Власти объявили аттракцион щедрости. Малому бизнесу продадут новое российское ПО за полцены

Минцифры России объявило новый отбор заявок от отечественных производителей программного обеспечения, которым компенсируют половину стоимости лицензии. В результате предприниматели смогут купить российские программные продукты за полцены. Это должно помочь бизнесу быстро и безболезненно перейти на «суверенные» аналоги импортного ПО, представители которого покинули российский рынок.

Старая скидка для новых производителей

Министерство цифрового развития России анонсировало старт отбора заявок от отечественных разработчиков программных продуктов. Список правообладателей, которые получат от государства скидку в 50% за лицензию, пополнится, сообщается на сайте Правительства России. Это должно помочь малому и среднему бизнесу сэкономить во время и деньги на переход на отечественный софт.

Программа Минцифры реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с июня 2021 г. – за это время предприниматели успели приобрести больше 300 тыс. лицензий в полцены. Сейчас российским компаниям доступно более 130 программных продуктов 29 отечественных производителей по льготным ценам.

Правообладателям ПО, которые еще не попали в этот список, предлагают подать заявку на портале госуслуг, чтобы получить скидку на приобретение лицензии.

Минцифры начало новый прием заявок от отечественных производителей ПО, которое будет продаваться за малому бизнесу за полцены

«Мы ждем заявок от правообладателей ERP, CRM, специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям, например, производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам, – решений, которые повышают производительность, улучшают качество, снижают издержки», – сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Стоимость программного обеспечения для МСП будет снижена в два раза, так как их производителям компенсируют половину стоимости лицензии из федерального бюджета. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, финансирование на эти цели было увеличено вдвое и сейчас достигает 2 млрд руб.

Кто может воспользоваться льготой

Как сообщается на сайте Российского фонда развития информационных технологий, который выступает оператором программы, получить скидку могут компании и индивидуальные предприниматели, чей бизнес соответствует двум критериям. Первый: годовой доход не должен превышать 2 млрд руб., второй: число сотрудников – 250 человек. Также они должны находиться в федеральном реестре МСП, который ведет Федеральная налоговая служба. Сейчас в реестре зарегистрировано 5 млн 955 тыс. 869 субъектов.

Ничего особенного представителям МСП для получения поддержки предпринимать не нужно – достаточно купить ПО на сайте производителя. Никакой отчетности и специальной документации не требуется.

Сейчас на сайте РФРИТ фигурируют несколько направлений программных продуктов, которые можно приобрести со скидкой: документооборот, клиентский сервис, CRM, торговля, логистика, системное администрирование, автоматизация техподдержки, управление персоналом, видеонаблюдение и другие. Есть также специализированное подразделение и по отраслям: гостиницы, общепит, автосервис, производство, строительство, недвижимость и даже салоны оптики.

Среди предлагаемых решений – облачная система «1С-онлайн», AI-платформа для оказания услуг контакт-центра «Крафт-толк», сервисы для смарт-терминалов «Эвотор», автоматизированная система управления складом «Акселот-Л», ИТ-платформа для гостиничного бизнеса «Тревел Лайн Системс» и другие.

Какие требования к разработчикам ПО

Чтобы ПО попало в реестр льготных продуктов, его разработчик должен удовлетворять ряду критериев. Так, организация должна обладать исключительными правами на российское ПО, численность работников в компании не может быть меньше 15 человек. Выручка организации за прошедший календарный год – не меньше 10 млн руб.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

Подробнее с другими критериями попадания в список разработчиков, чьи продукты будут субсидирваться государством, можно ознакомиться в конкурсной документации (PDF на файл-сервере CNews).

Среди них, например, есть такие: «организация не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате», «отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций».

Само же ПО заявителей должно быть в Реестре российского программного обеспечения и направлено на повышение производительности и оптимизацию бизнес-процессов предприятий. Еще одно требование – программный продукт должен использоваться посредством облачной инфраструктуры и никак не затрагивать задачи в области информационной безопасности. Кроме того, льготная цена лицензии программного обеспечения не должна превышать 83 тыс. руб. из расчета использования в течение месяца и 1 млн руб. за бессрочное использование лицензии.

Без заграничных продуктов

Старт нового отбора заявок Минцифры происходит на фоне ухода с российского рынка целого ряда крупнейших зарубежных вендоров софта. Так, после начала спецоперации России на Украине 24 февраля свою работу в нашей стране прекратили немецкий разработчик ERP-систем SAP, производитель СУБД Oracle, разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk. О приостановке деятельности сообщила американская корпорация Microsoft.

После этого спрос на отечественные решения среди российских компаний вырос на 300%.