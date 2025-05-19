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Ecovacs разработал технологию ИИ-навигации для роботов-пылесосов

Глобальный технологический вендор Ecovacs разработал систему на базе ИИ, способную распознавать объекты в реальном времени и моментально оптимизировать маршрут. Она называется AIVI 3D 3.0. Об этом CNews сообщили представители Ecovacs.

Стремительное развитие технологий последних лет и рост интереса к искусственному интеллекту привело к проникновению в самые разные сферы нашей жизни. ИИ активно используется для улучшения работы роботизированных устройств, и роботы-пылесосы не стали исключением. Теперь они способны не только выполнять свою основную функцию, но и учиться, адаптироваться к изменяющимся условиям и эффективно планировать уборку с учетом множества факторов.

Ранее роботы-пылесосы использовали базовые алгоритмы движения, что часто приводило к столкновениям с препятствиями или сложностям при уборке в углах и вдоль плинтусов. Лидар позволял им строить карту помещения и избегать статичных препятствий, но это не решало проблемы с динамическими препятствиями, появляющимися на пути, такими как провода, тапки, игрушки, питомцы или люди.

Система AIVI 3D 3.0, разработанная инженерами Ecovacs решает эту задачу. ИИ обрабатывает данные со светового индикатора и датчиков TrueEdge 3D Sensor, позволяя роботу в реальном времени распознавать объекты и их природу, адаптироваться к окружающей среде и моментально перестраивать маршрут для эффективной уборки.

Одной из ключевых особенностей AIVI 3D 3.0 является технология Omni-Approach. Она позволяет роботу подходить к препятствиям с разных сторон, используя контуры объектов для оптимального планирования маршрута. Это повышает точность уборки, особенно в труднодоступных местах, таких как углы и пространство вдоль плинтусов, где традиционные роботы часто сталкиваются с трудностями.

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Безопасность

Компания «СофтМастер», официально ставшая смарт-дистрибьютором Ecovacs в России, уже запустила продажи флагманской модели Ecovacs Deepbot X8 PRO Omni, использующей новейшую систему ИИ-навигации. Робот-пылесос способен не просто анализировать окружающую среду в реальном времени, чтобы избегать контактов с препятствиями, моментально оптимизируя маршрут, но и более качественно убирать стыки и углы благодаря динамической роликовой насадке, которая использует алгоритмы AIVI 3D 3.0 для адаптации к сложности ландшафта.

«Технология AIVI 3D 3.0 — настоящий прорыв в области навигации и распознавания объектов. Она используется в моделях, таких как Deepbot X8 PRO Omni и Deepbot T50 PRO Omni, и обеспечивает непревзойденную тщательность уборки и оптимизацию маршрута в реальном времени. Эта система выводит роботы-пылесосы на новый уровень, предлагая потребителям удобство и эффективность, которых они ждали от интеллектуальных устройств», — сказал Дмитрий Кожевников, генеральный директор компании «СофтМастер», официального дистрибьютора Ecovacs в России.

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