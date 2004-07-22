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J-Phone
J-Phone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 4
|Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
|Орловский Виктор 254 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 782 1
|Николаев Александр 17 1
|Умаров Михаил 50 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5128 8
|NE Asia Online 276 7
|FT - Financial Times 985 6
|Cellular News 218 6
|Nikkei - Издание 246 5
|Telecom.paper 150 3
|The Register 1116 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 2
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 2
|Total Telecom 185 2
|New Scientist 630 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
|VNUNet.com 179 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
|GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
|Faulkner Information Services 100 1
|Gartner 3048 3
|Strategy Analytics 277 2
|Gartner Dataquest 316 2
|Forrester Research 754 1
|S&P - Standard and Poor’s 447 1
|Moody's Investors Service 63 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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