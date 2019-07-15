CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка CTI внедрила в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. Система позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI

CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка Системный интегратор CTI внедрил в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания, которая позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI

CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров CTI объявила о старте продаж второго релиза системы CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. ПО позволяет эффективно обрабатывать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI

Выбирая SCM, помни об OMNI ачнет быстро развиваться. “Технологическая” привязка к каналу продаж стала в наступившем году дурным тоном. Поэтому m-commerce принято сегодня рассматривать в составе интегрированных продаж способом “omni-channel”, ведущихся любым ритейлером по всем, скажем так, доступным ему каналам одновременно. В моде теперь OMNI, как запросто, по-панибратски именуют сегодня данный тренд поднаторе

Юрий Сафронов - OMNI – канал приносит до 10% от общей выручки аем исключительно в деньгах. Это либо получение дополнительной выручки и прибыли, либо повышение эффективности и сокращение затрат. В прошлом году мы реализовали много бизнес-инициатив, среди которых OMNI-зоны, программа обмена "Трейд-Ин", онлайн кредитование, бонусная программа "Спасибо от Сбербанка", развитие программы лояльности "Люди Ветра", а также выездной сервис. Мы считаем эти запус

Юлия Лунина - Основные тренды ближайших лет – это мобильность, Big Data, CRM, Collaboration, OMNI нове длительной истории. Это позволит осуществлять персонализированные продажи и строить более эффективные программы лояльности. Все более востребованными становятся технологии многоканальных продаж (Omni). Но само по себе использование множества каналов не дает никакого эффекта без должного управлениями ими. Если многоканальные ритейлеры смогут качественно управлять своими каналами, они су