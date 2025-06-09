Программная платформа Solar CyberMir используется для практической подготовки специалистов ИБ в сфере мониторинга, реагирования и расследования киберинцидентов. На базе платформы организуются практические киберучения с готовыми сценариями на основе семи отраслевых инфраструктур, командно-штабные тренировки для проверки планов реагирования на инциденты ИБ и кастомные киберучения с вариативностью СЗИ, инфраструктуры и сценариев.