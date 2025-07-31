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Иванова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Иванова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|АБА - Ассоциация блогеров и агентств 7 3
|ЛДПР 107 1
|АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
|Айбашева Анна 98 3
|Щеголев Игорь 698 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Воеводский Максим 4 1
|Лацанич Василь 106 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Кусков Денис 221 1
|Погребинский Антон 45 1
|Сусов Михаил 29 1
|Курданов Андрей 16 1
|Николаенко Олег 13 1
|Пацай Александр 8 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Жириновский Владимир 27 1
|Лебедев Игорь 8 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Григорьев Александр 23 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Чевычелов Сергей 7 1
|Краснова Марина 42 1
|Анпилов Константин 1 1
|Дуров Павел 299 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 345 1
|Зыков Владимир 7 1
|Кириллов Дмитрий 7 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Мереминский Никита 1 1
|Симбирцев Владимир 1 1
|Сумарев Денис 1 1
|Шиповалов Олег 1 1
|Денисов Анатолий 36 1
|Бунина Наталья 1 1
|Ящук Василий 3 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
|Базальт СПО - Альт академия 27 1
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