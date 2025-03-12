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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
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Кожевников Дмитрий


12.03.2025 «СофтМастер» объявил о старте продаж Ecovacs Deebot X8 PRO Omni в России 1
24.01.2014 Экс-менеджеры возрождают бренды Rover Computers 1
28.06.2013 Рынок BI в мире вырос на 16% за год 1
27.06.2013 Хранилища данных: компании усложняют архитектуру 1
27.06.2013 Инвестиции в хранилища данных вернутся в долгосрочной перспективе 1
26.06.2013 Производительность труда коррелирует с BI 1
23.12.2009 Россия: упорных пиратов наказали на 10 млн рублей 1
14.04.2004 Корпоративный портал: вложения и отдача 1
09.04.2004 Аутсорсинг: от дешевого кодирования к сложным ИТ-процессам 1
09.04.2004 Аутсорсинг: от дешевого кодирования к сложным ИТ-процессам 1
20.01.2004 Hewlett-Packard расширяет бизнес в регионах 2
20.01.2004 Hewlett-Packard расширяет бизнес в регионах 2
01.12.2003 Российский рынок BI: в ожидании заказчиков 1
13.08.2002 IDC: на российском рынке IТ-услуг доминируют местные компании 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Кожевников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5295 4
Oracle Corporation 6725 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 3
Microsoft Corporation 24706 3
SAS Institute 978 3
HP - Hewlett-Packard 3626 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1017 3
HP Compaq Computer Corp 1916 3
HP Inc. 5697 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
ESG - Enterprise Strategy Group 241 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
MicroStrategy 64 2
Крок - Croc 1778 2
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 2
Qlik - QlikTech 160 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 723 2
Теко НПК 430 2
Autodesk 613 1
Корус Консалтинг ГК 1230 1
Adobe Systems 1557 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
Pentaho 59 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1318 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Микротест 278 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Rover - RoverComputers 414 1
Xerox 1140 1
Рексофт - Reksoft 421 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Google LLC 11856 1
Цифра ГК 2444 1
Ecovacs Robotics 7 1
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 2
Tesla Motors 401 1
BP - British Petroleum 182 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2168 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4050 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3767 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7177 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 289 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6678 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1176 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 2
МПС - Международные платежные системы 145 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1119 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5392 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6791 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12274 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1454 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 790 2
Microsoft Office 3765 2
Oracle Java - язык программирования 3102 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 2
Stafory - робот Вера 331 2
Google Android 14104 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Qlik Qlikview 117 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 1
Rover - RoverBook 155 1
MicroStrategy BI 2 1
SAP Sybase 289 1
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 1
Pentaho BI Project 11 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 796 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 69 1
Microsoft Office Excel 1206 1
SAS High-Performance Analytics 4 1
Rover - RoverPad 6 1
Ecovacs Deebot 11 1
Грибов Владимир 31 2
Гурова Вера 13 2
Зезюлинский Николай 23 2
Емельянов Виктор 6 2
Макаров Валентин 224 2
Аитов Тимур 197 2
Ершова Элеонора 67 2
Шакиров Шамиль 21 2
Сапронов Александр 5 2
Булгаков Олег 2 2
Дуков Антон 4 2
Зелюзинский Николай 2 2
Слиньков Дмитрий 16 1
Шуняев Сергей 24 1
Шматалюк Антон 9 1
Петрова Анна 13 1
Жараспаев Кайрат 6 1
Молодов Максим 6 1
Абрамов Евгений 6 1
Горский Виктор 1 1
Swarbrick Brian - Шварбрик Брайан 1 1
Ледковский Павел 1 1
Дмитриев Владислав 5 1
Гункевич Михаил 1 1
Любжин Владимир 4 1
Трапезин Александр 3 1
Kimball Ralph - Кимбэл Ральф 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 4
Европа 21832 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 2
Россия - СФО - Новосибирск 4347 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2518 2
Россия - Крайний Север 273 2
Европа Западная 1482 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
Казахстан - Республика 5581 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Украина 7639 1
Нидерланды 3537 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1544 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11044 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9947 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6218 2
Аренда 2446 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2362 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1170 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3186 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3060 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3180 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4704 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 1
Энергетика - Energy - Energetically 5147 1
Айсберг - Eisberg 181 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2753 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 2
Independent 111 1
IDC - International Data Corporation 4912 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 6
Gartner - Гартнер 3562 5
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
Aberdeen Group 48 1
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 2
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 2
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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