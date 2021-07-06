Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MediaMarkt
Media-Saturn-Holding
Медиа-Сатурн-Русланд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 133, упоминаний - 202
MediaMarkt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуцериев Михаил 107 5
|Тынкован Александр 48 4
|Федоров Алексей 40 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 3
|Цариковский Андрей 21 2
|Кирсанова Александра 2 2
|Рудычева Наталья 81 1
|Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
|Фокин Денис 5 1
|Лия Левинбук 2 1
|Низамов Максим 2 1
|Горин Родион 1 1
|Xiang Wang - Сян Ван 9 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
|Галеев Роман 2 1
|Левиков Антон 68 1
|Заикина Мария 13 1
|Бакутеев Владимир 17 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Чекель Павел 15 1
|Муравлев Александр 15 1
|Староверов Денис 14 1
|Логунов Александр 3 1
|Путин Владимир 1824 1
|Козырь Сергей 30 1
|Андреев Сергей 39 1
|Макаров Андрей 18 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Реймер Денис 49 1
|Востриков Юрий 19 1
|Захир Максим 19 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Марчева Ирина 4 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Румянцев Антон 46 1
|Костин Андрей 45 1
|Иващенко Михаил 1 1
|CNews Analytics 1988 4
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|Gartner 2190 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru