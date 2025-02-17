В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали испытательный эмулятор электромобилей, в который входят программно-аппаратные модули имитации электромобилей распространенных стандартов заряда и силовая нагрузочная установка. Применять разработанный эмулятор можно для контроля качества изготавливаемых электрозарядных станций в производственных условиях, а также для диагностирования возникающих неисправностей эксплуатируемых станций. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

«Возможны несколько программ проверки станции, выпущенной с конвейера, — например, длительная работа с изменением тока нагрузки и выходного напряжения в широком диапазоне, продолжительная работа на максимальных мощностях или многократные циклы запуска и остановки процесса заряда. Применение для этих целей электромобилей имеет существенные трудности и ограничения, так как из-за характера реального процесса заряда аккумуляторных батарей и необходимости их разряда для подобных проверок понадобится большой парк электромобилей и организация трудоемкой системы их подготовки к испытаниям электрозарядных станций. Разработанный эмулятор специально предназначен для подобных проверок и не требует сложной подготовки к работе, он воспроизводит функциональность узлов реальных электромобилей, отвечающих за заряд аккумуляторных батарей, и предоставляет оператору возможность задавать и контролировать параметры всего процесса заряда. Нагрузка выполнена в виде сопротивлений, разделенных на ступени разной мощности (до 150 кВт), кроме этого, поддерживается использование электронной нагрузки для имитации поведения аккумуляторных батарей. Второе направление, где может применяться эмулятор электромобилей, — сервисная проверка эксплуатируемых зарядных станций. Периодически или по потребности они должны проходить техническое обслуживание, в рамках которого эмулятор позволит проверить характеристики зарядных станций и диагностировать неисправности в работе коммуникационных интерфейсов и силовых зарядных цепей. Таким образом, могут быть определены и оперативно устранены причины прерывания заряда», — сказал младший научный сотрудник Центра технологического превосходства, ассистент кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Евгений Абрамов.

Контроллеры, программное обеспечение и конструкторская документация для эмулятора являются собственной разработкой НГТУ НЭТИ.

Управление эмулятором может осуществляться как с сенсорных дисплеев, так и через диагностическое программное обеспечение с расширенными возможностями по заданию параметров процесса заряда, в том числе по шаблонным профилям под разные модели электромобилей и с записью всех параметров для анализа.

Эмулятор электромобилей в ближайшее время будет передан индустриальному партнеру для производственных испытаний изготавливаемых зарядных станций. Ученые НГТУ НЭТИ могут предложить разработку подобных эмуляторов любому производителю зарядных станций для организации контроля качества продукции, а также сервисным организациям для технического обслуживания существующих станций.

«В перспективе, с учетом меняющихся реалий, возможности наших эмуляторов будут расширяться — по результатам эксплуатации будем улучшать функционал, реализовывать поддержку новых протоколов связи, разрабатывать эмуляторы под новые стандарты зарядки», — сказал Евгений Абрамов.

Ученые НГТУ НЭТИ совместно с индустриальным партнером создали промышленный образец электрозарядной станции для электромобилей. Работа выполняется в рамках реализации программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».