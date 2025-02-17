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Абрамов Евгений



17.02.2025 В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций 1
26.01.2015 «Форс» провел аудит системы бюджетирования для «Такеда Россия-СНГ» 1
26.12.2012 Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром 1
09.06.2010 Wentor Software выпустила программу для обзвона и обработки входящих звонков - Call Office 1
22.08.2007 Новое назначение в «IBS-Борлас»: директор по финансам 1
14.04.2004 Корпоративный портал: вложения и отдача 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Абрамов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Xerox 1139 1
8259 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 208 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
BP - British Petroleum 182 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 1
Castorama - Касторама 31 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Федеральное казначейство России 1783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3028 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7109 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6063 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11424 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 405 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2312 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 337 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 349 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3551 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5084 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 1
Аксессуары 3898 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2278 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8497 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14432 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1141 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1704 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Microsoft Office 3747 1
Oracle Hyperion 235 1
SAP Sybase 289 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Дмитриев Владислав 5 1
Кожевников Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 4
Европа 21802 2
Япония 13304 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2679 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4487 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5996 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1888 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5550 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5860 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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