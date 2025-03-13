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Базальт СПО Альт академия
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Губина Татьяна 11 4
|Трандин Сергей 93 4
|Крынина Евгения 16 3
|Степаненко Андрей 29 2
|Кашицин Владимир 9 2
|Уймин Антон 6 2
|Говорунов Алексей 2 2
|Нечипорук Евгений 2 2
|Лиман Марк 2 2
|Семчук Михаил 2 2
|Остапенко Григорий 28 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Лашин Ренат 72 1
|Комлев Николай 99 1
|Трепыхалин Виталий 9 1
|Иванова Татьяна 16 1
|Рулевский Виктор 6 1
|Цукарь Сергей 25 1
|Петрова Мария 6 1
|Павлов Александр 93 1
|Мыскин Роман 38 1
|Григорьев Максим 46 1
|Чистов Андрей 2 1
|Шумейко Владимир 3 1
|Шальнев Владимир 1 1
|Сумарев Денис 1 1
|Симбирцев Владимир 1 1
|Шиповалов Олег 1 1
|Куропаткин Андрей 1 1
|Дегтярев Вячеслав 1 1
|Шабалдин Сергей 1 1
|Стрельников Роман 3 1
|Клецких Роман 3 1
|Зазуля Юрий 1 1
|Дмуховский Сергей 1 1
|Нешко Оксана 1 1
|Диденко Денис 1 1
|Медиалогия 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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