Разделы

Техника
|

В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали испытательный эмулятор электромобилей, в который входят программно-аппаратные модули имитации электромобилей распространенных стандартов заряда и силовая нагрузочная установка. Применять разработанный эмулятор можно для контроля качества изготавливаемых электрозарядных станций в производственных условиях, а также для диагностирования возникающих неисправностей эксплуатируемых станций. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

«Возможны несколько программ проверки станции, выпущенной с конвейера, — например, длительная работа с изменением тока нагрузки и выходного напряжения в широком диапазоне, продолжительная работа на максимальных мощностях или многократные циклы запуска и остановки процесса заряда. Применение для этих целей электромобилей имеет существенные трудности и ограничения, так как из-за характера реального процесса заряда аккумуляторных батарей и необходимости их разряда для подобных проверок понадобится большой парк электромобилей и организация трудоемкой системы их подготовки к испытаниям электрозарядных станций. Разработанный эмулятор специально предназначен для подобных проверок и не требует сложной подготовки к работе, он воспроизводит функциональность узлов реальных электромобилей, отвечающих за заряд аккумуляторных батарей, и предоставляет оператору возможность задавать и контролировать параметры всего процесса заряда. Нагрузка выполнена в виде сопротивлений, разделенных на ступени разной мощности (до 150 кВт), кроме этого, поддерживается использование электронной нагрузки для имитации поведения аккумуляторных батарей. Второе направление, где может применяться эмулятор электромобилей, — сервисная проверка эксплуатируемых зарядных станций. Периодически или по потребности они должны проходить техническое обслуживание, в рамках которого эмулятор позволит проверить характеристики зарядных станций и диагностировать неисправности в работе коммуникационных интерфейсов и силовых зарядных цепей. Таким образом, могут быть определены и оперативно устранены причины прерывания заряда», — сказал младший научный сотрудник Центра технологического превосходства, ассистент кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Евгений Абрамов.

Контроллеры, программное обеспечение и конструкторская документация для эмулятора являются собственной разработкой НГТУ НЭТИ.

Управление эмулятором может осуществляться как с сенсорных дисплеев, так и через диагностическое программное обеспечение с расширенными возможностями по заданию параметров процесса заряда, в том числе по шаблонным профилям под разные модели электромобилей и с записью всех параметров для анализа.

Эмулятор электромобилей в ближайшее время будет передан индустриальному партнеру для производственных испытаний изготавливаемых зарядных станций. Ученые НГТУ НЭТИ могут предложить разработку подобных эмуляторов любому производителю зарядных станций для организации контроля качества продукции, а также сервисным организациям для технического обслуживания существующих станций.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

«В перспективе, с учетом меняющихся реалий, возможности наших эмуляторов будут расширяться — по результатам эксплуатации будем улучшать функционал, реализовывать поддержку новых протоколов связи, разрабатывать эмуляторы под новые стандарты зарядки», — сказал Евгений Абрамов.

Ученые НГТУ НЭТИ совместно с индустриальным партнером создали промышленный образец электрозарядной станции для электромобилей. Работа выполняется в рамках реализации программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще