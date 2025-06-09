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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar CyberMir SolarQuest


Программная платформа Solar CyberMir используется для практической подготовки специалистов ИБ в сфере мониторинга, реагирования и расследования киберинцидентов.  На базе платформы организуются практические киберучения с готовыми сценариями на основе семи отраслевых инфраструктур, командно-штабные тренировки для проверки планов реагирования на инциденты ИБ и кастомные киберучения с вариативностью СЗИ, инфраструктуры и сценариев. 

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «Солар» выходит на рынок EdTech с новым образовательным направлением в кибербезопасности 1
31.01.2025 Новая версия Solar CyberMir 7.0: командно-штабные тренировки, квизы, квесты и task-based для Blue Team в онлайн-формате 4
17.12.2024 Платформа Solar CyberMir получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 2
21.11.2024 Киберполигон «Солар» подготовил более 250 киберзащитников Беларуси для работы в SOC 1
02.09.2024 Новая версия Solar CyberMir 6.0 создает условия для роста навыков в киберзащите на 30-40% 2

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1015 4
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4436 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29219 5
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2404 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 837 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1421 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53237 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4104 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3737 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21915 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15148 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 93 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 30 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5552 1
Анализатор кода - Code analysis 29 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 249 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 201 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1997 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24926 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5023 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 726 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 59 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 659 1
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