Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Егоров Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 59
Егоров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 251 3
|Овчаренко Юрий 25 2
|Борзов Тимофей 2 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Архарова Татьяна 3 2
|Баранов Сергей 18 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Волков Владимир 44 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Добкин Аркадий 54 1
|Хотин Аркадий 1 1
|Львов Владимир 9 1
|Садовникова Галина 4 1
|Терехов Андрей 28 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Адылин Павел 16 1
|Путин Владимир 1828 1
|Бобровников Борис 86 1
|Морлок Александр 15 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Ванюлин Вячеслав 9 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Глазков Александр 57 1
|Матвеев Лев 42 1
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru