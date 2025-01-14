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Ecovacs Robotics

Ecovacs Robotics


14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
19.10.2020 Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой 2
07.12.2015 До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1
21.01.2013 Winbot 7 - робот, который моет окна 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ecovacs Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 2
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Xiaomi 1732 1
Google LLC 11775 1
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 18 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
Fastbrick Robotics 3 1
Amazon - iRobot 56 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
360 Smart Life Group 5 1
Okami - Оками 14 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
Dyson 122 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 117 1
Smeg 18 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 5
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 396 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
Тостер 68 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 52 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Электротехника - инвертор 148 1
Joystick - Джойстик 1129 1
Ecovacs Deebot 9 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 16 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Apple iPhone 6 4862 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Samsung SmartThings 42 1
Xiaomi Mi Home 74 1
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 3 1
Anker Eufy 8 1
Polaris IQ Home 28 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Ecovacs HOME 4 1
Носков Константин 236 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
США - Калифорния 4625 1
Япония - Токио 995 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Спорт - Шахматы - Chess 242 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 1
Газы 175 1
Пищевая промышленность - Чай 121 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Азартные игры - Покер 53 1
Спорт - Шашки - Checkers 31 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 41 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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