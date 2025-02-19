Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы
|

Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile для управления патентами и товарными знаками теперь доступно в App Store

Разработка юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в сфере LegalTechмобильное приложение Gorodissky IP Mobile – получило обновление. В новой версии улучшена функциональность и пользовательский интерфейс сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Городисский и Партнеры».

Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile позволяет консолидировать всю информацию о российских патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельствах на товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, географические указания, чтобы отслеживать и вовремя продлевать сроки их действия. Первая версия приложения вышла в октябре 2024 года и уже успела зарекомендовать себя среди правообладателей интеллектуальной собственности как удобный инструмент.

Gorodissky IP Mobile – это бесплатное приложение для смартфонов, разработанное ИT специалистами юридической фирмы «Городисский и Партнеры», в котором отразилась синергия более чем 60-летнего профессионального опыта и современных цифровых технологий. Благодаря этому приложению патенты и товарные знаки остаются под надежной охраной 24/7.

Широкий функционал сервиса позволяет: консолидировать в одном месте всю информацию об интересующих патентах и товарных знаках; с помощью настроек отслеживать сроки действия патентов и товарных знаков; продлевать сроки действия патентов и товарных знаков, оплачивать в одно касание онлайн; планировать бюджет на продление сроков действия патентов и товарных знаков на заданный период.

Приложение также предусматривает профессиональное консультирование и сопровождение специалистами фирмы «Городисский и Партнеры». При получении поручения на оказание услуги по продлению срока действия патента и товарного знака через мобильное приложение действует специальный тариф фирмы.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Валерий Медведев, управляющий партнер «Городисский и Партнеры»: «Данный сервис в виде мобильного приложения был разработан нами для всех российских правообладателей, первая фаза внедрения нашего продукта доказала, что он, прежде всего, полезен субъектам малого и среднего бизнеса, это очень простой в использовании инструмент, позволяющий четко отслеживать сроки действия охранных документов. Приложение напомнит о подходящем сроке оплаты, поможет запланировать бюджет и избавить от лишних проблем с оплатой и формированием закрывающих документов. Вся информация сохранится в архивах и не будет утеряна в связи с кадровыми изменениями. Предлагаемый бесплатный сервис может быть использован как клиентами фирмы, так и любым физическим или юридическим лицом с целью контроля над своими интеллектуальными активами»

Данные о патентах и товарных знаках основаны на информации из открытых реестров Роспатента.⁠

Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile совместимо с устройствами на базе Android и iOS. Бесплатно установить его на смартфон можно в магазинах приложений Google Play, RuStore и App Store.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Создатель Linux переобулся. Теперь он обожает Rust, но боится сделать камингаут и признаться в этом сообществу

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще