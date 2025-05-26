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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175171
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Киселев Максим


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Deckhouse Stronghold реализовал ключевой функционал, доступный в HashiCorp Vault Enterprise 1
02.06.2022 Экспорт российского ПО упадет в разы. Разработчики лишатся 300 млрд руб. в год 1
01.06.2022 Власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке 1
13.05.2008 «Яндекс» стал поиском по умолчанию в Opera Mini 1
03.07.2007 Инфофорум - Евразия 2007: кибервойна как реальность 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1
30.01.2007 Nortel приняла участие в «Инфофорум-2007» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Киселев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1306 3
Microsoft Corporation 24847 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
Vodafone Group 1384 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 604 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
Крок - Croc 1785 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Yandex - Яндекс 7705 1
China Mobile 409 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 428 1
Oracle Corporation 6758 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
Системы и Технологии ГК 104 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
Андэк 39 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2581 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 322 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6998 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13001 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8020 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7334 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2271 2
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 83 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14023 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1022 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5322 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6410 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10620 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 406 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3151 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4058 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5160 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7534 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 512 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1791 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3972 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 352 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12397 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 1
Opera Browser - Браузер 1026 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Opera Mini - браузер 212 1
Digital Government Canada - Электронная Канада 1 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
Кравцов Алексей 33 1
Мирошников Борис 63 1
Корсак Александр 5 1
Романов Михаил 33 1
Васильев Владимир 38 1
Баранов Алексей 17 1
Носаков Василий 12 1
Татарчук Владимир 5 1
Горобец Наталья 5 1
Рожной Антон 6 1
Жуков Александр 42 1
Матвеев Лев 64 1
Макаров Валентин 231 1
Гутин Александр 18 1
Матюхин Владимир 61 1
Скорик Владимир 2 1
Смирнов Владимир 38 1
Мартынов Сергей 23 1
Мамыкин Владимир 44 1
Корнильев Кирилл 64 1
Зубаревич Илья 3 1
Прижимов Валерий 2 1
Напольский Сергей 1 1
Скрыник Александр 1 1
Тимурова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 2
Ближний Восток 2982 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 2
Азия - Азиатский регион 5613 2
Америка Южная 858 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 1
Беларусь - Белоруссия 5827 1
Узбекистан - Республика 1781 1
Армения - Республика 2320 1
Америка - Американский регион 2172 1
Украина 7665 1
Казахстан - Республика 5640 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13404 1
Польша - Республика 1971 1
Таджикистан - Республика 882 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Европа Восточная 3109 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6417 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 907 2
Минцифры РФ - цифровые атташе 20 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3550 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 97 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2534 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2389 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 817 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6166 1
Аудит - аудиторский услуги 2809 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4129 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1039 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 780 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 710 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 853 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5894 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4237 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3566 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3512 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 201 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 565 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 2
РАН - Российская академия наук 1928 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Docflow 147 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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