайновой системы распространения музыки
NTT Com и организации, системы, технологии, персоны:
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
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