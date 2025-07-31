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Иванова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger 1
05.09.2024 «Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга 1
06.06.2024 Учителя Касимовского района Рязанской области подготовились преподавать робототехнику на ОС «Альт Образование» 1
02.08.2023 В России внезапно образовался дефицит SMM-специалистов. Зарплаты стремительно растут 1
15.02.2023 «Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров 1
29.07.2020 В РКС внедрили новейшую технологию 3D-сборки для производства аппаратуры новейших российских спутников 1
05.10.2018 oneFactor запустил облачную платформу для ритейла 1
12.01.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в «Ипотечной корпорации Чувашской Республики» 1
18.11.2015 МТС подключит к Сети бытовую технику Redmond 1
25.02.2011 Сотовые операторы готовы работать над изменениями законодательства для отмены национального роуминга 1
31.01.2011 В «Мегафоне» крупные кадровые перестановки 1
13.01.2011 Безлимитный интернет «для iPad»: все предложения сезона 1
07.10.2010 «Мегафон» договаривается с Apple, чтобы iPhone стоил «как в Европе» 1
28.09.2010 Сын Жириновского предложил отменить роуминг, операторы в шоке 1
06.08.2010 Мошенники придумали, как заработать на перебоях сотовой связи в Москве 1
05.08.2010 МТС меняет кошачий корм на SMS 1
15.06.2010 «Мегафон» запустил собственный аналог Skype 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Иванова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9472 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13534 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 6
Apple Inc 12351 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 2
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
Navicon - Навикон 305 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3010 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 118 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 426 1
Telegram Group 2330 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Центр микроэлектроники 24 1
X Corp - Twitter 2891 1
Unreal Mojo - Моджо 10 1
Базальт СПО - BaseALT 726 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 2
Лента - Утконос 178 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 501 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
Лента - Сеть розничной торговли 2193 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 145 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн - ЗДМП, Завод детских молочных продуктов - Лианозовский молочный комбинат - Веселый молочник, Домик в деревне, Мажитель, Рыжий Ап!, Чудо 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1874 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3025 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 7 3
ЛДПР 107 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8724 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25122 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21410 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4983 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12710 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4992 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15939 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8350 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2544 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26404 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28474 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10981 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3013 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6000 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1904 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9053 1
Умные платформы 1801 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 662 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7921 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24974 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7095 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1241 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 400 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7249 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16640 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14142 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 849 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6533 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8335 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5517 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 393 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 213 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1083 1
Google Android 14411 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 3
Apple iOS 8039 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7202 2
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1284 1
Apple iPad 3893 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
Apple iPhone 4 788 1
Apple iPad mini 421 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1160 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 618 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 87 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 93 1
Google Blogger - Google BlogSpot 111 1
Айбашева Анна 98 3
Щеголев Игорь 698 2
Осадчая Ирина 64 2
Воеводский Максим 4 1
Лацанич Василь 106 1
Парфенов Игорь 51 1
Кусков Денис 221 1
Погребинский Антон 45 1
Сусов Михаил 29 1
Курданов Андрей 16 1
Николаенко Олег 13 1
Пацай Александр 8 1
Домбровский Юрий 62 1
Жириновский Владимир 27 1
Лебедев Игорь 8 1
Гурджиян Руслан 20 1
Григорьев Александр 23 1
Солдатенков Сергей 161 1
Соломатин Евгений 9 1
Чевычелов Сергей 7 1
Краснова Марина 42 1
Анпилов Константин 1 1
Дуров Павел 299 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 345 1
Зыков Владимир 7 1
Кириллов Дмитрий 7 1
Майстренко Игорь 46 1
Мереминский Никита 1 1
Симбирцев Владимир 1 1
Сумарев Денис 1 1
Шиповалов Олег 1 1
Денисов Анатолий 36 1
Бунина Наталья 1 1
Ящук Василий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 6
Европа 24467 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7859 2
Земля - планета Солнечной системы 10514 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4032 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3156 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3564 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1642 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 744 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 526 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 582 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Касимовский район - Касимов 5 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6622 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25163 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1315 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5096 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5122 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14460 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10303 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3635 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1323 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5118 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7585 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2737 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5725 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8348 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1696 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5924 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1186 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 293 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 572 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6218 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2596 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8080 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10353 1
Металлы - Золото - Gold 1173 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6084 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1259 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4308 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 355 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2847 1
Аудит - аудиторский услуги 2896 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 881 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 288 1
РИА Новости 957 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 647 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Известия ИД 674 1
Ведомости 1122 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
Базальт СПО - Альт академия 27 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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