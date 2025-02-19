Медведев Валерий
Медведев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Glovis Rus - Гловис Рус 8 1
|KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 122 1
|Hyundai Motor Company 388 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
|Болотов Максим 3 2
|Нишонов Олег 2 2
|Матвеев Лев 64 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Рукавишникова Мария 18 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Макаров Валентин 222 2
|Егоров Александр 85 2
|Терехов Андрей 39 1
|Литошенко Владимир 7 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Якупов Лев 11 1
|Власенко Олег 2 1
|Клецких Роман 2 1
|Свириденко Андрей 98 1
|Кравченко Наталья 3 1
|Кирдяшов Федор 27 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
|Индия - Bharat 5467 1
|Индонезия - Республика 960 1
|Малайзия 868 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
|Европа 21805 1
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