Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176275
ИКТ 13724
Организации 10692
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3461
Системы 25705
Персоны 75643
География 2862
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 855

ETECSA Empresa de Telecomunicaciones de Cuba

ETECSA - Empresa de Telecomunicaciones de Cuba

ETECSA – это единственный оператор связи на Кубе, который предоставляет сервис фиксированной, мобильной связи, передачи данных и интернета. Компания также занимается цифровизацией государственных сервисов, услугами по аренде виртуальных серверов, консалтингом.

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 От кадров до инфраструктуры: «Солар» расширяет присутствие на кубинском рынке кибербезопасности 1
05.06.2025 «Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе 1
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией 1
21.09.2010 «ВымпелКом» подписал договор с кубинским оператором Etecsa о присоединении сетей связи 1
15.07.2010 Число абонентов мобильной связи на Кубе превысило 1 млн 1
22.03.2010 «Ростелеком» и кубинская ETECSA удвоили объем взаимно предоставляемых услуг 1
09.12.2000 Куба угрожает США отключением телефонных линий в случае неуплаты налога 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ETECSA и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 2
Ростелеком 9954 2
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
Verizon - WorldCom 483 1
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 1
TrueConf - ТруКонф 409 1
AT&T Inc 1684 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 513 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 626 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21167 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28299 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12355 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 311 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8391 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1224 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1248 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 1
Ляпунов Игорь 126 1
Патока Андрей 109 1
Волков Вячеслав 11 1
Одинцов Дмитрий 116 1
Куба - Республика 372 7
Россия - РФ - Российская федерация 149481 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 2
Судан - Республика 105 1
Куба - Гавана 31 1
Америка Латинская 1839 1
Армения - Республика 2325 1
Норвегия - Королевство 1814 1
США - Нью-Йорк 3106 1
Иран - Исламская Республика Иран 1099 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 271 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1382 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10200 1
Минцифры РФ - цифровые атташе 21 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2820 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6583 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6177 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 1
Информатика - computer science - informatique 1097 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7046 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9100 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364411, в очереди разбора - 752887.
Создано именных указателей - 176275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще