Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile для управления патентами и товарными знаками теперь доступно в App Store

Разработка юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в сфере LegalTech – мобильное приложение Gorodissky IP Mobile – получило обновление. В новой версии улучшена функциональность и пользовательский интерфейс сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Городисский и Партнеры».

Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile позволяет консолидировать всю информацию о российских патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельствах на товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, географические указания, чтобы отслеживать и вовремя продлевать сроки их действия. Первая версия приложения вышла в октябре 2024 года и уже успела зарекомендовать себя среди правообладателей интеллектуальной собственности как удобный инструмент.

Gorodissky IP Mobile – это бесплатное приложение для смартфонов, разработанное ИT специалистами юридической фирмы «Городисский и Партнеры», в котором отразилась синергия более чем 60-летнего профессионального опыта и современных цифровых технологий. Благодаря этому приложению патенты и товарные знаки остаются под надежной охраной 24/7.

Широкий функционал сервиса позволяет: консолидировать в одном месте всю информацию об интересующих патентах и товарных знаках; с помощью настроек отслеживать сроки действия патентов и товарных знаков; продлевать сроки действия патентов и товарных знаков, оплачивать в одно касание онлайн; планировать бюджет на продление сроков действия патентов и товарных знаков на заданный период.

Приложение также предусматривает профессиональное консультирование и сопровождение специалистами фирмы «Городисский и Партнеры». При получении поручения на оказание услуги по продлению срока действия патента и товарного знака через мобильное приложение действует специальный тариф фирмы.

Валерий Медведев, управляющий партнер «Городисский и Партнеры»: «Данный сервис в виде мобильного приложения был разработан нами для всех российских правообладателей, первая фаза внедрения нашего продукта доказала, что он, прежде всего, полезен субъектам малого и среднего бизнеса, это очень простой в использовании инструмент, позволяющий четко отслеживать сроки действия охранных документов. Приложение напомнит о подходящем сроке оплаты, поможет запланировать бюджет и избавить от лишних проблем с оплатой и формированием закрывающих документов. Вся информация сохранится в архивах и не будет утеряна в связи с кадровыми изменениями. Предлагаемый бесплатный сервис может быть использован как клиентами фирмы, так и любым физическим или юридическим лицом с целью контроля над своими интеллектуальными активами»

Данные о патентах и товарных знаках основаны на информации из открытых реестров Роспатента.⁠

Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile совместимо с устройствами на базе Android и iOS. Бесплатно установить его на смартфон можно в магазинах приложений Google Play, RuStore и App Store.