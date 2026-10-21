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Минцифры РФ цифровые атташе

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Российские власти ищут в Индии фабрики для выпуска российских чипов 1
05.06.2025 «Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе 1
06.05.2025 «Сигма» приняла участие в демо-дне ИЦК «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика» 1
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

 2
12.07.2024 ИТ-решения с искусственным интеллектом будут тщательно проверять перед получением господдержки 1
11.07.2024 Разработчики ИТ-платформы обещают плюс 30% к производительности в промышленности. За счет чего? 3
27.03.2024 Минцифры подготовило методику отбора ИТ-компаний для получения экспортной поддержки 1
12.12.2023 Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта запустил проект «ПрогрессИИв» для поддержки компаний-разработчиков в области ИИ 1
06.12.2023 Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта 2
13.04.2023 Дмитрий Чернышенко: Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд. рублей 1
09.11.2022 Российские разработчики ПО просят разрешения торговать с иностранцами в криптовалюте 1
15.09.2022 Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
23.08.2022 Что будет с экспортом российского ПО? 2
02.06.2022 Экспорт российского ПО упадет в разы. Разработчики лишатся 300 млрд руб. в год 1
01.06.2022 Власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке 2
07.02.2022 Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию 2
07.02.2022 Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира 2
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 2

Публикаций - 22, упоминаний - 31

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 530 3
Ростелеком 11072 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5103 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 62 2
IW Group - И Вэ Групп 11 1
СSoft - CS Group - СИЭС Групп 5 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
ETECSA - Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5741 1
SAP SE 5633 1
Yandex - Яндекс 9420 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3485 1
InfoWatch - Инфовотч 1204 1
Oracle Corporation 7116 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 130 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3224 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1005 1
TrueConf - ТруКонф 462 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Код Безопасности 825 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 739 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
РЖД - Российские железные дороги 2111 1
Почта России ПАО 2401 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13962 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 8
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4996 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 3
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 28 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5877 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 174 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 390 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 54 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26549 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55075 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27114 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24195 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 6
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3820 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6424 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2544 2
Age of Kings 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1851 1
Сигма.ИВК 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1662 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 816 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 327 1
Реестр добросовестных экспортеров 220 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 232 1
Мишустин Михаил 804 7
Чернышенко Дмитрий 581 7
Путин Владимир 3483 5
Шадаев Максут 1238 4
Паршин Максим 323 4
Макаров Валентин 255 3
Матвеев Лев 64 2
Киселев Максим 8 2
Колесников Максим 33 1
Глущенко Вадим 5 1
Груздев Алексей 1 1
Шейкин Артем 45 1
Никитчук Сергей 9 1
Синица Алексей 3 1
Бабушкин Борис 3 1
Фофанов Дмитрий 1 1
Тер-Мартиросян Армен 1 1
Касперская Наталья 321 1
Осеевский Михаил 356 1
Чаркин Евгений 318 1
Смирнов Алексей 275 1
Кулик Вадим 206 1
Кириенко Владимир 149 1
Иванов Сергей 407 1
Лашин Ренат 88 1
Гутин Александр 21 1
Травников Андрей 19 1
Томенко Виктор 11 1
Комлев Николай 114 1
Николаев Айсен 59 1
Ожегов Сергей 32 1
Цивилев Сергей 8 1
Кузьменко Иван 4 1
Чукарин Андрей 3 1
Заренин Андрей 51 1
Павлов Александр 127 1
Аммосов Юрий 46 1
Лимаренко Валерий 19 1
Кобзев Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 169047 22
Ближний Восток 3171 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1235 7
Казахстан - Республика 6139 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1283 5
Индия - Bharat 5924 5
Америка Южная 885 5
Куба - Республика 422 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19430 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48216 4
Азия - Азиатский регион 5962 4
Турция - Турецкая республика 2656 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1163 4
Малайзия 931 4
Иран - Исламская Республика Иран 1162 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 4
Таиланд - Королевство 943 4
Египет - Арабская Республика 1112 4
Южная Корея - Республика 7125 3
Сингапур - Республика 1971 3
Германия - Федеративная Республика 13314 3
Бразилия - Федеративная Республика 2536 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 2
Европа 25041 2
Армения - Республика 2478 2
Африка - Африканский регион 3651 2
Узбекистан - Республика 2062 2
Грузия 1342 2
Азия Восточная 195 2
Руанда - Республика 48 1
Польша - Катовице 8 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4246 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1266 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Польша - Республика 2044 1
Америка - Американский регион 2211 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1489 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1438 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58656 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12077 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4063 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54271 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5875 5
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9012 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6647 4
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 32 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7602 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3082 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8932 3
Льготы - Льготные кредиты 173 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12466 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27760 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5565 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2363 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 400 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 630 3
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 94 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18468 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9292 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2136 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4773 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11542 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 691 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 241 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 883 2
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 677 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2476 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4686 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1702 2
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