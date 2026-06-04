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Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 10
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики и организации, системы, технологии, персоны:
|Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 3
|РВК - Российская венчурная компания 569 1
|Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 1
|Uber 351 1
|FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
|Лукашенко Александр 104 6
|Аксаков Анатолий 163 3
|Алейников Денис 1 1
|Тихановский Сергей 1 1
|Мурзенков Николай 1 1
|Тихановская Светлана 3 1
|Янчевский Всеволод 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Дуров Павел 324 1
|Кулин Филипп 53 1
|Набиуллина Эльвира 122 1
|Добкин Аркадий 81 1
|Федотов Михаил 18 1
|Васильев Антон 8 1
|Калинин Дмитрий 37 1
|Аленников Денис 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447248, в очереди разбора - 728611.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447248, в очереди разбора - 728611.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.