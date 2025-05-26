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Киселев Максим
УПОМИНАНИЯ
Киселев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
|KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
|Кравцов Алексей 33 1
|Мирошников Борис 63 1
|Корсак Александр 5 1
|Романов Михаил 33 1
|Васильев Владимир 38 1
|Баранов Алексей 17 1
|Носаков Василий 12 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Горобец Наталья 5 1
|Рожной Антон 6 1
|Жуков Александр 42 1
|Матвеев Лев 64 1
|Макаров Валентин 231 1
|Гутин Александр 18 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Скорик Владимир 2 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Мартынов Сергей 23 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Зубаревич Илья 3 1
|Прижимов Валерий 2 1
|Напольский Сергей 1 1
|Скрыник Александр 1 1
|Тимурова Елена 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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