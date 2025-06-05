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Фофанов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|«Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе 1
Фофанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 1
|ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8449 1
|MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1260 1
|Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 1
|Одинцов Дмитрий 116 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
|Куба - Республика 378 1
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