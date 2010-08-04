SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД ческих решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node (SASN), которое позволяет рас

«Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети «Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее модернизацию с переход

Softbank Mobile извинился за технический сбой Новый японский оператор мобильной связи Softbank Mobile принес извинения за технический сбой, который привел к невозможности принимать заказы на новую услугу, позволяющую абонентам менять операторов без смены номеров телефонов. Минис

Softbank купил Japan Telecom за $3 млрд. Японский консорциум Softbank Corp приобретет 3-ю по величине в Японии телекоммуникационную компанию Japan Telecom за $3 млрд. у американского инвестиционного фонда Ripplewood Holdings, сообщает AP. Ripplewood купил японского телефонного гиганта меньше года назад - в августе 2003 г. - у Vodafo

Ripplewood Holdings выкупит проводные активы Japan Telecom за $2,2 млрд. Компания Ripplewood Holdings LLC объявила о намерении выкупить подразделение проводной связи Japan Telecom у группы Vodafone за $2,2 млрд. Как говорится в сообщении нью-йоркской компании, она привлечет кредит от 11 банков для финансирования сделки, которая будет завершена к концу 2003

Vodafone продаст активы проводной связи Japan Telecom Британская телекоммуникационная корпорация Vodafone близка к заключению сделки по продаже бизнеса проводной телефонии компании Japan Telecom холдинговой компании Ripplewood Holdings. Публичное объявление о сделке запланировано на следующую неделю. Сделку оценивают в $1,68 млрд., она станет крупнейшим приобретением инос

Japan Telecom вернулся к прибыльности Японская телекоммуникационная корпорация Japan Telecom вчера опубликовала финансовые результаты, которые не могли не порадовать инвесторов. Третья по величине телекоммуникационная компания страны получила по итогам 2002/03 финансового

Japan Telecom начинает предоставление услуг IP-телефонии индивидуальным клиентам Японский телекоммуникационный холдинг Japan Telecom анонсировал вчера, 13 марта, планы по предоставлению услуг IP-телефонии индивидуальным клиентам начиная с 24 марта текущего года. Новая услуга будет предоставлятся совместно с сер

Softbank BB начнет продажу беспроводного IP-телефона Sharp с маршрутизатором Японская корпорация Softbank BB анонсировала начало продаж беспроводного IP-телефона со встроенным WLAN-маршрутизатором. "Телефонная станция BB" появится в этом месяце в магазинах Японии и на веб-сайте Yahoo! Japa

Japan Telecom сообщила о прибыли по итогам полугодия Третий по величине японский оператор телекоммуникаций Japan Telecom Holdings, контролируемый Vodafone Group, сообщил о том, что по результатам финансового полугодия апрель-сентябрь прибыль компании составила 43,5 млрд. иен ($364 млн.) против убытк

Japan Telecom заработала в прошедшем году 1,7 трлн. иен По результатам финансового года, окончившегося 31 марта, Japan Telecom получила доход от основной деятельности в размере 1,7 трлн. иен, что на 16,3% больше показателя предыдущего года. Рост показателей руководство компании относит на счет подразделен

Japan Telecom продаст подразделение по предоставлению ADSL-услуг компании eAccess Компания Japan Telecom, третий по величине оператор телекоммуникаций в Японии, сообщила, что она продаст свое подразделение, предоставляющее услуги высокоскоростного доступа в интернет с использованием

Japan Telecom готовится к реструктуризации Japan Telecom намерена избавиться от неосновных активов и сконцентрировать всё внимание на деятельности своих телекоммуникационных подразделений, сообщили представители компании. Japan Telecom ищет возможность выделить подразделения проводной и мобильной связи в отдельные предприятия под управлением новообразованной холдинговой компании, в результате этого компания полу

Годовой убыток Japan Telecom составит $527 млн. Третий по величине оператор связи Японии, Japan Telecom Co Ltd, филиал британского гиганта Vodafone Group Plc (66,7%), предупредил о том, что убытки в нынешнем финансовом году (1 апреля 2001 г. - 31 марта 2002 г.) окажутся значительно

Qwest Communications и Japan Telecom совместно предоставят услуги связи для транснациональных корпораций Qwest Communications совместно с Japan Telecom начнёт предоставлять услуги связи для транснациональных корпораций, нуждающихся в скоростных каналах передачи данных между Японией, США и Европой. К концу первого квартала текущег

Vodafone назначила нового президента убыточной Japan Telecom В среду третий по величине оператор мобильной связи Японии, Japan Telecom, объявил о назначении на пост президента Уильяма Морроу (William Morrow), японского менеджера родительской компании Vodafone Group Plc. 42-летний Морроу сменит 62-летнего Харуо Му

Japan Telecom сообщила об убытках из-за падения популярности услуг проводной связи крыть убытки от проводной телефонии, тоже столкнулось с трудностями в cвязи с недостаточными поступлениями доходов от продаж услуг связи корпоративным клиентам. Маркетинговая кампания MyLine, начатая Japan Telecom ранее в этом году, также не принесла ожидаемых результатов и обошлась в результате на 10 млрд. иен дороже - 25 млрд. иен вместо предполагаемых 15 млрд. иен. MyLine позволяет абоне

Japan Telecom сократит штат на 600 человек Проводя политику сокращения расходов, Japan Telecom объявила о планах по увольнению 600 сотрудников старше 45 лет. Всем им будет предложено пособие по досрочному выходу на пенсию. Vodafone, которой принадлежит контрольный пакет акц

Vodafone уплатит $2,64 млрд. за контроль над Japan Telecom Британская Vodafone cообщила в четверг о намерении потратить 1,8 млрд. фунтов стерлингов ($2,64 млрд.) наличными для приобретения полного контроля над компанией Japan Telecom, материнской компанией по отношению к японскому оператору мобильной связи J-Phone, где Vodafone сейчас владеет 46% акций. Указанная сумма на 29% превысила рыночную стоимость акций

Vodafone потратит $2 млрд. на увеличение своей доли акций в Japan Telecom до 66,7% Vodafone намерена укрепить свои позиции на телекоммуникационном рынке Японии путём увеличения принадлежащего компании пакета акций Japan Telecom с 45% до 66,7%. Сделка, оцениваемая более чем в $2 млрд., принесёт компании контрольный пакет пакет акций в Japan Telecom и её подразделении беспроводной связи J-Phone. Око

Vodafone приобретет еще 10% Japan Telecom Vodafone близка к заключению соглашения с Japan Telecom о приобретении доли AT&T, составляющей 10%, в японской компании, сообщила Financial Times. Cделку оценивают в $1,25 млрд. - $1,5 млрд. Приобретение дополнительных 10% акций даст п

Vodafone купит 15% акций Japan Telecom итании - Vodafone, достигла окончательного соглашения с West Japan Railway и Central Japan Railway о покупке 15% находящихся в обращении акций третьей по величине телекоммуникационной компании Японии Japan Telecom. Сделка оценивается в $2,5 млрд. Таким образом, она станет второй по величине иностранной инвестицией в японскую компанию после покупки 36,8% акций Nissan Motor компанией Renault

Vodafone намерена приобрести 15% Japan Telecom за $2,5 млрд. Британская компания Vodafone намерена приобрести 15% акций японского оператора Japan Telecom в рамках стратегии по приобретению J-Phone, дочернего предприятия по мобильной связи Japan Telecom. Vodafone оплатит покупку деньгами приблизительно в $2,5 млрд. Это сообще

AT&T может продать свой пакет акций в Japan Telecom Компании British Telecommunications Plc, AT&T Corp и Japan Telecom Co Ltd вскоре должны встретиться для обсуждения возможности продажи пакета акций AT&T в Japan Telecom, сообщила Financial Times. Это намерение появилось у AT&T в связи с за

Ericsson и Japan Telecom завершили первые в мире испытания передачи голоса по IP-протоколу в сетях стандарта WCDMA Ericsson сообщила об первых в мире успешных полевых испытаниях совместно с Japan Telecom передачи голоса по IP-протоколу (Voice over IP) в сетях стандарта WCDMA. Испытания показали возможность передачи голоса в сетях мобильной связи, использующих IP-протокол передачи

Japan Telecom намерена выйти на рынок телефонной связи Японии с низкими тарифами Японский оператор дальней связи Japan Telecom Co Ltd заявил во вторник о планах предоставления связи на территории Японии, тем самым составив конкуренцию монополии NTT. Компания, 30% акций которой владеют British Telecommunic

Прибыли Japan Telecom за год выросли на 172% до $151 млн. Японская компания дальней телефонной связи Japan Telecom Со сообщила вчера об итогах работы за год, завершившийся 31 марта. Рост потребностей в сотовых телефонах и в услугах Интернет привел к скачку прибылей на 172% процента. Чистая при

Compaq и Japan Telecom создали совместное предприятие по развитию Частных Виртуальных Сетей (VPN) Сегодня компании Compaq Computer KK. и Japan Telecom Co. Ltd. объявили об объединении усилий в работе над услугой Частных Виртуальных Сетей (VPN) "SOLTERIA", базирующейся на основе IP-сети Japan Telecom под названием "PRISM".

British Telecom, Vodafone и Japan Telecom создадут новую компанию в Японии British Telecom (BT) и Vodafone объявили о реорганизации своего японского холдинга в сотрудничестве Japan Telecom в ожидании распределения 3G лицензий в Японии, намеченного на апрель этого года. Девять японских региональных сотовых операторов J-Phone, контролируемых Japan Telecom, созд

Japan Telecom станет дистрибьютором Concert в Японии Японская компания Japan Telecom Co Ltd анонсировала подписание дистрибьюторского договора с Concert, предприятием созданным AT&T Corp и British Telecommunications. Concert предоставляет услуги голосовой телефони

British Telecommunications и Vodafone образуют совместное предприятие с Japan Telecom Японская компания Japan Telecom и английские British Telecommunications и Vodafone AirTouch планируют создать в Японии совместное предприятие-холдинг по мобильной связи, включающее девять филиалов. Инвестиции в

Japan Telecom потратит $6,71 млрд на развертывание сети мобильной связи Проект будет иметь продолжительность в два года. Japan Telecom стремится не отстать от главного конкурента - NTT. Строительство начнется с 1 апреля следующего года, а закончится к 2002 году, и будет включать в себя постройку базовых передающи

BT и AT&T купят по 15 процентов Japan Telecom Впервые об этой сделке стало известно еще в апреле. По соглашению, компании BT и AT&T каждая купят по 15 процентов Japan Telecom, телекоммуникационного оператора, находящегося на 3-ем месте. Общая сумма сделки составит около $1,9 млрд. В то же время, Japan Telecom покупает две фирмы-филиала этих комп

Japan Telecom покупает японские отделения AT&T и BT Корпорация Japan Telecom объявила о своей покупке двух японских отделений всемирно известных телекоммуникационных компаний - BT Communications Service и AT&T Jens. Выплаты за стопроцентные пакеты акций со

AT&T и BT намерены инвестировать в Japan Telecom Компании AT&T и British Telecommunications пришли к соглашению с Japan Telecom, согласно которому каждая из этих двух компаний выкупит по 15% японской телекоммуникационной фирмы. Таким образом, общий размер инвестиций составит от 150 млрд йен ($1,25 млрд) до

AT&T и BT планируют выкупить 30% Japan Telecom По данным западных СМИ, компании AT&T и British Telecommunications начали вести переговоры о покупке 30-процентной доли одной из крупнейших японских телекоммуникационных компаний Japan Telecom. При этом BT планирует выкупить 20% компании, а AT&T - 10%. Общая сумма сделки составит около $1,28 млрд.