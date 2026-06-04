Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195505
ИКТ 15049
Организации 11608
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85285
География 3081
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Подмосковье и «Ростелеком» будут внедрять ИИ в сферу благоустройства, дорожной безопасности и повышать качество связи 1
21.01.2022 Россия обрушила биткоин 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины 1
07.11.2018 Крипторубль станет полным аналогом обычного рубля 1
18.10.2018 Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года 2
22.12.2017 Белоруссия узаконила криптовалюты и разрешила майнинг без налогов 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9012 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
Telegram Group 2844 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 425 1
Wargaming 161 1
Google LLC 12564 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 7 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 3
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 1
Uber 351 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60423 5
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 627 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1800 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21148 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1192 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1631 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77385 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 559 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18147 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11982 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4107 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22276 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3168 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3750 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1732 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5438 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3576 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 413 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10065 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 520 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5001 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24797 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9045 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4586 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2204 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6115 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11613 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5290 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1811 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 123 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 731 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13616 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 420 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 243 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 125 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 195 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
Dash - Криптовалюта 57 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 1
Omni - криптовалюта 95 1
Лукашенко Александр 104 6
Аксаков Анатолий 163 3
Алейников Денис 1 1
Тихановский Сергей 1 1
Мурзенков Николай 1 1
Тихановская Светлана 3 1
Янчевский Всеволод 1 1
Путин Владимир 3438 1
Дуров Павел 324 1
Кулин Филипп 53 1
Набиуллина Эльвира 122 1
Добкин Аркадий 81 1
Федотов Михаил 18 1
Васильев Антон 8 1
Калинин Дмитрий 37 1
Аленников Денис 1 1
Беларусь - Белоруссия 6219 7
Россия - РФ - Российская федерация 163468 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18843 1
Казахстан - Республика 5969 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Канада 5040 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1319 1
Беларусь - Минск 695 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 6
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 585 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8721 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56725 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52706 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 254 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8116 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1524 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 2
Английский язык 6978 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1318 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 435 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33115 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17909 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 74 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6634 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3816 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3122 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5667 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1053 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2309 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 119 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2290 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 166 1
Налогообложение - ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 29 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 86 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1226 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
Dow Jones - MarketWatch 334 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 1
Bloomberg 1599 1
РИА Новости 1025 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1124 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
CoinDesk 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 625 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447248, в очереди разбора - 728611.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290