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Базальт СПО Альт академия


13.03.2025 «Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию 1
27.12.2024 «Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами 2
20.11.2024 В Щелковском колледже открыта учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» 1
20.09.2024 «Базальт СПО»: в новый учебный год с обновленным проектом «Альт Академия» 2
06.09.2024 Образовательные организации выбирают «Альт»: специальные предложения на лицензии в новом учебном году 1
04.09.2024 Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы 2
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
10.06.2024 В подмосковном авиационном техникуме открылась лаборатория «Базальт СПО» 1
06.06.2024 Учителя Касимовского района Рязанской области подготовились преподавать робототехнику на ОС «Альт Образование» 1
21.05.2024 «Базальт СПО» и Уральский технический институт связи и информатики подписали соглашение о сотрудничестве 3
01.03.2024 В Подмосковье открылась первая лаборатория по операционным системам «Альт» 1
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
24.10.2023 «Базальт СПО» и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.10.2023 «Базальт СПО» поставит ПО образовательным организациям и библиотекам на льготных условиях 1
26.06.2023 ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
29.03.2023 Новая стратегия развития партнерской экосистемы «Базальт СПО» (ОС «Альт») на 2023-2025 гг. 1
21.12.2022 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Хотим избавить страну от Microsoft-зависимости 1
02.08.2022 Студенты ТУСУРа будут использовать в учебном процессе отечественные ОС «Альт» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 670 21
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 4
Ростелеком 9807 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 202 2
Microsoft Corporation 24723 1
Intel Corporation 12241 1
Softline - Софтлайн 2883 1
8330 1
AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 1
Норси-Транс - НТ 110 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 455 1
Directum - Директум 1104 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 1
Visiology - Визиолоджи 73 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 409 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
Docsvision - ДоксВижн 1011 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Код Безопасности 631 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
ICL ГК 394 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 52 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Галэкс НТЦ - Galex 38 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Криптоком 9 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 402 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1035 2
РЖД - Российские железные дороги 1923 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
Газпром ПАО 1351 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Траектория будущего (АТБ) 7 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 25 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4231 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7534 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25654 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67389 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19925 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1491 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10227 5
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14500 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4943 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 89 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 198 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 189 7
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Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 82 6
Linux OS 10085 4
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 3
Microsoft Windows 15785 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 2
RDP.RU EcoRouter 11 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 85 1
Новые облачные технологии - МойОфис 798 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 871 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5315 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4575 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 166 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 426 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 239 1
НКТ - Р7-Офис 390 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Samba 147 1
Актив - Рутокен Плагин 18 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 15 1
Губина Татьяна 11 4
Трандин Сергей 93 4
Крынина Евгения 16 3
Степаненко Андрей 29 2
Кашицин Владимир 9 2
Уймин Антон 6 2
Говорунов Алексей 2 2
Нечипорук Евгений 2 2
Лиман Марк 2 2
Семчук Михаил 2 2
Остапенко Григорий 28 1
Смирнов Алексей 243 1
Лашин Ренат 72 1
Комлев Николай 99 1
Трепыхалин Виталий 9 1
Иванова Татьяна 16 1
Рулевский Виктор 6 1
Цукарь Сергей 25 1
Петрова Мария 6 1
Павлов Александр 93 1
Мыскин Роман 38 1
Григорьев Максим 46 1
Чистов Андрей 2 1
Шумейко Владимир 3 1
Шальнев Владимир 1 1
Сумарев Денис 1 1
Симбирцев Владимир 1 1
Шиповалов Олег 1 1
Куропаткин Андрей 1 1
Дегтярев Вячеслав 1 1
Шабалдин Сергей 1 1
Стрельников Роман 3 1
Клецких Роман 3 1
Зазуля Юрий 1 1
Дмуховский Сергей 1 1
Нешко Оксана 1 1
Диденко Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146415 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7563 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17576 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43607 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 698 3
Россия - СФО - Новосибирск 4353 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3998 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 941 2
Россия - СФО - Иркутская область 1126 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2949 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 1
Россия - УФО - Свердловская область 1535 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 523 1
Россия - УФО - Тюменская область 1174 1
Россия - УФО - Челябинская область 1242 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 617 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 564 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1219 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 823 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 431 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 329 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 93 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 233 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1546 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Касимовский район - Касимов 5 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 11
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1257 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13774 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2375 5
Информатика - computer science - informatique 1074 5
Образование в России 2235 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9967 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2431 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2151 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 2
Экзамены 435 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6223 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24399 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1279 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 893 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 949 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 226 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2403 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2759 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 376 1
Реестр обязательных требований 81 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 194 1
Медиалогия 31 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 4
Новотех УЦ 5 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
Авиационный техникум имени В.А. Казакова ГБПОУ МО 4 2
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 293 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 78 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 101 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Щелковский колледж ГБПОУ МО 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
День знаний - 1 сентября 35 1
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