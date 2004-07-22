Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

J-Phone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2004 Япония: число пользователей FOMA превысило 5 млн. 1
06.04.2004 Как удачно избавиться от старого мобильника 1
06.10.2003 Япония: DoCoMo подключил миллионного 3G-абонента, J-Phone сменил название 4
19.09.2003 J-Phone предложит "телевизионные" мобильники к концу года 4
09.09.2003 J-Phone изменяет название на Vodafone K.K. 3
05.08.2003 Япония: телефоны с камерами теснят фотоаппараты 1
23.07.2003 Продажи мобильных телефонов в Японии выросли на 33,7% 1
14.07.2003 Vodafone согласился продать японское подразделение фиксированной связи 1
07.07.2003 Samsung запрещает работникам использовать мобильники с камерами 1
02.07.2003 J-Phone: 2 млн. пользователей услуг передачи видео 1
17.06.2003 Японцы выходят на мировой рынок мобильников 1
04.06.2003 DoCoMo запустил в продажу мегапиксельный телефон 2
28.05.2003 Japan Telecom вернулся к прибыльности 1
21.05.2003 J-Phone первым выпycтил телефон с мегапиксельной камepoй 1
28.04.2003 J-Phone начинает продажи мобильника с мегапиксельной камерой 1
24.03.2003 NEC лидирует в производстве мобильников со встроенной камерой 1
03.03.2003 В Швеции MMS будут бесплатными до июня 1
15.01.2003 DoCoMo: число пользователей телефонов с камерами превысило 5 млн. человек 1
23.12.2002 J-Phone запустила в коммерческую эксплуатацию 3G-услуги 1
11.12.2002 Reuters: в 2003 году спрос на мобильники вырастет на 9,7% 1
06.12.2002 J-Phone станет третьим 3G-оператором Японии 2
02.12.2002 Reuters: J-Phone начнет в декабре предоставление услуг связи 3G 1
29.11.2002 Японским сотовым компаниям запретили диктовать тарифы операторам проводной связи 1
14.11.2002 Japan Telecom сообщила о прибыли по итогам полугодия 1
10.11.2002 Мобильник как зеркало заднего вида и симпьютер для безграмотных крестьян 1
28.10.2002 Более половины абонентов оператора J-Phone пользуются телефоном со встроенным фотоаппаратом 2
21.10.2002 Matsushita Kotobuki откроет веб-хранилище для телефонных видеороликов 1
08.10.2002 Производство телефонов со встроенной камерой в Японии выросло за год в 4 раза 1
04.10.2002 "Санни", голубой зуб и конвергентные сети 1
02.10.2002 Seiko Epson разработала видеокодек для мобильных телефонов 1
01.10.2002 Gartner: японский рынок мобильных телефонов восстанавливается после спада 1
13.09.2002 Рынок телекоммуникаций: Хороший абонент — многоговорящий абонент? 1
09.09.2002 Vodafone спешит занять место в списке 3G-операторов Японии 2
02.09.2002 Aplix сообщила о выходе 10-миллионного Java-телефона на базе ее платформы 1
19.08.2002 NTT DoCoMo приобрел для своих абонентов более 1 млн. мобильных телефонов со встроенной камерой 1
08.08.2002 Vodafone готовит к продаже телефоны Sharp со встроенной камерой 2
08.08.2002 В Японии создано совместное предприятие четырех фирм для развития широкополосной связи 1

Публикаций - 98, упоминаний - 146

J-Phone и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 55
Vodafone Group 1412 41
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 25
Sharp Corporation 1062 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Samsung Electronics 11065 8
AT&T Inc 1726 8
Lenovo Motorola 3566 8
Fujitsu 2105 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 7
МегаФон 10742 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
Deutsche Telekom 954 6
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 6
Mobilcom 93 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Qualcomm Technologies 1974 5
LG Electronics 3735 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Sony 6739 4
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 4
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4677 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Intel Corporation 12811 3
Toshiba Corporation 2980 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Сонет 173 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 40
Mobil - Мобил 52 3
Ripplewood Holdings 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Orbital Recovery 4 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 1
101Hotels.com 456 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Евросеть 1421 1
Renault Groupe 166 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Ford 435 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
SoftBank Group 284 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
NORDUnet - National research and education networks 6 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 29
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 10
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 9
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Nokia 7650 63 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 3
Office Noa - Nancy Codec 3 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
Nokia 6650 12 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Rakuten Mobile Network 7 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Benefon Dragon 12 1
Intel - StrongARM - 121 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
Nokia 7610 33 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PacketVideo PVPlatform - PVPlayer 4 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
NTT DoCoMo Keitai 5 1
TDK Mojo - цифровой плеер 2 1
Тетрис 77 1
AIC - Anime International Company - Aplix - JBlend - microJBlend 5 1
Репин Николай 18 2
Green Darryl - Грин Дэррил 3 2
Умаров Михаил 56 2
Солонин Виталий 90 1
Гуляева Татьяна 39 1
Лубнин Кирилл 29 1
Акулинин Игорь 20 1
Косинов Михаил 14 1
Семечкин Олег 5 1
Bonfield Peter - Бонфилд Питер 8 1
Платонов Леонид 5 1
Афанасьев Вячеслав 4 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Murakami Haruo - Мураками Харуо 2 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Луковкин Александр 2 1
Self Garth - Селф Гарт 3 1
Шустов Александр 2 1
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 1
Brown Alex - Браун Алекс 7 1
Тачикава Кейджи - Tachikawa Keiji 10 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Sixt Frank - Сикст Франк 4 1
Penty Richard - Пенти Ричард 3 1
Орловский Виктор 408 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Кузнецов Сергей 163 1
Николаев Александр 45 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Япония 13807 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Европа 24964 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Швеция - Королевство 3782 7
Испания - Королевство 3840 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Америка - Американский регион 2206 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Япония - Токио 1020 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Китай - Тайвань 4245 4
Нидерланды 3746 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа Западная 1496 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Сингапур - Республика 1953 2
Европа Восточная 3138 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Канада 5082 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Йена - денежная единица Японии 503 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Английский язык 7030 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Аренда 2687 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Сон - Somnus 483 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Увлечения и хобби - Hobbies 395 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Физика - Градус Цельсия 293 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
NE Asia Online 313 7
FT - Financial Times 1296 6
Cellular News 234 6
ComputerWire 51 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Total Telecom 613 3
Telecom.paper 194 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Euronews - телеканал 52 1
NEWSru.com 229 1
Japan Today 47 1
Times 661 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
pressetext.europe 52 1
Nikkei Communications 21 1
Inquirer 463 1
Известия ИД 770 1
New Scientist 1448 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
VNUNet.com 214 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Newsbytes News Network 379 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Faulkner Information Services 100 1
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Strategy Analytics 285 2
Gartner - Dataquest 353 2
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще