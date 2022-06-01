Власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке

Субсидии на внедрение

Российские ИТ-компании смогут претендовать на субсидирование затрат на внедрение их продукции за рубежом. Соответствующие меры поддержки разрабатывает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и проектной деятельности фонда Максим Киселев.

РФРИТ является оператором господдержки разработки и внедрения российских цифровых решений. Поддержка осуществляется Минцифры в рамках федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Мы разрабатываем новый продукт, это будет субсидия, либо возмещение затрат по внедрению наших российских ИТ-решений на зарубежных предприятиях, — сообщил представитель РФРИТ. — Фактически данная мера будет представлять из себя некую скидку, которую российский поставщик сможет предоставить покупателю». Соответствующую разницу фонд компенсирует, поясняет Киселев.

Цифровые атташе

Планируется, что условием предоставления субсидии станет создание шоурума на территории заказчика для демонстрации преимуществ российского решения. По словам представителя РФРИТ, в этот шоурум фонд совместно с цифровыми атташе будет приводить других заказчиков.

Готовится механизм поддержки внедрения российских решений за рубежом

Институт цифровых атташе создается РФРИТ совместно с Минцифры и Минпромторгом для продвижения российских решений за рубежом. Такой институт, по мнению кураторов проекта, наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

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«В ближайшее время с Минцифры и Минпромторгом будут приняты итоговые решения и, собственно, самих цифровых атташе мы сможем представить отрасли, — пояснил Киселев. — Их KPI будет зависеть от удовлетворенности ИТ-компаний, от продаж, количества заключенных контрактах при содействии цифровых атташе».

Скидка на ПО

Помимо вышеупомянутой субсидии, в апреле 2022 г. Минцифры объявило отбор заявок отечественных производителей ПО, которым компенсируют половину стоимости лицензии В результате предприниматели смогут купить российские программные продукты за полцены. Эта программа также реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сейчас российским компаниям доступно более 130 программных продуктов 29 отечественных производителей по льготным ценам. В бюджете на эти цели заложено 2 млрд руб.

Согласно сайту РФРИТ, получить скидку смогут компании и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 2 млрд руб., а число сотрудников – 250 человек. Также они должны находиться в федеральном реестре малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба.