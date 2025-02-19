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Медведев Валерий



19.02.2025 Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile для управления патентами и товарными знаками теперь доступно в App Store 1
28.11.2022 Правление «Руссофт» начало работу в новом составе 1
26.11.2021 Начал работу новый состав правления НП «Руссофт» 1
29.06.2015 Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Медведев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Техэксперт 10 2
Базальт СПО - BaseALT 662 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 413 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Getmobit - Гетмобит 32 2
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Hyundai AutoEver - Hyundai AutoEver Russia - HAER - Хендэ Аутоивер Рус - ХАИР 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
Huawei 3950 1
Naumen - Наумен 627 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Аурига - Auriga 74 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Glovis Rus - Гловис Рус 8 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 122 1
Hyundai Motor Company 388 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 1
Принтер - скорость печати 585 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1444 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 1
Болотов Максим 3 2
Нишонов Олег 2 2
Матвеев Лев 64 2
Рубанов Владимир 75 2
Рукавишникова Мария 18 2
Смирнов Алексей 243 2
Макаров Валентин 222 2
Егоров Александр 85 2
Терехов Андрей 39 1
Литошенко Владимир 7 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Якупов Лев 11 1
Власенко Олег 2 1
Клецких Роман 2 1
Свириденко Андрей 98 1
Кравченко Наталья 3 1
Кирдяшов Федор 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Индия - Bharat 5467 1
Индонезия - Республика 960 1
Малайзия 868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Европа 21805 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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