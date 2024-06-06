Учителя Касимовского района Рязанской области подготовились преподавать робототехнику на ОС «Альт Образование»

Серия обучающих семинаров-практикумов по робототехнике на операционной системе «Альт Образование» и свободном программном обеспечении завершилась в Касимовском районе Рязанской области. Партнером программы стал российский разработчик операционных систем «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Учителя технологии и руководители «Точек роста» из школ района прошли путь от установки новой для них российской операционной системы до создания и программирования собственных роботов.

Занятия продлились с марта по май 2024 г. и завершились соревнованиями. В ходе состязаний умные машины преодолевали полосу препятствий. До финиша дошли все.

Победителями стали заместитель директора Крутоярской школы Татьяна Иванова и заместитель директора Гусевской школы Олег Шиповалов. Все финалисты получили дипломы и памятные подарки от «Базальт СПО» и Управления образования и молодежной политики Касимовского района.

Педагог Владимир Симбирцев разработал программу обучения робототехнике для детей, которую протестировал на своих коллегах. Теперь программа будет доработана и выложена в открытый доступ. Уже в 2024 г. по ней начнут заниматься дети в кружке, который ведет Симбирцев.

Формат обучения, когда педагоги сами побывали в роли учеников и на практике научились создавать роботов, был выбран не случайно. Для освоения робототехники это эффективнее, чем чисто теоретические методические семинары, считает учитель.

«В операционной системе "Альт Образование" есть много нужных программ "из коробки". А недостающие можно легко установить. Интерфейс максимально приближен к привычному пользователям, ее просто освоить», — сказал Денис Сумарев.

Участники практикума также прослушали вебинар «Робототехника на свободном программном обеспечении», организованный «Базальт СПО». Преподаватели, участвующие в проекте «Альт Академия», рассказали, как создают роботов на свободном ПО, начиная от проектирования электронных схем и до печати деталей на 3D-принтерах.

«Мой опыт и опыт коллег показывает, что российской операционной системы и свободного прикладного ПО более чем достаточно для полноценного преподавания робототехники. Не нужно приобретать дорогостоящие приложения, а опытный программист сможет доработать свободные программы под свои нужды», — сказал Владимир Симбирцев.

За время семинаров операционную систему «Альт Образование» успешно освоили все участники разного возраста — от 26 до 60 лет. Изучить робототехнику за полтора месяца невозможно, но все получили хорошую базу, а главное — практический опыт», пояснил Симбирцев.