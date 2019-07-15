Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169013
ИКТ 13189
Организации 10332
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25130
Персоны 72130
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1189
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Omni криптовалюта



15.07.2019 CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка

CTI внедрила в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. Система позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI

15.07.2019 CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка

Системный интегратор CTI внедрил в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания, которая позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI

08.07.2019 CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров

CTI объявила о старте продаж второго релиза системы CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. ПО позволяет эффективно обрабатывать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций. CTI

14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI

ачнет быстро развиваться. “Технологическая” привязка к каналу продаж стала в наступившем году дурным тоном. Поэтому m-commerce принято сегодня рассматривать в составе интегрированных продаж способом “omni-channel”, ведущихся любым ритейлером по всем, скажем так, доступным ему каналам одновременно. В моде теперь OMNI, как запросто, по-панибратски именуют сегодня данный тренд поднаторе
11.04.2014 Юрий Сафронов - OMNI – канал приносит до 10% от общей выручки

аем исключительно в деньгах. Это либо получение дополнительной выручки и прибыли, либо повышение эффективности и сокращение затрат. В прошлом году мы реализовали много бизнес-инициатив, среди которых OMNI-зоны, программа обмена "Трейд-Ин", онлайн кредитование, бонусная программа "Спасибо от Сбербанка", развитие программы лояльности "Люди Ветра", а также выездной сервис. Мы считаем эти запус
07.04.2014 Юлия Лунина - Основные тренды ближайших лет – это мобильность, Big Data, CRM, Collaboration, OMNI

нове длительной истории. Это позволит осуществлять персонализированные продажи и строить более эффективные программы лояльности. Все более востребованными становятся технологии многоканальных продаж (Omni). Но само по себе использование множества каналов не дает никакого эффекта без должного управлениями ими. Если многоканальные ритейлеры смогут качественно управлять своими каналами, они су
09.03.2011 HP покажет моноблок для бизнеса Omni Pro
17.08.2000 Объем продаж Omni Industries за первое полугодие вырос в два раза до $366 млн.

омплектующих в Сингапуре, объявил о росте своей прибыли за первое полугодие на 57%. Она увеличилась с $6.2 млн. в прошлом году до $9.8 млн. Аналитики предсказывали прибыль в размере $8.5 млн. Продажи Omni выросли почти в два раза с $185 млн. до $366 млн. Это было достигнуто во многом благодаря компаниям Hewlett-Packard и Motorola, которые продолжали поддерживать высокий уровень заказов. 40%

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Omni и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5283 11
ZyXEL Communications 297 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 6
Oracle Corporation 6706 6
Крок - Croc 1777 5
Samsung Electronics 10285 5
Корус Консалтинг ГК 1224 5
Amazon Inc - Amazon.com 3011 4
IBM - International Business Machines Corp 9447 4
Intel Corporation 12218 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 4
Nikon 622 3
Yandex - Яндекс 7415 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 3
Максима ГК - GMCS 359 3
Microsoft Corporation 24667 3
LG Electronics 3619 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 3
Tether Limited 2 2
Google LLC 11824 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
Apple Inc 12143 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 2
HP Inc. 5691 2
GoPro Inc 59 2
Fujitsu 2042 2
1С-Битрикс - Bitrix 582 2
Samsung - Harman - JBL 218 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Creative Technology 266 2
Huawei 3950 2
Lenovo Group 2297 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Dell EMC 5036 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 2
HTC Corporation 1499 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 6
Белый Ветер 356 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7368 4
Walmart - Wal-Mart Stores 377 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 2
Tesco 82 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Россети Ленэнерго 1701 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 2
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Carrefour 23 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
Superjob - Суперджоб 527 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Евросеть 1405 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Ак Барс Банк 272 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4783 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1088 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Федеральное казначейство России 1783 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 29
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1053 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 21
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27733 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11202 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12023 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13964 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24569 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24266 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20871 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25501 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12229 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13672 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10159 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7323 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16196 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1460 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1106 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 609 6
Google Android 14058 6
Apple iOS 7841 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 48 4
BSS CORREQTS Corporate 48 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 105 3
Dash - Криптовалюта 54 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4985 3
TP-Link Tether 44 2
Bitfinex - криптовалютная биржа 11 2
Tether Treasury 5 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 2
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 20 2
Omni Layer - Mastercoin - протокол 4 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 2
Linux OS 10017 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7102 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 2
Microsoft Windows 15722 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 589 2
Naumen Omni-Channel 8 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
HTC Universal 6 2
HTC Omni 4 2
Intel XScale PXA 167 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 2
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 126 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniVista Virtual Machine Manager 6 2
Вента - Venta ZVoice 2 2
Nikon SnapBridge 11 2
Bittrex - криптовалютная биржа 6 1
Nikon KeyMission 11 1
LG 360 CAM - панорамная камера 4 1
Сафронов Юрий 67 5
Путин Владимир 3188 4
Майоров Дмитрий 10 4
Козырь Сергей 32 3
Осипов Сергей 42 3
Рахманов Александр 23 2
Андреев Максим 38 2
Хромов Андрей 12 2
Махов Геннадий 11 2
Вирин Федор 23 2
Бурачков Михаил 7 2
Будилов Михаил 4 2
Ксенин Алекс 311 2
Прохоров Сергей 23 2
Аксаков Анатолий 155 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
Лукашенко Александр 96 1
Potter Phil - Поттер Фил 1 1
Охотина Мария 1 1
Коптелов Андрей 111 1
Бакунов Григорий 22 1
Рыжиков Сергей 111 1
Могилевский Михаил 33 1
Суворов Андрей 45 1
Наумов Максим 98 1
Закрепин Евгений 60 1
Горячева Анастасия 4 1
Сизов Алексей 14 1
Лебедев Артемий 99 1
Коган Вячеслав 8 1
Толстой Лев 51 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Десятов Роман 14 1
Устименко Антон 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Адмиральский Сергей 39 1
Яблонский Алексей 3 1
Коваленко Антон 28 1
Алексеев Герман 10 1
Колосков Станислав 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52214 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 7
Европа 21805 4
Беларусь - Белоруссия 5701 4
Украина 7627 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 4
Китай - Тайвань 4000 3
Южная Корея - Республика 6663 3
Германия - Федеративная Республика 12706 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 3
Казахстан - Республика 5560 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1034 2
Польша - Республика 1964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17473 2
Япония 13304 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Литва - Литовская Республика 654 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Канада 4891 1
Америка - Американский регион 2164 1
Южная Корея - Сеул 364 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 1
Сингапур - Республика 1855 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Африка - Африканский регион 3487 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Земля - планета Солнечной системы 10401 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Ближний Восток 2950 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Мировой океан - World Ocean 509 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24233 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14458 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7027 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5746 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5806 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29276 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7874 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18647 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6165 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5889 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 4
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 170 3
Трейд-ин - Trade-in 177 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5862 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2136 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8079 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 119 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6732 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2133 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2742 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 3
Fashion industry - Индустрия моды 240 3
CNews - ZOOM.CNews 1848 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 2
Bloomberg 1297 2
Forbes - Форбс 828 1
Cellular News 234 1
Inquirer 463 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
The Verge - Издание 559 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
N+1 - Издание 159 1
CoinMarKetCap 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
Gartner - Гартнер 3561 3
IDC - International Data Corporation 4911 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
Forrester Research 821 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 1
Международный женский день - 8 марта 332 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2441 1
iF Design Awards 25 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще