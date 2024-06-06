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Учителя Касимовского района Рязанской области подготовились преподавать робототехнику на ОС «Альт Образование»

Серия обучающих семинаров-практикумов по робототехнике на операционной системе «Альт Образование» и свободном программном обеспечении завершилась в Касимовском районе Рязанской области. Партнером программы стал российский разработчик операционных систем «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Учителя технологии и руководители «Точек роста» из школ района прошли путь от установки новой для них российской операционной системы до создания и программирования собственных роботов.

Занятия продлились с марта по май 2024 г. и завершились соревнованиями. В ходе состязаний умные машины преодолевали полосу препятствий. До финиша дошли все.

Победителями стали заместитель директора Крутоярской школы Татьяна Иванова и заместитель директора Гусевской школы Олег Шиповалов. Все финалисты получили дипломы и памятные подарки от «Базальт СПО» и Управления образования и молодежной политики Касимовского района.

Педагог Владимир Симбирцев разработал программу обучения робототехнике для детей, которую протестировал на своих коллегах. Теперь программа будет доработана и выложена в открытый доступ. Уже в 2024 г. по ней начнут заниматься дети в кружке, который ведет Симбирцев.

Формат обучения, когда педагоги сами побывали в роли учеников и на практике научились создавать роботов, был выбран не случайно. Для освоения робототехники это эффективнее, чем чисто теоретические методические семинары, считает учитель.

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«В операционной системе "Альт Образование" есть много нужных программ "из коробки". А недостающие можно легко установить. Интерфейс максимально приближен к привычному пользователям, ее просто освоить», — сказал Денис Сумарев.

Участники практикума также прослушали вебинар «Робототехника на свободном программном обеспечении», организованный «Базальт СПО». Преподаватели, участвующие в проекте «Альт Академия», рассказали, как создают роботов на свободном ПО, начиная от проектирования электронных схем и до печати деталей на 3D-принтерах.

«Мой опыт и опыт коллег показывает, что российской операционной системы и свободного прикладного ПО более чем достаточно для полноценного преподавания робототехники. Не нужно приобретать дорогостоящие приложения, а опытный программист сможет доработать свободные программы под свои нужды», — сказал Владимир Симбирцев.

За время семинаров операционную систему «Альт Образование» успешно освоили все участники разного возраста — от 26 до 60 лет. Изучить робототехнику за полтора месяца невозможно, но все получили хорошую базу, а главное — практический опыт», пояснил Симбирцев.

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