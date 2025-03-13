Получите все материалы CNews по ключевому слову
Клецких Роман
|13.03.2025
|«Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию 1
|11.12.2024
|Избран новый состав правления «Руссофт» 1
|28.11.2022
|Правление «Руссофт» начало работу в новом составе 1
Клецких Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 730 2
|Рукавишникова Мария 20 2
|Якупов Лев 11 1
|Нишонов Олег 2 1
|Болотов Максим 3 1
|Медведев Валерий 4 1
|Филимонов Антон 17 1
|Власенко Олег 2 1
|Иодковский Станислав 85 1
|Лажинцев Виталий 2 1
|Матвеев Лев 64 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Макаров Валентин 224 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Егоров Александр 85 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
|Малайзия 870 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 1
|Индия - Bharat 5485 1
|Индонезия - Республика 964 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.