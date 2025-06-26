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Индексная книга (каталог) CNews*
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НЦОТ Белорусский национальный центр обмена трафиком


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов 1
21.11.2024 Киберполигон «Солар» подготовил более 250 киберзащитников Беларуси для работы в SOC 1
05.01.2022 Миллионы человек внезапно остались без интернета и связи. Операторы совсем не виноваты 1
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

НЦОТ и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2263 3
X Corp - Twitter 2886 2
Meta Platforms - Facebook 4476 2
Google LLC 11988 2
Sandvine 12 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 2
Yandex - Яндекс 7840 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1155 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Wargaming 155 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8951 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1024 1
Ростелеком 9996 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
Uber 333 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3277 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3832 2
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 74 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29396 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7661 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 400 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1341 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12980 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21247 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28362 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4411 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1526 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10879 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17440 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1603 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10648 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2431 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4135 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3757 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2986 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 663 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 31 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1798 1
Google YouTube - Видеохостинг 2826 2
Rakuten Viber 632 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1139 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 45 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 633 1
Psiphon VPN-сервис 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CyberMir - SolarQuest 6 1
Лукашенко Александр 100 3
Климарев Михаил 48 2
Дуров Павел 298 1
Кулин Филипп 52 1
Добкин Аркадий 79 1
Семеняк Алексей 9 1
Тихановская Светлана 3 1
Мурзенков Николай 1 1
Тихановский Сергей 1 1
Янчевский Всеволод 1 1
Липлянин Евгений 1 1
Беларусь - Белоруссия 5860 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52692 3
Россия - РФ - Российская федерация 150193 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 2
Беларусь - Минск 654 1
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 26 1
Казахстан - Республика 5672 1
Канада 4928 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 1
Казахстан - Мангистауская область 5 1
Казахстан - Тенгиз - нефтегазовое месторождение 7 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10249 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1303 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6317 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7120 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 427 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8770 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1387 1
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 7 1
Законодательство Республики Казахстан 2 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2611 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49532 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1298 1
Киберучения 102 1
Bloomberg 1329 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
Forbes - Форбс 867 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
РИА Новости 949 1
Ак Жайык 1 1
Vласть 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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