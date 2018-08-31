«М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт» ой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявил о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.видео» у группы САФМАР, крупнейшего акционера компани

«М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt diaMarktSaturn пришла в Россию в 2006 г. По состоянию на март 2018 г. сеть насчитывала 46 магазинов MediaMarkt, 90 точек продаж в магазинах METRO Cash & Carry и интернет-магазины MediaMarkt<

Media Markt оптимизирует работу с помощью Retail Instruments Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt, входящая в холдинг «Медиа-Маркт-Сатурн», запускает систему анализа поведения пот

Хиты продаж: планшеты первой половины 2014 года Статистические данные для анализа предложены Zoom.CNews сетью магазинов «Медиа Маркт». Они подразделяются на четыре сегмента: бюджетный (цена планшета до i 8 тыс.), н

Maykor будет отвечать за инженерные системы в гипермаркетах MediaMarkt Компания Maykor расширяет сотрудничество с сетью магазинов MediaMarkt по продаже электроники и бытовой техники. Как сообщили CNews в Maykor, к контракту

Хиты продаж: смартфоны первой половины 2014 года Статистические данные предоставлены в распоряжение Zoom.CNews для анализа сетью магазинов «Медиа Маркт», и сегодня мы, как и раньше, поделим смартфоны на четыре группы — по цене. В пер

Продажи планшетов Explay в сети Media Markt выросли в первом квартале в 2,7 раза За первый квартал текущего года в сети Media Markt было реализовано в 2,7 раза больше планшетов Explay по сравнению с тем же периодом 2013 г. Наиболее популярными моделями данного бренда стали: Explay N1 и Explay sQuad 7.82 3G. «Лид

Correct автоматизировал ввод данных в учетную систему для MediaMarkt пании Correct («ТКсэт»), системного интегратора в области автоматизации ввода документов, завершили проект по автоматизации ввода финансовых документов в сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt. Об этом CNews сообщили в Correct. Сеть MediaMarkt в России (по состоянию на конец 2013 г.) включает 57 магазинов в 27 городах. Через финансовые структуры компании ежедневно п

Media Markt начал продавать домашние 3D-принтеры Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt ввела в ассортимент новую категорию – домашние 3D-принтеры. В 13 магазинах сети, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Рязани, Самаре, Тольятти и Челябинс

Media Markt доверил Maykor техобслуживание упаковочного оборудования нга ИТ- и инженерных систем, обеспечивает стабильную работу упаковочного оборудования торговой сети Media Markt, работающей на европейском розничном рынке по продажам бытовой техники и электрон

Самые продаваемые смартфоны августа 2013 года Статистические данные предложены Zoom.CNews для анализа сетью магазинов «Media Markt», и сегодня мы, как и ранее, поделим смартфоны на четыре группы. В первую группу

Планшетные компьютеры. Хиты продаж августа 2013 года родаж с 1 по 31 августа и суммируют объём реализованных планшетов во всех магазинах торговых сетей «Media Markt» и «Saturn». По устоявшейся традиции статей цикла «Хиты продаж», для удобства ана

В Media Markt стартуют продажи GTA V Во всех магазинах Media Markt 17 сентября стартуют продажи новинки от Rockstar - Grand Theft Auto V. Мультиплатформенная видеоигра, уже пятнадцатая в своей серии, призвана стать самой масштабной и амбициозной в

MediaMarkt гарантирует покупку PlayStation 4 Торговая сеть Media Markt открыла линию по предзаказу игровой приставки нового поколения Sony PlayStation 4. Стоимость комплекта предзаказа составляет 999 рублей, его покупку можно осуществить до 31 декабра

Планшеты: хиты продаж июля 2013 Статистические данные предоставлены сетью магазинов «Медиа Маркт». По традиции проекта «Хиты продаж» и для удобства восприятия материала, модели,

В магазины Media Markt поступили в продажу капсулы Café Royal В магазинах федеральной торговой сети Media Markt начинаются продажи кофейных капсул Сafé Royal швейцарской компанией Delica. Капсулы cовместимы с кофемашинами системы Nespresso. Из пяти вкусов Сafé Royal в сети Media Markt

Media Markt во власти победителя В субботу, 6 июля 2013 года, в магазине Media Markt Ростокино, расположенном на Проспекте Мира, 211 прошел финальный и наиболее захва

Хиты продаж: самые популярные ноутбуки и ультрабуки мая 2013 года оутбуков крупнейших федеральных торговых сетей. Сегодняшние данные получены нами от сети магазинов «Медиа Маркт». На основе имеющихся данных мы сформировали три группы по пять позиций в каждой.

Media Markt открывает первый магазин в Иваново ваново в магазине электроники будет установлена Wi-Fi-зона «Умный дом», в которой можно управлять освещением с помощью смартфона, а телевизором – через ноутбук. Отделы крупной и малой бытовой техники Media Markt в Иваново по площади и ассортименту не имеют аналогов в городе. Также в магазине можно найти CD, Blue-ray и Blue-ray 3D диски, программное обеспечение, виниловые пластинки и большую

Sony Action Cam уже в московских магазинах MediaMarkt Московские магазины федеральной торговой сети Media Markt начали продажу первой камеры для экстрима, созданной компанией Sony. Камера Sony Action Cam оснащена оптикой Carl Zeiss и фирменной матрицей Exmor R. Улучшенная система стабилизации

Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше Сеть магазинов Media Markt начнёт продажу нового дополнения к стратегической игре StarCraft II, StarCraft II: Heart of the Swarm за день до официальной премьеры. В 27 магазинах сети Media Markt в 20 го

Первый белгородский "MediaMarkt" стал сороковым магазином сети в России В Белгороде открылся первый магазин электроники торговой сети «MediaMarkt». Теперь сеть присутствует в 20 городах России, а общее количество магазинов стало

Canon EOS появится в России в магазинах "MediaMarkt" Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» первой в России начинает продажи первой беззеркальной фотокамеры компании Canon – Canon EOS M. Новый фотоаппарат появится на полках магазинов «MediaMarkt» с 15 ноября в виде

MediaMarkt начинает продавать телевизоры LG Pentouch Компания LG Electronics и федеральная торговая сеть MediaMarkt представляют на российском рынке телевизоры серии LG Pentouch: LG 50PM690S и LG 60PM690S. Телевизоры LG 50PM690S и LG 60PM690S будут доступны покупателям MediaMarkt в 16 город

День Windows 8 в магазине MediaMarkt В федеральной торговой сети MediaMarkt начались продажи операционной системы Microsoft Windows 8. Презентация новой ОС пр

Новый MediaMarkt открыт в Алтуфьево Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» продолжила экспансию на отечественном рынке, открыв в Москве одиннадцатый свой ма

MediaMarkt представит Windows 8 для России Media-Saturn Russia, представитель немецкой торговой сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt, заключила договор эксклюзивного партнёрства с компанией Microsoft по запуску опер

Сеть MediaMarkt отрывает 7 новых магазинов Media-Saturn Russia, представитель немецкой торговой сети по продаже электроники и бытовой техники MediaMarkt, объявила об открытии семи новых магазинов в шести городах России. Помимо двух нов

Samsung Galaxy Note II придёт в Россию через MediaMarkt Компания Media-Saturn Russia и федеральная торговая сеть MediaMarkt представляют на российском рынке смартфон-плашет Samsung Galaxy Note II. Samsung G

XZIBIT и призы от Media Markt ждут самого удачливого фотографа XZIBIT собственной персоной будет ждать тебя 28 сентября в 20.00 в московском Media Markt на пр-те Вернадского, 6 (ТЦ «Капитолий»). Вход свободный! А еще ты можешь выиграт

Магазины MediaMarkt и Saturn начнут продажу WoW: Mists of Pandaria раньше мировой премьеры Компания Медия-Saturn Russia и издательство Activision Blizzard объявили о том, что диски с дополнением к игре World of Warcraft, World of Warcraft: Mists of Pandaria, появятся в магазинах MediaMarkt и Saturn за два часа до мировой премьеры. Официальные продажи World of Warcraft: Mists of Pandaria по всему миру стартуют 25 сентября, однако в 30 магазинах MediaMarkt и 4 маг

Медиа Маркт - теперь в Ульяновске! Компания Media-Saturn Russia открыла к городе Ульяновске первый магазин сети Media Markt. Открытие состоялось в ночь с 15 на 16 августа по адресу Московское шоссе 108, в

Старт продаж Samsung GALAXY Note 10.1 в магазинах сети Media Markt С 24 августа 2012 года во всех российских магазинах электроники и бытовой техники Media Markt можно будет приобрести новый Samsung GALAXY Note 10.1 – гибрид смартфона и планшета. Samsung GALAXY Note 10.1 от предыдущей модели отличается, прежде всего, размером – теперь он ста

Смартфоны: хиты продаж начала лета 2012 му мы вернемся к нему буквально через пару абзацев, а сейчас посмотрим на самый продаваемый в сети «Медиамаркт» бюджетный смартфон – Samsung Galaxy Wave 525. Серия Wave на платформе bada – это

Media Markt и Saturn открывают продажи нового iPad Cети магазинов электроники и бытовой техники Media Markt и Saturn начинают продажи долгожданного нового iPad. Одно из самых интригующих устройств года появиться на прилавках уже 25 мая. Новый планшет Apple будет доступен в магазинах сетей

MediaMarkt открыл предварительный заказ на Samsung Galaxy SIII ового смартфона Samsung Galaxy SIII. Оформить заказ на него можно уже сейчас на сайте торговой сети MediaMarkt, а с 5 июня смартфон будет доступен во всех 32 магазинах сети в 16 городах России

В Media-Saturn Russia будут товары с метками RFID Владелец торговых сетей Media Markt и Saturn компания Media-Saturn Russia совместно с Центром инноваций Metro Group п

Приложение Media Markt для iPhone тивным каталогом крупных торговых сетей, уже достаточно плотно влились в жизнь пользователей мобильных устройств. Очередной такой сервис разработала и запустила на территории России немецкая компания Media Markt - один из лидеров рынка бытовой электроники. Приложение доступно для пользователей iPhone. Внутри используется удобный поиск по каталогу с использованием названия товара, штрих-кода

«Медиа Плюс» и MediaMarkt протестировали новую технологию медийной рекламы Сейлз-хаус «Медиа Плюс» и сеть магазинов MediaMarkt объявили о том, что протестировали технологию открутки медийной рекламы «Полнометражный показ». Сеть магазинов MediaMarkt стала первым клиентом, использовавшим технологию откр