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НЦОТ Белорусский национальный центр обмена трафиком
УПОМИНАНИЯ
НЦОТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
|Uber 333 1
|Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
|Лукашенко Александр 100 3
|Климарев Михаил 48 2
|Дуров Павел 298 1
|Кулин Филипп 52 1
|Добкин Аркадий 79 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Тихановская Светлана 3 1
|Мурзенков Николай 1 1
|Тихановский Сергей 1 1
|Янчевский Всеволод 1 1
|Липлянин Евгений 1 1
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