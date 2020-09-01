Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США

Bloomberg обнаружил связь между выходом из строя интернета в Белоруссии в дни президентских выборов и поставкой американскогооборудования для фильтрации трафика, по заказу властей страны. «Железо» для работы технологии DPI осуществила российская компания.



Американские технологии против белорусского интернета

Власти Белоруссии отключали интернет по всей стране на время выборов президента страны. Этот факт подтвердило издание Bloomberg – по мнению его экспертов, для этого применялось «железо», разработанное в США.

Речь идет об оборудовании для работы технологии Deep Packet Inspection (DPI) американской компании Sandvine. DPI применяется для фильтрации сетевого трафика и считается более эффективной на фоне обычных брандмауэров (файрволлов). Это достигается за счет того, что DPI проверяет и заголовки пакетов данных, и полное их содержимое.

Власти Белоруссии закупили оборудование Sandvine, по информации BBC, в 2018 г. в рамках контракта на $2,5 млн. В своей заявке на приобретение «железа» они заявили, что им требуется помощь по борьбе с нарушениями, связанными с онлайн-активностью.

Русский след

Bloomberg уточняет, что заказчиком оборудования для DPI выступил Белорусский национальный центр обмена трафиком (НЦОТ), управляющий интернет-сетями всей страны. Поставщиком выступила российская компания – интегратор «Инфосистемы Джет».

Возможно, Россия причастна к блокировке интернета в Белоруссии

Причастность российского интегратора к контракту на поставку «железа» в Белоруссию для блокировки интернета по всей стране на момент публикации материала не имела подтверждений или опровержений. На запрос CNews представители «Инфосистем Джет» ответить не смогли.

Компания Sandvine отказалась сообщать Bloomberg о своем участии или, наоборот, о своей непричастности к блокировкам интернета в Белоруссии.

Как белорусов оставили без интернета

Блокировка Сети в Белоруссии была начата 9 августа 2020 г. в 9 утра по Москве, в день выборов президента страны, спровоцировавших массовые протесты – белорусы не были согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко. По состоянию на 1 сентября 2020 г. протесты все еще продолжались.

Пользователи лишились доступа к тысячам веб-сайтов, от малоизвестных, до крупнейших, включая Facebook, Twitter, YouTube и даже просто поисковый сервис Google. Мессенджерам тоже досталось – из строя вышли Telegram, WhatsApp и Viber. Никаких исключений не было – блокировались даже новостные СМИ.

Неработоспособность интернета в Белоруссии продолжалась до 11 августа 2020 г. Александр Лукашенко заявил, что причиной блокировки стала вовсе не блокировка по решению властей страны, а массовая кибератака из-за рубежа. «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», – сказал он.

Почему властям удалось сломать интернет по всей стране

Как пишет Forbes со ссылкой на эксперта в телекоммуникациях Алексея Семеняку, переход трафика из белорусского в международный в Белоруссии контролируется государством. «Пересекать границу имеют право только два государственных оператора – “Белтелеком” и НЦОТ», – уточнил эксперт.

Как сообщил Forbes исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, утром 9 августа 2020 г. «Белтелеком» столкнулся с техническими неполадками в работе своей сети, и тогда же выяснилось, что все каналы связи в стране были переброшены на НЦОТ. По его мнению, тогда и началось использование Центром технологии DPI.

Представители «Белтелекома» подтвердили слова Лукашенко об атаках на белорусский интернет извне. Они заявили, что еще 8 августа 2020 г., за день до президентских выборов, зафиксировали первые кибератаки на собственные ресурсы провайдера и на государственные сайты. «Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет», – сказано в официальном в сообщении компании.

Белорусы нашли выход

Доступ в Глобальную Сеть в Белоруссии был заблокирован, по мнению специалистов портала «Белорусский партизан» для ограничения скорости появления в интернете информации о происходящем в стране. Тем не менее, возможность выйти в Сеть все же была найдена – жители Белоруссии начали использовать VPN-сервисы, в особенности канадский Psiphon, маскирующий трафик.

Согласно статистике компании Psiphon Inc., в период с 9 по 11 августа 2020 г. она зафиксировала многократный прирост числа пользователей из Белоруссии. Если до президентских выборов и крупномасштабной блокировки интернета их было в пределах нескольких тысяч, то к 11 августа 2020 г. в Psiphon было зарегистрировано уже свыше 1,7 млн уникальных пользователей из этой страны.