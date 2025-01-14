Ecovacs Robotics
|14.01.2025
|Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
|14.12.2022
|Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
|20.12.2021
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|19.10.2020
|Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой 2
|07.12.2015
|До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1
|21.01.2013
|Winbot 7 - робот, который моет окна 1
Ecovacs Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
|Носков Константин 236 1
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