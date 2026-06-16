Индексная книга (каталог) CNews*
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Егоров Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 88, упоминаний - 92
Егоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 251 14
|Пунтиков Николай 26 6
|Потанин Владимир 91 4
|Булгаков Кирилл 133 4
|Корнеев Сергей 84 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Фридлянд Михаил 7 3
|Терехов Андрей 40 3
|Путин Владимир 3454 3
|Матвеев Лев 64 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Аитов Тимур 197 3
|Овчаренко Юрий 41 3
|Паршин Константин 64 2
|Баранов Сергей 20 2
|Добкин Аркадий 82 2
|Волков Владимир 69 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Сухарев Алексей 13 2
|Скорочкин Андрей 10 2
|Закрепин Евгений 62 2
|Рукавишникова Мария 23 2
|Архарова Татьяна 5 2
|Борзов Тимофей 4 2
|Баланда Виталий 5 2
|Нишонов Олег 2 2
|Рудаков Дмитрий 8 2
|Болотов Максим 4 2
|Козлов Виктор 5 2
|Медведев Валерий 4 2
|Карамышев Дмитрий 5 2
|Ванькович Игнат 2 2
|Макова Ольга 8 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Ананьев Дмитрий 83 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Иванов Андрей 61 2
|Чачава Александр 124 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.