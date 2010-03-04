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NTT Com NTT Communications

NTT Com - NTT Communications

СОБЫТИЯ

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04.03.2010 ТТК и NTT Com объединили сети VPN

ерритории России глобальной IP-VPN услуги Arcstar японского поставщика инфокоммуникационных решений NTT Communications (NTT Com). Глобальный сервис IP-VPN Arcstar теперь предоставляется в 159 с
22.02.2008 Японская NTT Communications планирует с апреля оказывать услуги связи в России

Японская телекоммуникационная корпорация NTT Communications Corporation планирует с апреля 2008 г. оказывать услуги связи промышленным предприятиям в России, сообщает «Прайм-ТАСС». Корпорация уже создала инфраструктуру, которая позвол
24.12.2007 ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин»

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) и японская компания NTT Communications (NTT Com) успешно завершили строительство подводной волоконно-оптической к
27.02.2007 ТТК и NTT Communications построят ВОЛС от Сахалина до Хоккайдо

«Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) подписала меморандум с NTT Communications о взаимопонимании, согласно которому к концу 2007 г. компании проложат 500-километровый участок волоконно-оптического кабеля от Сахалина до Хоккайдо, сообщает РБК. Данный уча
06.05.2002 NTT откроет широкомасштабный WLAN-сервис

Японская корпорация NTT Communications 15 мая откроет широкомасштабный доступ к своей беспроводной локальной сети
30.11.2001 Appian Communications продаст телекоммуникационное оборудование NTT Communications

Американский производитель Appian Communications объявил о многомиллионой сделке по продаже своего оборудования японской телефонной компании NTT Communications. NTT приобретёт размещаемые в блок-станциях коммутаторы, обеспечивающие услуги передачи голосовых и цифровых данных по стандарту Ethernet при подключении к оптическим сетям р
20.11.2000 NTT Communications выйдет на рынок местной телефонной связи Японии

Японская компания - оператор междугородней и международной телефонной связи - NTT Communications объявила о намерении выйти на рынок местной телефонной связи. По словам президента компании Масанобу Сузуки (Masanobu Suzuki), точные сроки пока неизвестны. Как сообщает News
14.09.2000 NTT Communications займется интернет-вещанием

Компания NTT Communications, отделение японской компании NTT, сообщила о подготовке к началу регулярных передач через интернет. Интернет-вещание предполагают открыть в конце этого года. Компания ранее н
15.08.2000 Клинтон, вероятно, не будет препятствовать слиянию Verio и NTT Communications

иям США (Committee on Foreign Investment in the United States) рекомендовал президенту Клинтону не блокировать слияние между американской компанией Verio Inc. и японским телекоммуникационным гигантом NTT Communications, оцениваемое в $5,5 млрд. Официальные представители пока отказываются комментировать данную информацию. На прошлой неделе Wall Street Journal уже сообщил о том, что после тща
07.07.2000 ФБР проверит законность покупки Verio японской NTT Communications за $5.5 млрд.

овайдера Verio Inc японской NTT за $5.5 млрд. Представители ФБР и Министерства финансов отказались комментировать данную информацию. Однако статья уже привела к падению акций обеих компаний на бирже. NTT Communications, дочерняя компания Nippon Telegraph and Telephone Corp., направила запрос о слиянии в Комитет по иностранным инвестициям США и теперь ожидает решения в соответствии с америка
30.06.2000 NTT Communications расширит сеть услуг передачи факсов по Интернет
05.06.2000 NTT Communications выступила против намерений американских законодателей заблокировать покупку компании Verio

Компания NTT Communications возражает против намерений американских законодателей заблокировать покупку компании Verio из Колорадо . Представители NTT Communications заявили, что не видят связи м
10.05.2000 Японская NTT Communications приобретет Verio за $5 млрд.

С целью усилить свое присутствие на мировом рынке японская телекоммуникационная компания NTT Communications объявила о намерении купить Verio, компанию, предлагающую услуги Web-хостинга. Покупка оценивается в $5 млрд. Таким образом, эта крупнейшая азиатская телекоммуникационная ком
23.03.2000 NTT Com совместно с 9 звукозаписывающими компаниями приступят к тестированию новой онлайновой системы распространения музыки

Японская NTT Communications Corp. (NTT Com) объявила, что с 19 апреля начнёт испытание онлайновой системы распространения музыки

Публикаций - 91, упоминаний - 105

NTT Com и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 53
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 19
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 8
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 8
Microsoft Corporation 25775 8
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 7
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 24 6
AT&T Inc 1725 6
Deutsche Telekom 954 6
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 5
China Netcom Group Corporation Limited 64 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
China Mobile Tietong - China Tietong Telecommunications Corporation 6 4
Ростелеком 10948 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Vodafone Group 1412 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 4
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 3
Verizon - WorldCom 501 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 3
MCI Worldcom 126 3
J-Phone 98 3
Tyco International 85 3
Broadcom - VMware 2610 3
МегаФон 10742 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4676 3
Fujitsu 2105 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Sharp Corporation 1062 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
SoftBank Group 284 3
Honda Motor Company - HND 240 2
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
WMG - Warner Music Group 210 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Columbia Sportswear 6 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 1
Pitango Venture Capital 7 1
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 8 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Softbank Commerce 3 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Ripplewood Holdings 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
American Express - Amex 338 1
Carl Zeiss AG 307 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Ford 434 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
NORDUnet - National research and education networks 6 1
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Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 2
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
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Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
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Rakuten Mobile Network 7 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 2
Cisco Silicon One Q 4 2
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Microsoft Windows 2000 8678 1
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Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 1
ТТК ERJ - ТТК Europe-Russia-Japan 1 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
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Sharp Zaurus 43 1
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Nintendo Wii U 75 1
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CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
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RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Фрадков Михаил 161 5
Липатов Сергей 34 3
Кельшев Игорь 5 3
Robbins Chuck - Роббинс Чак 12 2
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
Петелина Ирина 4 2
Miyazu Junichiro - Миязи Юнихиро 3 2
Wada Norio - Уада Норио 3 2
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Гениев Артем 12 1
Шуклин Андрей 22 1
Ларин Юрий 12 1
Ясиновская Юлия 16 1
Кузьменко Павел 40 1
Ким Иван 5 1
Игуменов Сергей 1 1
Пополитов Виктор 1 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Behrmann Marco - Берман Марко 2 1
Dyckerhoff Stefan - Дикерхофф Штефан 3 1
Paolini Monica - Паолини Моника 3 1
Dyckerhoff Stefan - Дикерхофф Стефан 2 1
Fukuda Kempei - Фукуда Кемпей 1 1
Winnick Gary - Винник Гэри 6 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Fathers Bill - Фазерс Билл 5 1
Vance Aaron - Вэнс Аарон 3 1
Rouanne Marc - Руан Марк 9 1
Мазин Иосиф 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Кравцов Роман 89 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Лямин Александр 75 1
Котов Виталий 41 1
Попов Александр 55 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Распутин Павел 3 1
Япония 13807 72
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
Европа 24964 25
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 14
Япония - Токио 1020 13
Япония - Хоккайдо 33 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 11
Индийский океан 162 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 38 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Нидерланды - Амстердам 630 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 29 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 49 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Сингапур - Республика 1953 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 3
Швеция - Стокгольм 410 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
США - Гуам - Марианские острова 42 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 46 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Тайвань 4245 2
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PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Йена - денежная единица Японии 503 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Аренда 2687 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
NE Asia Online 313 4
Nikkei Communications 21 4
Total Telecom 613 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
Telegraph 199 3
Silicon 494 2
allNetDevices 160 2
FT - Financial Times 1296 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
AP - Associated Press 2007 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Silicon.com 364 1
Newsbytes News Network 379 1
Ananova 250 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Internet.com 110 1
Japan Today 47 1
Times 661 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
France.Internet.com 35 1
Asahi Shimbun 19 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Известия ИД 770 1
ACG Research 8 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Synergy Research Group 48 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
SDN Central 3 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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