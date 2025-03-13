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Клецких Роман


13.03.2025 «Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
28.11.2022 Правление «Руссофт» начало работу в новом составе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Клецких Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Getmobit - Гетмобит 35 2
Базальт СПО - BaseALT 667 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 107 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 1
Осьминожка - OsmiIT 2 1
Метамодель Групп 2 1
Huawei 3971 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 418 1
Naumen - Наумен 630 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
Рексофт - Reksoft 421 1
SimbirSoft - СимбирСофт 77 1
Техэксперт 10 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 730 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 204 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 1
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Индия - Bharat 5485 1
Индонезия - Республика 964 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4893 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3457 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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