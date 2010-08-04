SoftBank Telecom Japan Telecom Softbank Mobile SoftBank BB


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.08.2010 SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД

ческих решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node (SASN), которое позволяет рас
24.02.2010 «Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети

«Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее модернизацию с переход
31.10.2006 Softbank Mobile извинился за технический сбой

Новый японский оператор мобильной связи Softbank Mobile принес извинения за технический сбой, который привел к невозможности принимать заказы на новую услугу, позволяющую абонентам менять операторов без смены номеров телефонов. Минис
27.05.2004 Softbank купил Japan Telecom за $3 млрд.

Японский консорциум Softbank Corp приобретет 3-ю по величине в Японии телекоммуникационную компанию Japan Telecom за $3 млрд. у американского инвестиционного фонда Ripplewood Holdings, сообщает AP. Ripplewood купил японского телефонного гиганта меньше года назад - в августе 2003 г. - у Vodafo
21.08.2003 Ripplewood Holdings выкупит проводные активы Japan Telecom за $2,2 млрд.

Компания Ripplewood Holdings LLC объявила о намерении выкупить подразделение проводной связи Japan Telecom у группы Vodafone за $2,2 млрд. Как говорится в сообщении нью-йоркской компании, она привлечет кредит от 11 банков для финансирования сделки, которая будет завершена к концу 2003

15.08.2003 Vodafone продаст активы проводной связи Japan Telecom

Британская телекоммуникационная корпорация Vodafone близка к заключению сделки по продаже бизнеса проводной телефонии компании Japan Telecom холдинговой компании Ripplewood Holdings. Публичное объявление о сделке запланировано на следующую неделю. Сделку оценивают в $1,68 млрд., она станет крупнейшим приобретением инос
28.05.2003 Japan Telecom вернулся к прибыльности

Японская телекоммуникационная корпорация Japan Telecom вчера опубликовала финансовые результаты, которые не могли не порадовать инвесторов. Третья по величине телекоммуникационная компания страны получила по итогам 2002/03 финансового
14.03.2003 Japan Telecom начинает предоставление услуг IP-телефонии индивидуальным клиентам

Японский телекоммуникационный холдинг Japan Telecom анонсировал вчера, 13 марта, планы по предоставлению услуг IP-телефонии индивидуальным клиентам начиная с 24 марта текущего года. Новая услуга будет предоставлятся совместно с сер
04.02.2003 Softbank BB начнет продажу беспроводного IP-телефона Sharp с маршрутизатором

Японская корпорация Softbank BB анонсировала начало продаж беспроводного IP-телефона со встроенным WLAN-маршрутизатором. "Телефонная станция BB" появится в этом месяце в магазинах Японии и на веб-сайте Yahoo! Japa
14.11.2002 Japan Telecom сообщила о прибыли по итогам полугодия

Третий по величине японский оператор телекоммуникаций Japan Telecom Holdings, контролируемый Vodafone Group, сообщил о том, что по результатам финансового полугодия апрель-сентябрь прибыль компании составила 43,5 млрд. иен ($364 млн.) против убытк
31.05.2002 Japan Telecom заработала в прошедшем году 1,7 трлн. иен

По результатам финансового года, окончившегося 31 марта, Japan Telecom получила доход от основной деятельности в размере 1,7 трлн. иен, что на 16,3% больше показателя предыдущего года. Рост показателей руководство компании относит на счет подразделен
30.05.2002 Japan Telecom продаст подразделение по предоставлению ADSL-услуг компании eAccess

Компания Japan Telecom, третий по величине оператор телекоммуникаций в Японии, сообщила, что она продаст свое подразделение, предоставляющее услуги высокоскоростного доступа в интернет с использованием

29.04.2002 Japan Telecom готовится к реструктуризации

Japan Telecom намерена избавиться от неосновных активов и сконцентрировать всё внимание на деятельности своих телекоммуникационных подразделений, сообщили представители компании. Japan Telecom ищет возможность выделить подразделения проводной и мобильной связи в отдельные предприятия под управлением новообразованной холдинговой компании, в результате этого компания полу
04.03.2002 Годовой убыток Japan Telecom составит $527 млн.

Третий по величине оператор связи Японии, Japan Telecom Co Ltd, филиал британского гиганта Vodafone Group Plc (66,7%), предупредил о том, что убытки в нынешнем финансовом году (1 апреля 2001 г. - 31 марта 2002 г.) окажутся значительно

18.02.2002 Qwest Communications и Japan Telecom совместно предоставят услуги связи для транснациональных корпораций

Qwest Communications совместно с Japan Telecom начнёт предоставлять услуги связи для транснациональных корпораций, нуждающихся в скоростных каналах передачи данных между Японией, США и Европой. К концу первого квартала текущег
29.11.2001 Vodafone назначила нового президента убыточной Japan Telecom

В среду третий по величине оператор мобильной связи Японии, Japan Telecom, объявил о назначении на пост президента Уильяма Морроу (William Morrow), японского менеджера родительской компании Vodafone Group Plc. 42-летний Морроу сменит 62-летнего Харуо Му
23.11.2001 Japan Telecom сообщила об убытках из-за падения популярности услуг проводной связи

крыть убытки от проводной телефонии, тоже столкнулось с трудностями в cвязи с недостаточными поступлениями доходов от продаж услуг связи корпоративным клиентам. Маркетинговая кампания MyLine, начатая Japan Telecom ранее в этом году, также не принесла ожидаемых результатов и обошлась в результате на 10 млрд. иен дороже - 25 млрд. иен вместо предполагаемых 15 млрд. иен. MyLine позволяет абоне
26.10.2001 Japan Telecom сократит штат на 600 человек

Проводя политику сокращения расходов, Japan Telecom объявила о планах по увольнению 600 сотрудников старше 45 лет. Всем им будет предложено пособие по досрочному выходу на пенсию. Vodafone, которой принадлежит контрольный пакет акц
21.09.2001 Vodafone уплатит $2,64 млрд. за контроль над Japan Telecom

Британская Vodafone cообщила в четверг о намерении потратить 1,8 млрд. фунтов стерлингов ($2,64 млрд.) наличными для приобретения полного контроля над компанией Japan Telecom, материнской компанией по отношению к японскому оператору мобильной связи J-Phone, где Vodafone сейчас владеет 46% акций. Указанная сумма на 29% превысила рыночную стоимость акций
18.09.2001 Vodafone потратит $2 млрд. на увеличение своей доли акций в Japan Telecom до 66,7%

Vodafone намерена укрепить свои позиции на телекоммуникационном рынке Японии путём увеличения принадлежащего компании пакета акций Japan Telecom с 45% до 66,7%. Сделка, оцениваемая более чем в $2 млрд., принесёт компании контрольный пакет пакет акций в Japan Telecom и её подразделении беспроводной связи J-Phone. Око
26.02.2001 Vodafone приобретет еще 10% Japan Telecom

Vodafone близка к заключению соглашения с Japan Telecom о приобретении доли AT&T, составляющей 10%, в японской компании, сообщила Financial Times. Cделку оценивают в $1,25 млрд. - $1,5 млрд. Приобретение дополнительных 10% акций даст п
20.12.2000 Vodafone купит 15% акций Japan Telecom

итании - Vodafone, достигла окончательного соглашения с West Japan Railway и Central Japan Railway о покупке 15% находящихся в обращении акций третьей по величине телекоммуникационной компании Японии Japan Telecom. Сделка оценивается в $2,5 млрд. Таким образом, она станет второй по величине иностранной инвестицией в японскую компанию после покупки 36,8% акций Nissan Motor компанией Renault

13.12.2000 Vodafone намерена приобрести 15% Japan Telecom за $2,5 млрд.

Британская компания Vodafone намерена приобрести 15% акций японского оператора Japan Telecom в рамках стратегии по приобретению J-Phone, дочернего предприятия по мобильной связи Japan Telecom. Vodafone оплатит покупку деньгами приблизительно в $2,5 млрд. Это сообще
Британская компания Vodafone намерена приобрести 15% акций японского оператора Japan Telecom в рамках стратегии по приобретению J-Phone, дочернего предприятия по мобильной связи Japan Telecom. Vodafone оплатит покупку деньгами приблизительно в $2,5 млрд. Это сообще
09.12.2000 AT&T может продать свой пакет акций в Japan Telecom

Компании British Telecommunications Plc, AT&T Corp и Japan Telecom Co Ltd вскоре должны встретиться для обсуждения возможности продажи пакета акций AT&T в Japan Telecom, сообщила Financial Times. Это намерение появилось у AT&T в связи с за
06.09.2000 Ericsson и Japan Telecom завершили первые в мире испытания передачи голоса по IP-протоколу в сетях стандарта WCDMA

Ericsson сообщила об первых в мире успешных полевых испытаниях совместно с Japan Telecom передачи голоса по IP-протоколу (Voice over IP) в сетях стандарта WCDMA. Испытания показали возможность передачи голоса в сетях мобильной связи, использующих IP-протокол передачи

05.07.2000 Japan Telecom намерена выйти на рынок телефонной связи Японии с низкими тарифами

Японский оператор дальней связи Japan Telecom Co Ltd заявил во вторник о планах предоставления связи на территории Японии, тем самым составив конкуренцию монополии NTT. Компания, 30% акций которой владеют British Telecommunic
01.06.2000 Japan Telecom объявила о переговорах с Concert о прокладке оптоволоконного кабеля из Японии в Азию и Америку
19.05.2000 Прибыли Japan Telecom за год выросли на 172% до $151 млн.

Японская компания дальней телефонной связи Japan Telecom Со сообщила вчера об итогах работы за год, завершившийся 31 марта. Рост потребностей в сотовых телефонах и в услугах Интернет привел к скачку прибылей на 172% процента. Чистая при
04.04.2000 Compaq и Japan Telecom создали совместное предприятие по развитию Частных Виртуальных Сетей (VPN)

Сегодня компании Compaq Computer KK. и Japan Telecom Co. Ltd. объявили об объединении усилий в работе над услугой Частных Виртуальных Сетей (VPN) "SOLTERIA", базирующейся на основе IP-сети Japan Telecom под названием "PRISM".
31.03.2000 British Telecom, Vodafone и Japan Telecom создадут новую компанию в Японии

British Telecom (BT) и Vodafone объявили о реорганизации своего японского холдинга в сотрудничестве Japan Telecom в ожидании распределения 3G лицензий в Японии, намеченного на апрель этого года. Девять японских региональных сотовых операторов J-Phone, контролируемых Japan Telecom, созд
22.03.2000 Japan Telecom станет дистрибьютором Concert в Японии

Японская компания Japan Telecom Co Ltd анонсировала подписание дистрибьюторского договора с Concert, предприятием созданным AT&T Corp и British Telecommunications. Concert предоставляет услуги голосовой телефони
06.03.2000 Nokia поставит Japan Telecom инфраструктуру для мобильной связи стандарта WCDMA
17.12.1999 British Telecommunications и Vodafone образуют совместное предприятие с Japan Telecom

Японская компания Japan Telecom и английские British Telecommunications и Vodafone AirTouch планируют создать в Японии совместное предприятие-холдинг по мобильной связи, включающее девять филиалов. Инвестиции в

01.11.1999 Japan Telecom потратит $6,71 млрд на развертывание сети мобильной связи

Проект будет иметь продолжительность в два года. Japan Telecom стремится не отстать от главного конкурента - NTT. Строительство начнется с 1 апреля следующего года, а закончится к 2002 году, и будет включать в себя постройку базовых передающи
02.09.1999 BT и AT&T купят по 15 процентов Japan Telecom

Впервые об этой сделке стало известно еще в апреле. По соглашению, компании BT и AT&T каждая купят по 15 процентов Japan Telecom, телекоммуникационного оператора, находящегося на 3-ем месте. Общая сумма сделки составит около $1,9 млрд. В то же время, Japan Telecom покупает две фирмы-филиала этих комп
31.08.1999 Japan Telecom покупает японские отделения AT&T и BT

Корпорация Japan Telecom объявила о своей покупке двух японских отделений всемирно известных телекоммуникационных компаний - BT Communications Service и AT&T Jens. Выплаты за стопроцентные пакеты акций со
23.04.1999 AT&T и BT намерены инвестировать в Japan Telecom

Компании AT&T и British Telecommunications пришли к соглашению с Japan Telecom, согласно которому каждая из этих двух компаний выкупит по 15% японской телекоммуникационной фирмы. Таким образом, общий размер инвестиций составит от 150 млрд йен ($1,25 млрд) до
22.03.1999 AT&T и BT планируют выкупить 30% Japan Telecom

По данным западных СМИ, компании AT&T и British Telecommunications начали вести переговоры о покупке 30-процентной доли одной из крупнейших японских телекоммуникационных компаний Japan Telecom. При этом BT планирует выкупить 20% компании, а AT&T - 10%. Общая сумма сделки составит около $1,28 млрд.
17.12.1998 Japan Telecom будет сотрудничать с Cisco при построении новой сети PRISM

Компания Japan Telecom будет использовать технические решения Cisco в построении сетевой инфраструктуры нового поколения Progressive and Revolutionary Integration on Service Media (PRISM). Это будет пер

Публикаций - 91, упоминаний - 92

SoftBank Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1406 34
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1153 28
J-Phone 96 25
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 663 24
AT&T Inc 1715 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5781 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3067 9
NTT Com - NTT Communications 88 7
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1020 5
Qualcomm Technologies 1937 5
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 24 4
Samsung Electronics 10809 4
МегаФон 10238 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14887 4
LG Electronics 3696 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9314 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1048 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1549 4
Lenovo Motorola 3544 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1779 4
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 264 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 325 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1316 4
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 340 4
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 4
Tyco International 80 3
Cisco Systems 5282 3
Microsoft Corporation 25469 3
IBM - International Business Machines Corp 9616 3
Fujitsu 2087 3
Deutsche Telekom 946 3
Yahoo! 3718 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2659 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1409 3
China Mobile 429 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 234 3
Oi - Brasil Telecom - Brasil Telecom Participacoes - Tele Centro Sul 20 2
Huawei 4357 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1364 2
SoftBank Group 275 10
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 267 8
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Softbank Commerce 3 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Tiffany & Co 10 1
Hyundai Motor Company 425 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 285 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 1
Renault Groupe 165 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
Ford 429 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Mobil - Мобил 52 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 3
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3458 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 281 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 707 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 352 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 671 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2778 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 450 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1375 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 282 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 7
WiMAX Forum 68 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29111 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25713 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 17
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 699 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8533 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6752 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9652 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2588 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5827 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25906 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1430 5
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1113 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4088 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2297 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4412 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8949 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11262 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3397 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9612 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6691 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17944 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10576 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9551 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1631 3
Мобильная связь - голосовые услуги 323 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13150 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9053 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4881 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1115 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1071 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5706 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5781 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12442 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8247 3
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 563 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13394 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1529 3
Yahoo! BB 14 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5168 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 2
Benefon Dragon 12 1
Broadcom - VMware vCloud Hybrid Service 12 1
Huawei Stream 1 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
ZTE Grand 15 1
Недобросовестная конкуренция 53 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Cisco PRISM - Cisco Progressive and Revolutionary Integration on Service Media 1 1
Тетрис 77 1
Стек Софт - Onyma Billing - Onyma OSS - Onyma CRM 8 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1642 1
Nokia Symbian OS 1407 1
Apple - App Store 3030 1
Oracle Java - язык программирования 3384 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 112 1
Apple iPhone 6 4862 1
Broadcom - VMware vSphere 600 1
Apple iPod 1550 1
Космодром Байконур 1071 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 250 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 556 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 91 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 709 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 386 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 720 1
Broadcom - VMware Service Broker 7 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 100 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2151 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 3
Косинов Михаил 14 2
Murakami Haruo - Мураками Харуо 2 2
Gent Chris - Джент Крис 12 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 921 2
Носаков Василий 12 1
Татарчук Владимир 5 1
Акулинин Игорь 20 1
Горобец Наталья 5 1
Портной Сергей 9 1
Рожной Антон 6 1
Киселев Максим 8 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Непомнящий Андрей 1 1
Bonfield Peter - Бонфилд Питер 8 1
Платонов Леонид 5 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Sakata Koichi - Саката Коичи 1 1
Луковкин Александр 2 1
Self Garth - Селф Гарт 3 1
Берлизев Михаил 2 1
Шустов Александр 2 1
Green Darryl - Грин Дэррил 3 1
Carter Larry - Картер Ларри 5 1
Darby Gavin - Дарби Гэвин 1 1
Winnick Gary - Винник Гэри 6 1
Mard Riita - Мард Риита 1 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Conway Rob - Конвей Роб 12 1
Fathers Bill - Фазерс Билл 5 1
Sixt Frank - Сикст Франк 4 1
Мирошников Борис 63 1
Миньковский Михаил 25 1
Иванов Андрей 61 1
Николаев Александр 43 1
Корсак Александр 8 1
Новиков Александр 36 1
Умаров Михаил 56 1
Романов Михаил 34 1
Васильев Владимир 39 1
Япония 13615 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 14
Европа 24753 8
Россия - РФ - Российская федерация 159912 7
Япония - Токио 1013 7
Азия - Азиатский регион 5805 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 5
Германия - Федеративная Республика 13014 5
Италия - Итальянская Республика 4452 5
Финляндия - Финляндская Республика 3669 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3619 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 4
Испания - Королевство 3785 4
Южная Корея - Республика 6917 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 3
Сингапур - Республика 1920 3
Америка - Американский регион 2195 3
Канада 5019 3
Франция - Французская Республика 8042 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3395 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 834 3
Япония - Нагоя 12 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 2
Земля - планета Солнечной системы 10726 2
Швеция - Королевство 3735 2
Индия - Bharat 5765 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1821 2
США - Нью-Йорк 3159 2
Бельгия - Королевство 1175 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1797 2
Китай - Тайвань 4172 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 316 2
Япония - Осака 145 2
Индийский океан 162 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 1
Джибути 18 1
США - Гуам - Марианские острова 42 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5997 8
Йена - денежная единица Японии 500 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6824 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 5
Английский язык 6917 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 3
Аренда 2596 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2347 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7892 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8459 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8594 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1876 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3783 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7348 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3710 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7073 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7042 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6470 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1139 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2699 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2614 1
Аудит - аудиторский услуги 3179 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 473 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 922 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 763 1
Металлы - Платина - Platinum 487 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 602 1
FT - Financial Times 1269 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 5
Total Telecom 613 5
NE Asia Online 313 3
Times 645 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6046 2
Faulkner Information Services 100 2
Liberty Media 71 1
Japan Today 47 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 1
pressetext.europe 52 1
IDG - CSO 36 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 890 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 1
РИА Новости 1007 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Известия ИД 729 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 608 1
Telecom.paper 194 1
Newsbytes News Network 379 1
IDC - International Data Corporation 4954 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 1
Gartner - Гартнер 3629 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
Moody's Investors Service 136 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 730 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
