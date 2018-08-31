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MediaMarkt Media-Saturn-Holding Медиа-Сатурн-Русланд

MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд

СОБЫТИЯ

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31.08.2018 «М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт»

ой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявил о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.видео» у группы САФМАР, крупнейшего акционера компани
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt

diaMarktSaturn пришла в Россию в 2006 г. По состоянию на март 2018 г. сеть насчитывала 46 магазинов MediaMarkt, 90 точек продаж в магазинах METRO Cash & Carry и интернет-магазины MediaMarkt<
20.10.2015 Media Markt оптимизирует работу с помощью Retail Instruments

Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt, входящая в холдинг «Медиа-Маркт-Сатурн», запускает систему анализа поведения пот
21.07.2014 Хиты продаж: планшеты первой половины 2014 года

Статистические данные для анализа предложены Zoom.CNews сетью магазинов «Медиа Маркт». Они подразделяются на четыре сегмента: бюджетный (цена планшета до i 8 тыс.), н
17.07.2014 Maykor будет отвечать за инженерные системы в гипермаркетах MediaMarkt

Компания Maykor расширяет сотрудничество с сетью магазинов MediaMarkt по продаже электроники и бытовой техники. Как сообщили CNews в Maykor, к контракту
17.07.2014 Хиты продаж: смартфоны первой половины 2014 года

Статистические данные предоставлены в распоряжение Zoom.CNews для анализа сетью магазинов «Медиа Маркт», и сегодня мы, как и раньше, поделим смартфоны на четыре группы — по цене. В пер
17.04.2014 Продажи планшетов Explay в сети Media Markt выросли в первом квартале в 2,7 раза

За первый квартал текущего года в сети Media Markt было реализовано в 2,7 раза больше планшетов Explay по сравнению с тем же периодом 2013 г. Наиболее популярными моделями данного бренда стали: Explay N1 и Explay sQuad 7.82 3G. «Лид
04.03.2014 Correct автоматизировал ввод данных в учетную систему для MediaMarkt

пании Correct («ТКсэт»), системного интегратора в области автоматизации ввода документов, завершили проект по автоматизации ввода финансовых документов в сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt. Об этом CNews сообщили в Correct. Сеть MediaMarkt в России (по состоянию на конец 2013 г.) включает 57 магазинов в 27 городах. Через финансовые структуры компании ежедневно п
09.10.2013 Media Markt начал продавать домашние 3D-принтеры

Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt ввела в ассортимент новую категорию – домашние 3D-принтеры. В 13 магазинах сети, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Рязани, Самаре, Тольятти и Челябинс
01.10.2013 Media Markt доверил Maykor техобслуживание упаковочного оборудования

нга ИТ- и инженерных систем, обеспечивает стабильную работу упаковочного оборудования торговой сети Media Markt, работающей на европейском розничном рынке по продажам бытовой техники и электрон
30.09.2013 Самые продаваемые смартфоны августа 2013 года

Статистические данные предложены Zoom.CNews для анализа сетью магазинов «Media Markt», и сегодня мы, как и ранее, поделим смартфоны на четыре группы. В первую группу

23.09.2013 Планшетные компьютеры. Хиты продаж августа 2013 года

родаж с 1 по 31 августа и суммируют объём реализованных планшетов во всех магазинах торговых сетей «Media Markt» и «Saturn». По устоявшейся традиции статей цикла «Хиты продаж», для удобства ана
16.09.2013 В Media Markt стартуют продажи GTA V

Во всех магазинах Media Markt 17 сентября стартуют продажи новинки от Rockstar - Grand Theft Auto V. Мультиплатформенная видеоигра, уже пятнадцатая в своей серии, призвана стать самой масштабной и амбициозной в

22.08.2013 MediaMarkt гарантирует покупку PlayStation 4

Торговая сеть Media Markt открыла линию по предзаказу игровой приставки нового поколения Sony PlayStation 4. Стоимость комплекта предзаказа составляет 999 рублей, его покупку можно осуществить до 31 декабра

12.08.2013 Планшеты: хиты продаж июля 2013

Статистические данные предоставлены сетью магазинов «Медиа Маркт». По традиции проекта «Хиты продаж» и для удобства восприятия материала, модели,

22.07.2013 В магазины Media Markt поступили в продажу капсулы Café Royal

В магазинах федеральной торговой сети Media Markt начинаются продажи кофейных капсул Сafé Royal швейцарской компанией Delica. Капсулы cовместимы с кофемашинами системы Nespresso. Из пяти вкусов Сafé Royal в сети Media Markt

09.07.2013 Media Markt во власти победителя

В субботу, 6 июля 2013 года, в магазине Media Markt Ростокино, расположенном на Проспекте Мира, 211 прошел финальный и наиболее захва
02.07.2013 Хиты продаж: самые популярные ноутбуки и ультрабуки мая 2013 года

оутбуков крупнейших федеральных торговых сетей. Сегодняшние данные получены нами от сети магазинов «Медиа Маркт». На основе имеющихся данных мы сформировали три группы по пять позиций в каждой.
26.06.2013 Media Markt открывает первый магазин в Иваново

ваново в магазине электроники будет установлена Wi-Fi-зона «Умный дом», в которой можно управлять освещением с помощью смартфона, а телевизором – через ноутбук. Отделы крупной и малой бытовой техники Media Markt в Иваново по площади и ассортименту не имеют аналогов в городе. Также в магазине можно найти CD, Blue-ray и Blue-ray 3D диски, программное обеспечение, виниловые пластинки и большую
07.06.2013 Sony Action Cam уже в московских магазинах MediaMarkt

Московские магазины федеральной торговой сети Media Markt начали продажу первой камеры для экстрима, созданной компанией Sony. Камера Sony Action Cam оснащена оптикой Carl Zeiss и фирменной матрицей Exmor R. Улучшенная система стабилизации
01.03.2013 Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше

Сеть магазинов Media Markt начнёт продажу нового дополнения к стратегической игре StarCraft II, StarCraft II: Heart of the Swarm за день до официальной премьеры. В 27 магазинах сети Media Markt в 20 го
30.11.2012 Первый белгородский "MediaMarkt" стал сороковым магазином сети в России

В Белгороде открылся первый магазин электроники торговой сети «MediaMarkt». Теперь сеть присутствует в 20 городах России, а общее количество магазинов стало
12.11.2012 Canon EOS появится в России в магазинах "MediaMarkt"

Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» первой в России начинает продажи первой беззеркальной фотокамеры компании Canon – Canon EOS M. Новый фотоаппарат появится на полках магазинов «MediaMarkt» с 15 ноября в виде

06.11.2012 MediaMarkt начинает продавать телевизоры LG Pentouch

Компания LG Electronics и федеральная торговая сеть MediaMarkt представляют на российском рынке телевизоры серии LG Pentouch: LG 50PM690S и LG 60PM690S. Телевизоры LG 50PM690S и LG 60PM690S будут доступны покупателям MediaMarkt в 16 город
31.10.2012 День Windows 8 в магазине MediaMarkt

В федеральной торговой сети MediaMarkt начались продажи операционной системы Microsoft Windows 8. Презентация новой ОС пр
29.10.2012 Новый MediaMarkt открыт в Алтуфьево

Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» продолжила экспансию на отечественном рынке, открыв в Москве одиннадцатый свой ма
19.10.2012 MediaMarkt представит Windows 8 для России

Media-Saturn Russia, представитель немецкой торговой сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt, заключила договор эксклюзивного партнёрства с компанией Microsoft по запуску опер
18.10.2012 Сеть MediaMarkt отрывает 7 новых магазинов

Media-Saturn Russia, представитель немецкой торговой сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt, объявила об открытии семи новых магазинов в шести городах России. Помимо двух нов
05.10.2012 Samsung Galaxy Note II придёт в Россию через MediaMarkt

Компания Media-Saturn Russia и федеральная торговая сеть MediaMarkt представляют на российском рынке смартфон-плашет Samsung Galaxy Note II. Samsung G
27.09.2012 XZIBIT и призы от Media Markt ждут самого удачливого фотографа

XZIBIT собственной персоной будет ждать тебя 28 сентября в 20.00 в московском Media Markt на пр-те Вернадского, 6 (ТЦ «Капитолий»). Вход свободный! А еще ты можешь выиграт
20.09.2012 Магазины MediaMarkt и Saturn начнут продажу WoW: Mists of Pandaria раньше мировой премьеры

Компания Медия-Saturn Russia и издательство Activision Blizzard объявили о том, что диски с дополнением к игре World of Warcraft, World of Warcraft: Mists of Pandaria, появятся в магазинах MediaMarkt и Saturn за два часа до мировой премьеры. Официальные продажи World of Warcraft: Mists of Pandaria по всему миру стартуют 25 сентября, однако в 30 магазинах MediaMarkt и 4 маг
16.08.2012 Медиа Маркт - теперь в Ульяновске!

Компания Media-Saturn Russia открыла к городе Ульяновске первый магазин сети Media Markt. Открытие состоялось в ночь с 15 на 16 августа по адресу Московское шоссе 108, в

14.08.2012 Старт продаж Samsung GALAXY Note 10.1 в магазинах сети Media Markt

С 24 августа 2012 года во всех российских магазинах электроники и бытовой техники Media Markt можно будет приобрести новый Samsung GALAXY Note 10.1 – гибрид смартфона и планшета. Samsung GALAXY Note 10.1 от предыдущей модели отличается, прежде всего, размером – теперь он ста
09.07.2012 Смартфоны: хиты продаж начала лета 2012

му мы вернемся к нему буквально через пару абзацев, а сейчас посмотрим на самый продаваемый в сети «Медиамаркт» бюджетный смартфон – Samsung Galaxy Wave 525. Серия Wave на платформе bada – это

23.05.2012 Media Markt и Saturn открывают продажи нового iPad

Cети магазинов электроники и бытовой техники Media Markt и Saturn начинают продажи долгожданного нового iPad. Одно из самых интригующих устройств года появиться на прилавках уже 25 мая. Новый планшет Apple будет доступен в магазинах сетей
21.05.2012 MediaMarkt открыл предварительный заказ на Samsung Galaxy SIII

ового смартфона Samsung Galaxy SIII. Оформить заказ на него можно уже сейчас на сайте торговой сети MediaMarkt, а с 5 июня смартфон будет доступен во всех 32 магазинах сети в 16 городах России

09.04.2012 В Media-Saturn Russia будут товары с метками RFID

Владелец торговых сетей Media Markt и Saturn компания Media-Saturn Russia совместно с Центром инноваций Metro Group п
02.04.2012 Приложение Media Markt для iPhone

тивным каталогом крупных торговых сетей, уже достаточно плотно влились в жизнь пользователей мобильных устройств. Очередной такой сервис разработала и запустила на территории России немецкая компания Media Markt - один из лидеров рынка бытовой электроники. Приложение доступно для пользователей iPhone. Внутри используется удобный поиск по каталогу с использованием названия товара, штрих-кода
10.02.2012 «Медиа Плюс» и MediaMarkt протестировали новую технологию медийной рекламы

Сейлз-хаус «Медиа Плюс» и сеть магазинов MediaMarkt объявили о том, что протестировали технологию открутки медийной рекламы «Полнометражный показ». Сеть магазинов MediaMarkt стала первым клиентом, использовавшим технологию откр
17.03.2011 ТКТ и Media Markt запускают акцию по продвижению цифрового телевидения «Твое TV»

«Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» объявила о запуске акции, которая реализуется совместно с сетью магазинов электроники и бытовой техники Media Markt. По условиям акции, покупатели получают цифровое телевидение «Твое TV» и оборудование для просмотра цифровых каналов без абонентской платы в течение месяца. Акция «Новому телевизору

Публикаций - 220, упоминаний - 302

MediaMarkt и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 45
Apple Inc 13154 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 25
Acer Group - Acer Inc 2776 23
Sony 6739 23
МегаФон 10742 19
Lenovo Group 2446 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Microsoft Corporation 25775 15
LG Electronics 3735 14
Nvidia Corp 4002 13
Intel Corporation 12811 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 10
Google LLC 12688 9
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Dell EMC 5180 8
Huawei 4676 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
HP Inc. 5883 8
Toshiba Corporation 2980 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
HTC Corporation 1512 8
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 8
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 7
K-Systems - К-Системс 140 7
Fly - Explay - Эксплей 243 7
VAIO 475 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
9594 6
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 6
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 6
Canon 1439 6
Philips 2099 6
Best Buy 223 5
3Q 48 5
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 91
Связной ГК 1401 45
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 39
Евросеть 1421 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 20
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 18
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 16
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
Белый Ветер 365 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Спортмастер - Sportmaster 201 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
ХитZona - ХитЗона 26 7
Почта России ПАО 2370 7
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 6
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 5
ЦентрОбувь ТД 29 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Альфа-Банк 1979 4
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Магнолия - сеть супермаркетов 20 3
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 3
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ЛДПР 116 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
European Retail Alliance 1 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 15
Аксессуары 4282 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 14
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 13
Наушники - Headphones 4478 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
Google Android 15243 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Apple iPad 4011 17
Apple iPhone 6 4861 16
Samsung Galaxy 1035 14
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