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06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 2
19.11.2019 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла свой тысячный магазин 1
29.10.2019 Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» составили 31% от продаж компании 1
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 1
18.01.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросли на 18% до 421 млрд рублей 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 3
23.11.2018 Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос 1
18.10.2018 «М.Видео-Эльдорадо» показала двузначный рост продаж 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 1
31.08.2018 «М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт» 9
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt 5
28.05.2018 Рассекречены характеристики будущего хита Xiaomi 1
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны 1
06.02.2018 ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю 1
12.01.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition 1
22.12.2017 В России доступен единственный ноутбук Acer Predator 21 X 1
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
07.09.2017 Intel оспорила миллиардный антимонопольный штраф 1
25.08.2017 Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена 1
25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
03.07.2017 Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone 1
07.04.2017 «Метахаус» стал резидентом «Сколково» 1
07.04.2017 «Это попадалово». Как Apple манипулировала ценами на iPhone в России 2
30.03.2017 В «Одноклассниках» появились интернет-магазины 1
20.03.2017 В России искусственный интеллект начал размещать наружную рекламу вместо человека 1
21.02.2017 ФАС проверяет офисы LG и Philips из-за ценового сговора 1
07.12.2016 Оборот интернет-магазина Lenovo в России превысил 1% от общего объема продаж компании 1
24.10.2016 В России готовится дело против Apple из-за цен на iPhone 7 2
04.10.2016 В России заработал платежный сервис Apple Pay 1
22.09.2016 Российский рынок онлайн-торговли вырос на четверть, а число покупок за границей в 2 раза 1
09.08.2016 Superjob.ru создал сервис для слежки за соискателями на работу через соцсети 1
08.08.2016 Против Apple возбудили дело из-за цен на iPhone в России 1
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 2
26.01.2016 «Яндекс.Маркет» изучил цены и спрос на бытовую технику и электронику в «Киберпонедельник» 1
15.12.2015 LiveTex: Почему компании-лидеры выбирали чат в 2015 году 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1
19.11.2015 МТС начала продавать «умные» чайники и утюги 1

Публикаций - 133, упоминаний - 202

MediaMarkt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 12
Apple Inc - Эппл Рус 7701 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 8
K-Systems - К-Системс 48 7
Microsoft Corporation 11077 7
Ситилинк - Citilink 190 6
Spirit DSP - Спирит Корп 246 5
LG Electronics 1847 5
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 5
Lenovo Group 1636 4
Xiaomi 904 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
EA - Electronic Arts 908 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Google LLC 7148 3
Nvidia Corp 2019 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Softkey - Софткей 114 2
Philips 711 2
Yandex - Яндекс 4101 2
3Q 38 2
Ланит ГК 1156 2
Huawei 2730 2
IBM 3539 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Крок 1219 1
Best Buy 111 1
Merlion - Мерлион 275 1
Competera 7 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
TELUS 18 1
Rockstar Games 201 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
Pioneer Corporation 149 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Prology 39 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 15
Связной ГК 878 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 7
Техносила 136 7
Евросеть 885 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
re:Store 106 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 5
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 4
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 4
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 2
Европлан 18 2
EMMA Capital 6 2
Альфа-Банк 1123 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Интеко 12 2
PPF Group N.V. 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ONE RETAIL 23 2
Ceconomy 2 2
А101 Группа Компаний 30 2
AliExpress 275 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Uber 257 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Телефон.Ру 60 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Связной Логистика 11 1
KupiVip 75 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Лудинг - Luding 7 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство РФ 2203 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
European Retail Alliance 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 21
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 2
Lightning 131 2
Flash 474 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 2
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
Xvid - видеокодек 99 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Google Android 10751 23
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 10
Apple iPhone 6 547 10
Apple iOS 5742 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 8
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 8
Nvidia GeForce GTX 2062 6
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
LG Magna H - Серия смартфонов 7 5
LG K - Серия смартфонов 13 5
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 5
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Apple iPhone 7 246 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 4
Samsung Galaxy Ace 14 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 3
Samsung Galaxy 345 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 3
HTC One - серия смартфонов 137 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 3
Google Android 8 Oreo 139 2
Acer Predator 60 2
Nvidia G-Sync 96 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
LG G - серия смартфонов 120 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 98 2
Гуцериев Михаил 107 5
Тынкован Александр 48 4
Федоров Алексей 40 3
Тенишев Андрей 12 3
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 3
Цариковский Андрей 21 2
Кирсанова Александра 2 2
Рудычева Наталья 81 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Фокин Денис 5 1
Лия Левинбук 2 1
Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Горбатовский Станислав 15 1
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
Галеев Роман 2 1
Левиков Антон 68 1
Заикина Мария 13 1
Бакутеев Владимир 17 1
Разгуляев Валерий 18 1
Чекель Павел 15 1
Муравлев Александр 15 1
Староверов Денис 14 1
Логунов Александр 3 1
Путин Владимир 1824 1
Козырь Сергей 30 1
Андреев Сергей 39 1
Макаров Андрей 18 1
Свиридов Владимир 10 1
Реймер Денис 49 1
Востриков Юрий 19 1
Захир Максим 19 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Дворкович Аркадий 169 1
Марчева Ирина 4 1
Дмитриев Алексей 23 1
Румянцев Антон 46 1
Костин Андрей 45 1
Иващенко Михаил 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Россия - ПФО - Самара 1288 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Европа 3752 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Украина 3365 3
Восточная Европа 1678 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Япония 2780 2
Казахстан - Республика 2629 2
Индия - Республика 2169 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа Западная 613 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - Колпино 38 1
Ближний Восток 1473 1
Америка 460 1
Южная Корея - Республика 1459 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Армения - Республика 688 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Африка 1489 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - Владивосток 864 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 2
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ящик Пандоры 31 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
TENAA 16 1
Фонтанка 13 1
All Things Digital 156 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2718 2
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 2 1
Docflow 58 1
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