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MediaMarkt Media-Saturn-Holding Медиа-Сатурн-Русланд
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.08.2018
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«М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт»
ой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявил о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.видео» у группы САФМАР, крупнейшего акционера компани
|20.06.2018
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«М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt
diaMarktSaturn пришла в Россию в 2006 г. По состоянию на март 2018 г. сеть насчитывала 46 магазинов MediaMarkt, 90 точек продаж в магазинах METRO Cash & Carry и интернет-магазины MediaMarkt<
|20.10.2015
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Media Markt оптимизирует работу с помощью Retail Instruments
Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt, входящая в холдинг «Медиа-Маркт-Сатурн», запускает систему анализа поведения пот
|21.07.2014
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Хиты продаж: планшеты первой половины 2014 года
Статистические данные для анализа предложены Zoom.CNews сетью магазинов «Медиа Маркт». Они подразделяются на четыре сегмента: бюджетный (цена планшета до i 8 тыс.), н
|17.07.2014
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Maykor будет отвечать за инженерные системы в гипермаркетах MediaMarkt
Компания Maykor расширяет сотрудничество с сетью магазинов MediaMarkt по продаже электроники и бытовой техники. Как сообщили CNews в Maykor, к контракту
|17.07.2014
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Хиты продаж: смартфоны первой половины 2014 года
Статистические данные предоставлены в распоряжение Zoom.CNews для анализа сетью магазинов «Медиа Маркт», и сегодня мы, как и раньше, поделим смартфоны на четыре группы — по цене. В пер
|17.04.2014
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Продажи планшетов Explay в сети Media Markt выросли в первом квартале в 2,7 раза
За первый квартал текущего года в сети Media Markt было реализовано в 2,7 раза больше планшетов Explay по сравнению с тем же периодом 2013 г. Наиболее популярными моделями данного бренда стали: Explay N1 и Explay sQuad 7.82 3G. «Лид
|04.03.2014
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Correct автоматизировал ввод данных в учетную систему для MediaMarkt
пании Correct («ТКсэт»), системного интегратора в области автоматизации ввода документов, завершили проект по автоматизации ввода финансовых документов в сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt. Об этом CNews сообщили в Correct. Сеть MediaMarkt в России (по состоянию на конец 2013 г.) включает 57 магазинов в 27 городах. Через финансовые структуры компании ежедневно п
|09.10.2013
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Media Markt начал продавать домашние 3D-принтеры
Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt ввела в ассортимент новую категорию – домашние 3D-принтеры. В 13 магазинах сети, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Рязани, Самаре, Тольятти и Челябинс
|01.10.2013
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Media Markt доверил Maykor техобслуживание упаковочного оборудования
нга ИТ- и инженерных систем, обеспечивает стабильную работу упаковочного оборудования торговой сети Media Markt, работающей на европейском розничном рынке по продажам бытовой техники и электрон
|30.09.2013
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Самые продаваемые смартфоны августа 2013 года
Статистические данные предложены Zoom.CNews для анализа сетью магазинов «Media Markt», и сегодня мы, как и ранее, поделим смартфоны на четыре группы. В первую группу
|23.09.2013
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Планшетные компьютеры. Хиты продаж августа 2013 года
родаж с 1 по 31 августа и суммируют объём реализованных планшетов во всех магазинах торговых сетей «Media Markt» и «Saturn». По устоявшейся традиции статей цикла «Хиты продаж», для удобства ана
|16.09.2013
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В Media Markt стартуют продажи GTA V
Во всех магазинах Media Markt 17 сентября стартуют продажи новинки от Rockstar - Grand Theft Auto V. Мультиплатформенная видеоигра, уже пятнадцатая в своей серии, призвана стать самой масштабной и амбициозной в
|22.08.2013
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MediaMarkt гарантирует покупку PlayStation 4
Торговая сеть Media Markt открыла линию по предзаказу игровой приставки нового поколения Sony PlayStation 4. Стоимость комплекта предзаказа составляет 999 рублей, его покупку можно осуществить до 31 декабра
|12.08.2013
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Планшеты: хиты продаж июля 2013
Статистические данные предоставлены сетью магазинов «Медиа Маркт». По традиции проекта «Хиты продаж» и для удобства восприятия материала, модели,
|22.07.2013
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В магазины Media Markt поступили в продажу капсулы Café Royal
В магазинах федеральной торговой сети Media Markt начинаются продажи кофейных капсул Сafé Royal швейцарской компанией Delica. Капсулы cовместимы с кофемашинами системы Nespresso. Из пяти вкусов Сafé Royal в сети Media Markt
|09.07.2013
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Media Markt во власти победителя
В субботу, 6 июля 2013 года, в магазине Media Markt Ростокино, расположенном на Проспекте Мира, 211 прошел финальный и наиболее захва
|02.07.2013
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Хиты продаж: самые популярные ноутбуки и ультрабуки мая 2013 года
оутбуков крупнейших федеральных торговых сетей. Сегодняшние данные получены нами от сети магазинов «Медиа Маркт». На основе имеющихся данных мы сформировали три группы по пять позиций в каждой.
|26.06.2013
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Media Markt открывает первый магазин в Иваново
ваново в магазине электроники будет установлена Wi-Fi-зона «Умный дом», в которой можно управлять освещением с помощью смартфона, а телевизором – через ноутбук. Отделы крупной и малой бытовой техники Media Markt в Иваново по площади и ассортименту не имеют аналогов в городе. Также в магазине можно найти CD, Blue-ray и Blue-ray 3D диски, программное обеспечение, виниловые пластинки и большую
|07.06.2013
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Sony Action Cam уже в московских магазинах MediaMarkt
Московские магазины федеральной торговой сети Media Markt начали продажу первой камеры для экстрима, созданной компанией Sony. Камера Sony Action Cam оснащена оптикой Carl Zeiss и фирменной матрицей Exmor R. Улучшенная система стабилизации
|01.03.2013
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Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше
Сеть магазинов Media Markt начнёт продажу нового дополнения к стратегической игре StarCraft II, StarCraft II: Heart of the Swarm за день до официальной премьеры. В 27 магазинах сети Media Markt в 20 го
|30.11.2012
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Первый белгородский "MediaMarkt" стал сороковым магазином сети в России
В Белгороде открылся первый магазин электроники торговой сети «MediaMarkt». Теперь сеть присутствует в 20 городах России, а общее количество магазинов стало
|12.11.2012
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Canon EOS появится в России в магазинах "MediaMarkt"
Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» первой в России начинает продажи первой беззеркальной фотокамеры компании Canon – Canon EOS M. Новый фотоаппарат появится на полках магазинов «MediaMarkt» с 15 ноября в виде
|06.11.2012
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MediaMarkt начинает продавать телевизоры LG Pentouch
Компания LG Electronics и федеральная торговая сеть MediaMarkt представляют на российском рынке телевизоры серии LG Pentouch: LG 50PM690S и LG 60PM690S. Телевизоры LG 50PM690S и LG 60PM690S будут доступны покупателям MediaMarkt в 16 город
|31.10.2012
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День Windows 8 в магазине MediaMarkt
В федеральной торговой сети MediaMarkt начались продажи операционной системы Microsoft Windows 8. Презентация новой ОС пр
|29.10.2012
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Новый MediaMarkt открыт в Алтуфьево
Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» продолжила экспансию на отечественном рынке, открыв в Москве одиннадцатый свой ма
|19.10.2012
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MediaMarkt представит Windows 8 для России
Media-Saturn Russia, представитель немецкой торговой сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt, заключила договор эксклюзивного партнёрства с компанией Microsoft по запуску опер
|18.10.2012
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Сеть MediaMarkt отрывает 7 новых магазинов
Media-Saturn Russia, представитель немецкой торговой сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt, объявила об открытии семи новых магазинов в шести городах России. Помимо двух нов
|05.10.2012
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Samsung Galaxy Note II придёт в Россию через MediaMarkt
Компания Media-Saturn Russia и федеральная торговая сеть MediaMarkt представляют на российском рынке смартфон-плашет Samsung Galaxy Note II. Samsung G
|27.09.2012
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XZIBIT и призы от Media Markt ждут самого удачливого фотографа
XZIBIT собственной персоной будет ждать тебя 28 сентября в 20.00 в московском Media Markt на пр-те Вернадского, 6 (ТЦ «Капитолий»). Вход свободный! А еще ты можешь выиграт
|20.09.2012
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Магазины MediaMarkt и Saturn начнут продажу WoW: Mists of Pandaria раньше мировой премьеры
Компания Медия-Saturn Russia и издательство Activision Blizzard объявили о том, что диски с дополнением к игре World of Warcraft, World of Warcraft: Mists of Pandaria, появятся в магазинах MediaMarkt и Saturn за два часа до мировой премьеры. Официальные продажи World of Warcraft: Mists of Pandaria по всему миру стартуют 25 сентября, однако в 30 магазинах MediaMarkt и 4 маг
|16.08.2012
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Медиа Маркт - теперь в Ульяновске!
Компания Media-Saturn Russia открыла к городе Ульяновске первый магазин сети Media Markt. Открытие состоялось в ночь с 15 на 16 августа по адресу Московское шоссе 108, в
|14.08.2012
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Старт продаж Samsung GALAXY Note 10.1 в магазинах сети Media Markt
С 24 августа 2012 года во всех российских магазинах электроники и бытовой техники Media Markt можно будет приобрести новый Samsung GALAXY Note 10.1 – гибрид смартфона и планшета. Samsung GALAXY Note 10.1 от предыдущей модели отличается, прежде всего, размером – теперь он ста
|09.07.2012
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Смартфоны: хиты продаж начала лета 2012
му мы вернемся к нему буквально через пару абзацев, а сейчас посмотрим на самый продаваемый в сети «Медиамаркт» бюджетный смартфон – Samsung Galaxy Wave 525. Серия Wave на платформе bada – это
|23.05.2012
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Media Markt и Saturn открывают продажи нового iPad
Cети магазинов электроники и бытовой техники Media Markt и Saturn начинают продажи долгожданного нового iPad. Одно из самых интригующих устройств года появиться на прилавках уже 25 мая. Новый планшет Apple будет доступен в магазинах сетей
|21.05.2012
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MediaMarkt открыл предварительный заказ на Samsung Galaxy SIII
ового смартфона Samsung Galaxy SIII. Оформить заказ на него можно уже сейчас на сайте торговой сети MediaMarkt, а с 5 июня смартфон будет доступен во всех 32 магазинах сети в 16 городах России
|09.04.2012
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В Media-Saturn Russia будут товары с метками RFID
Владелец торговых сетей Media Markt и Saturn компания Media-Saturn Russia совместно с Центром инноваций Metro Group п
|02.04.2012
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Приложение Media Markt для iPhone
тивным каталогом крупных торговых сетей, уже достаточно плотно влились в жизнь пользователей мобильных устройств. Очередной такой сервис разработала и запустила на территории России немецкая компания Media Markt - один из лидеров рынка бытовой электроники. Приложение доступно для пользователей iPhone. Внутри используется удобный поиск по каталогу с использованием названия товара, штрих-кода
|10.02.2012
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«Медиа Плюс» и MediaMarkt протестировали новую технологию медийной рекламы
Сейлз-хаус «Медиа Плюс» и сеть магазинов MediaMarkt объявили о том, что протестировали технологию открутки медийной рекламы «Полнометражный показ». Сеть магазинов MediaMarkt стала первым клиентом, использовавшим технологию откр
|17.03.2011
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ТКТ и Media Markt запускают акцию по продвижению цифрового телевидения «Твое TV»
«Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» объявила о запуске акции, которая реализуется совместно с сетью магазинов электроники и бытовой техники Media Markt. По условиям акции, покупатели получают цифровое телевидение «Твое TV» и оборудование для просмотра цифровых каналов без абонентской платы в течение месяца. Акция «Новому телевизору
MediaMarkt и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронецкий Эдуард 47 6
|Пантелеев Антон 26 6
|Гуцериев Михаил 114 6
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 5
|Цариковский Андрей 22 4
|Семушина Людмила 18 4
|Трофимова Анна 4 4
|Тынкован Александр 52 4
|Тенишев Андрей 16 4
|Пудонин Иван 7 3
|Ващенко Эдуард 6 3
|Дианов Марат 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Федоров Алексей 142 3
|Семенова Ирина 43 2
|Гуцериев Саид 12 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Кирсанова Александра 2 2
|Муртазин Эльдар 74 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Махов Геннадий 11 2
|Гурова Наталья 13 2
|Столповский Евгений 8 2
|Буланкин Сергей 12 2
|Suzuki Kunimasa - Сузуки Кунимаса 5 2
|Павлицкий Евгений 2 2
|Гурков Игорь 3 2
|Гуральчик Бернд 2 2
|Oberwald Guido - Обервальд Гидо 2 2
|Радовский Николай 5 2
|Пучков Дмитрий 71 2
|Гладков Дмитрий 4 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Иванова Татьяна 18 1
|Комаров Павел 32 1
|Низовский Григорий 36 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Терентьева Елена 1 1
|Субботина Елена 3 1
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