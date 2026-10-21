Индексная книга (каталог) CNews*
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Минцифры РФ цифровые атташе
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 31
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 804 7
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Путин Владимир 3483 5
|Шадаев Максут 1238 4
|Паршин Максим 323 4
|Макаров Валентин 255 3
|Матвеев Лев 64 2
|Киселев Максим 8 2
|Колесников Максим 33 1
|Глущенко Вадим 5 1
|Груздев Алексей 1 1
|Шейкин Артем 45 1
|Никитчук Сергей 9 1
|Синица Алексей 3 1
|Бабушкин Борис 3 1
|Фофанов Дмитрий 1 1
|Тер-Мартиросян Армен 1 1
|Касперская Наталья 321 1
|Осеевский Михаил 356 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Смирнов Алексей 275 1
|Кулик Вадим 206 1
|Кириенко Владимир 149 1
|Иванов Сергей 407 1
|Лашин Ренат 88 1
|Гутин Александр 21 1
|Травников Андрей 19 1
|Томенко Виктор 11 1
|Комлев Николай 114 1
|Николаев Айсен 59 1
|Ожегов Сергей 32 1
|Цивилев Сергей 8 1
|Кузьменко Иван 4 1
|Чукарин Андрей 3 1
|Заренин Андрей 51 1
|Павлов Александр 127 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Лимаренко Валерий 19 1
|Кобзев Игорь 12 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4285 10
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.