Omni криптовалюта
|15.07.2019
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CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка
CTI внедрила в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. Система позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI
|15.07.2019
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CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка
Системный интегратор CTI внедрил в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания, которая позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI
|08.07.2019
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CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров
CTI объявила о старте продаж второго релиза системы CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. ПО позволяет эффективно обрабатывать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI
|14.04.2014
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Выбирая SCM, помни об OMNI
ачнет быстро развиваться. “Технологическая” привязка к каналу продаж стала в наступившем году дурным тоном. Поэтому m-commerce принято сегодня рассматривать в составе интегрированных продаж способом “omni-channel”, ведущихся любым ритейлером по всем, скажем так, доступным ему каналам одновременно. В моде теперь OMNI, как запросто, по-панибратски именуют сегодня данный тренд поднаторе
|11.04.2014
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Юрий Сафронов - OMNI – канал приносит до 10% от общей выручки
аем исключительно в деньгах. Это либо получение дополнительной выручки и прибыли, либо повышение эффективности и сокращение затрат. В прошлом году мы реализовали много бизнес-инициатив, среди которых OMNI-зоны, программа обмена "Трейд-Ин", онлайн кредитование, бонусная программа "Спасибо от Сбербанка", развитие программы лояльности "Люди Ветра", а также выездной сервис. Мы считаем эти запус
|07.04.2014
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Юлия Лунина - Основные тренды ближайших лет – это мобильность, Big Data, CRM, Collaboration, OMNI
нове длительной истории. Это позволит осуществлять персонализированные продажи и строить более эффективные программы лояльности. Все более востребованными становятся технологии многоканальных продаж (Omni). Но само по себе использование множества каналов не дает никакого эффекта без должного управлениями ими. Если многоканальные ритейлеры смогут качественно управлять своими каналами, они су
|09.03.2011
|HP покажет моноблок для бизнеса Omni Pro
|17.08.2000
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Объем продаж Omni Industries за первое полугодие вырос в два раза до $366 млн.
омплектующих в Сингапуре, объявил о росте своей прибыли за первое полугодие на 57%. Она увеличилась с $6.2 млн. в прошлом году до $9.8 млн. Аналитики предсказывали прибыль в размере $8.5 млн. Продажи Omni выросли почти в два раза с $185 млн. до $366 млн. Это было достигнуто во многом благодаря компаниям Hewlett-Packard и Motorola, которые продолжали поддерживать высокий уровень заказов. 40%
Omni и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафронов Юрий 67 5
|Путин Владимир 3188 4
|Майоров Дмитрий 10 4
|Козырь Сергей 32 3
|Осипов Сергей 42 3
|Рахманов Александр 23 2
|Андреев Максим 38 2
|Хромов Андрей 12 2
|Махов Геннадий 11 2
|Вирин Федор 23 2
|Бурачков Михаил 7 2
|Будилов Михаил 4 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Прохоров Сергей 23 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
|Лукашенко Александр 96 1
|Potter Phil - Поттер Фил 1 1
|Охотина Мария 1 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Могилевский Михаил 33 1
|Суворов Андрей 45 1
|Наумов Максим 98 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Горячева Анастасия 4 1
|Сизов Алексей 14 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Коган Вячеслав 8 1
|Толстой Лев 51 1
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
|Десятов Роман 14 1
|Устименко Антон 4 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Коваленко Антон 28 1
|Алексеев Герман 10 1
|Колосков Станислав 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 2
|Bloomberg 1297 2
|Forbes - Форбс 828 1
|Cellular News 234 1
|Inquirer 463 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
|The Verge - Издание 559 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|N+1 - Издание 159 1
|CoinMarKetCap 23 1
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