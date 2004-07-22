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J-Phone



22.07.2004 Япония: число пользователей FOMA превысило 5 млн. 1
06.04.2004 Как удачно избавиться от старого мобильника 1
06.10.2003 Япония: DoCoMo подключил миллионного 3G-абонента, J-Phone сменил название 4
19.09.2003 J-Phone предложит "телевизионные" мобильники к концу года 4
09.09.2003 J-Phone изменяет название на Vodafone K.K. 3
05.08.2003 Япония: телефоны с камерами теснят фотоаппараты 1
23.07.2003 Продажи мобильных телефонов в Японии выросли на 33,7% 1
14.07.2003 Vodafone согласился продать японское подразделение фиксированной связи 1
07.07.2003 Samsung запрещает работникам использовать мобильники с камерами 1
02.07.2003 J-Phone: 2 млн. пользователей услуг передачи видео 1
17.06.2003 Японцы выходят на мировой рынок мобильников 1
04.06.2003 DoCoMo запустил в продажу мегапиксельный телефон 2
28.05.2003 Japan Telecom вернулся к прибыльности 1
21.05.2003 J-Phone первым выпycтил телефон с мегапиксельной камepoй 1
28.04.2003 J-Phone начинает продажи мобильника с мегапиксельной камерой 1
24.03.2003 NEC лидирует в производстве мобильников со встроенной камерой 1
03.03.2003 В Швеции MMS будут бесплатными до июня 1
15.01.2003 DoCoMo: число пользователей телефонов с камерами превысило 5 млн. человек 1
23.12.2002 J-Phone запустила в коммерческую эксплуатацию 3G-услуги 1
11.12.2002 Reuters: в 2003 году спрос на мобильники вырастет на 9,7% 1
06.12.2002 J-Phone станет третьим 3G-оператором Японии 2
02.12.2002 Reuters: J-Phone начнет в декабре предоставление услуг связи 3G 1
29.11.2002 Японским сотовым компаниям запретили диктовать тарифы операторам проводной связи 1
14.11.2002 Japan Telecom сообщила о прибыли по итогам полугодия 1
10.11.2002 Мобильник как зеркало заднего вида и симпьютер для безграмотных крестьян 1
28.10.2002 Более половины абонентов оператора J-Phone пользуются телефоном со встроенным фотоаппаратом 2
21.10.2002 Matsushita Kotobuki откроет веб-хранилище для телефонных видеороликов 1
08.10.2002 Производство телефонов со встроенной камерой в Японии выросло за год в 4 раза 1
04.10.2002 "Санни", голубой зуб и конвергентные сети 1
02.10.2002 Seiko Epson разработала видеокодек для мобильных телефонов 1
01.10.2002 Gartner: японский рынок мобильных телефонов восстанавливается после спада 1
13.09.2002 Рынок телекоммуникаций: Хороший абонент — многоговорящий абонент? 1
09.09.2002 Vodafone спешит занять место в списке 3G-операторов Японии 2
02.09.2002 Aplix сообщила о выходе 10-миллионного Java-телефона на базе ее платформы 1
19.08.2002 NTT DoCoMo приобрел для своих абонентов более 1 млн. мобильных телефонов со встроенной камерой 1
08.08.2002 Vodafone готовит к продаже телефоны Sharp со встроенной камерой 2
08.08.2002 В Японии создано совместное предприятие четырех фирм для развития широкополосной связи 1
07.08.2002 Лидер 3G-связи NTT DoCoMo сдает позиции конкурентам 1
05.08.2002 J-Phone готовит "нестандартную" Java-платформу 3
02.08.2002 Sharp представил новый телефон со встроенной камерой 1

Публикаций - 95, упоминаний - 138

J-Phone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NTT DoCoMo 1002 48
KDDI Corporation 214 35
Vodafone Group 1204 32
NEC 1570 18
Sharp Corporation 880 18
Nokia Corporation 5012 13
BT Group - British Telecommunications 570 13
Samsung Electronics 8405 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2233 8
Lenovo Motorola 3211 8
Ericsson 2235 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 6
AT&T Inc 1500 6
Sanyo Electric 304 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 5
Qualcomm Technologies 1473 5
LG Electronics 2885 5
Fujitsu 1450 5
Siemens AG - Сименс Россия 2116 5
Mobilcom 90 5
Deutsche Telekom 885 4
Nokia Alcatel-Lucent 1371 4
KT Corporation - Korea Telecom 110 4
Sony Ericsson 975 4
Intel Corporation 10381 3
Microsoft Corporation 20288 3
Toshiba Corporation 2496 3
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 3
Telia Company 778 3
Orange S.A. 856 3
Verizon 818 3
Сонет 140 3
Orange France Télécom 634 3
Nortel Networks 1259 3
Sonera 305 3
AT&T Wireless Services 255 3
Sony 5126 2
Seiko Epson Corporation 754 2
T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 787 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 1
Евросеть 1310 1
Renault - Рено Россия 116 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 1
Ford 320 1
Deutsche Bank 286 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 302 1
Denso Corporation 27 1
Dixis - Диксис 339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 16
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 386 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2983 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3214 3
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 2
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 464 2
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 90 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2870 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 51 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 12 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 160 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 889 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 47 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 609 1
Java - Язык программирования 2333 8
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 3
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 2
Symbian OS 1216 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 2
Космодром Байконур 347 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 792 1
Microsoft Windows Media Player 437 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 1
Linux OS 6968 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Intel Celeron - Серия процессоров 879 1
Microsoft Outlook 1188 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 25 1
Microsoft Windows 1312 1
Microsoft Windows 10 9805 1
Орловский Виктор 254 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 782 1
Николаев Александр 17 1
Умаров Михаил 50 1
Япония 6703 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 12
Европа 6447 8
Германия - Федеративная Республика 6766 8
Россия - Российская федерация - РФ 76278 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 5
Испания - Королевство 2234 5
Северная Америка 2350 5
Япония - Токио 764 5
Южная Корея - Республика 2839 5
Италия - Итальянская Республика 2438 4
Швеция - Королевство 1526 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 4
Франция - Французская Республика 4069 3
Европа Западная 1190 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1160 3
Америка 906 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 2
Ближний Восток 2299 2
Африка - Африканский регион 2321 2
Южная Корея - Сеул 271 2
Бельгия - Королевство 740 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 2
Саудовская Аравия - Королевство 427 2
Европа Восточная 2685 2
Индия - Республика 3429 2
Сингапур - Республика 1407 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Беларусь - Белоруссия 2933 2
Южная Америка 561 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 1
Земля - планета Солнечной системы 2549 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1113 1
Польша - Республика 1287 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
Абонентская база 12 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 8
NE Asia Online 276 7
FT - Financial Times 985 6
Cellular News 218 6
Nikkei - Издание 246 5
Telecom.paper 150 3
The Register 1116 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 2
Total Telecom 185 2
New Scientist 630 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
VNUNet.com 179 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
Faulkner Information Services 100 1
Gartner 3048 3
Strategy Analytics 277 2
Gartner Dataquest 316 2
Forrester Research 754 1
S&P - Standard and Poor’s 447 1
Moody's Investors Service 63 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 106 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 43 1
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