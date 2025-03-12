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Кожевников Дмитрий
|12.03.2025
|«СофтМастер» объявил о старте продаж Ecovacs Deebot X8 PRO Omni в России 1
|24.01.2014
|Экс-менеджеры возрождают бренды Rover Computers 1
|28.06.2013
|Рынок BI в мире вырос на 16% за год 1
|27.06.2013
|Хранилища данных: компании усложняют архитектуру 1
|27.06.2013
|Инвестиции в хранилища данных вернутся в долгосрочной перспективе 1
|26.06.2013
|Производительность труда коррелирует с BI 1
|23.12.2009
|Россия: упорных пиратов наказали на 10 млн рублей 1
|14.04.2004
|Корпоративный портал: вложения и отдача 1
|09.04.2004
|Аутсорсинг: от дешевого кодирования к сложным ИТ-процессам 1
|09.04.2004
|Аутсорсинг: от дешевого кодирования к сложным ИТ-процессам 1
|20.01.2004
|Hewlett-Packard расширяет бизнес в регионах 2
|20.01.2004
|Hewlett-Packard расширяет бизнес в регионах 2
|01.12.2003
|Российский рынок BI: в ожидании заказчиков 1
|13.08.2002
|IDC: на российском рынке IТ-услуг доминируют местные компании 1
Кожевников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 2
|Tesla Motors 401 1
|BP - British Petroleum 182 1
|Сотмаркет - Sotmarket 21 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
|Судебная власть - Judicial power 2322 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 2
|Грибов Владимир 31 2
|Гурова Вера 13 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Емельянов Виктор 6 2
|Макаров Валентин 224 2
|Аитов Тимур 197 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Шакиров Шамиль 21 2
|Сапронов Александр 5 2
|Булгаков Олег 2 2
|Дуков Антон 4 2
|Зелюзинский Николай 2 2
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Шуняев Сергей 24 1
|Шматалюк Антон 9 1
|Петрова Анна 13 1
|Жараспаев Кайрат 6 1
|Молодов Максим 6 1
|Абрамов Евгений 6 1
|Горский Виктор 1 1
|Swarbrick Brian - Шварбрик Брайан 1 1
|Ледковский Павел 1 1
|Дмитриев Владислав 5 1
|Гункевич Михаил 1 1
|Любжин Владимир 4 1
|Трапезин Александр 3 1
|Kimball Ralph - Кимбэл Ральф 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 2
|Independent 111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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