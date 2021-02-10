Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Егоров Александр


10.02.2021 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга 1
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 1
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство 1
18.08.2020 «Рексофт» присоединилась к международному консорциуму The Open Group 1
03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей» 1
18.12.2019 Генеральный директор «Рексофта» вновь вошел в правление НП «Руссофт» 3
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 1
13.09.2017 «Рексофт» проведет курсы обучения языку программирования Erlang 1
01.06.2015 Российский рынок ПО: влияние кризиса и импортозамещения 3
10.04.2015 ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Астрахани 1
13.02.2015 ТТК подключил к интернету более 490 жилых домов Энгельса 1
05.02.2015 ТТК подключил к интернету 850 жилых домов Саратова 1
28.10.2014 Госсектор опять пытается перейти на СПО 2
29.07.2014 ТТК выиграл 32 государственных тендера в Нижнем Поволжье 1
07.07.2014 «Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит» 1
13.05.2014 «Рексофт» оптимизировал систему управления финансовыми лимитами банка ВТБ 1
07.04.2014 ТТК увеличил охват сети в Астрахани 1
24.03.2014 «ТТК-Волга» увеличил на 34% доходы от оказания услуг связи в 2013 г. 1
24.12.2013 ИТ-экспорт из России впервые перешагнул $5 млрд, но компании уходят на внутренний рынок 1
22.08.2013 ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения в Вольске 1
20.02.2013 «Рексофт» включен в рейтинг 2013 Global Outsourcing 100 1
13.02.2013 EPAM разрешил Barclays забрать своих разработчиков 1
19.10.2012 EPAM расширяет свой центр разработок в налоговом оазисе 1
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club 1
15.03.2012 «Рексофт» предлагает инвестиционным компаниям новый комплекс услуг по управлению рисками 1
26.01.2012 EPAM раскрыл зарплаты и бонусы своих топ-менеджеров. ЦИФРЫ 1
31.10.2011 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Астрахани 1
27.05.2011 «Рексофт» принимает участие в разработке продукта DokCRM от KLever 1
06.12.2010 «Рексофт» создаст программный продукт для анализа речи по заказу ASC Telecom 1
14.10.2010 Luxoft открыл центр разработки в Польше 1
13.08.2010 Клиенты довели Luxoft до Лондона 1
02.06.2010 «ТТК-Волга» открывает для абонентов «Личный кабинет» 1
21.04.2010 Россия: рынок офшорной разработки и экспорта ПО впервые не вырос 2
25.03.2010 «ТТК-Волга» ввела в эксплуатацию комбинированный узел местной и внутризоновой телефонной связи в Волгограде 1
26.02.2010 «ТТК-Волга» начала предоставлять услуги ШПД жителям Энгельса 1
14.07.2009 Абоненты «ТТК-Волга» в Саратове могут оплачивать услуги связи в онлайн-режиме 1
26.06.2009 Аутсорсинг разработки ПО: ценовые войны дают шанс россиянам 1

Публикаций - 48, упоминаний - 59

Егоров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 13
Рексофт - Reksoft 202 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Microsoft Corporation 11143 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Oracle Corporation 3360 2
Крок 1221 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
3770 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Artezio - Артезио 36 1
Аурига - Auriga 19 1
Juniper Networks 168 1
Google LLC 7168 1
Ланит Терком 22 1
Nortel Networks 223 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком 4 1
Yandex - Яндекс 4101 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
ОТР 135 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Hitachi Vantara 100 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Ланит ГК 1160 1
HP Inc. 2930 1
IBM 3554 1
Abbyy 797 1
Huawei 2733 1
Cisco Systems 2054 1
Dell EMC 2418 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
VMware 1829 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Boeing 98 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
ВТБ Лизинг 34 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Восточный Банк 108 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Соллерс - Sollers 17 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Agora Freight 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Руссофт - Russoft 251 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Big Data - Большие данные 1136 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Безопасный город 347 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 1
EA - Enterprise Architecture 15 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
Google Android 10751 2
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
ВТБ Мультикарта 147 1
IBM Cognos BI 143 1
HCL Commerce - ранее IBM Websphere Commerce 6 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 1
Node.js - программная платформа 58 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 854 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
Java - Язык программирования 1179 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Apple iOS 5742 1
Овчаренко Юрий 25 2
Борзов Тимофей 2 2
Булгаков Кирилл 40 2
Архарова Татьяна 3 2
Баранов Сергей 18 2
Корнеев Сергей 75 2
Волков Владимир 44 2
Ананьев Алексей 88 2
Закрепин Евгений 45 2
Добкин Аркадий 54 1
Хотин Аркадий 1 1
Львов Владимир 9 1
Садовникова Галина 4 1
Терехов Андрей 28 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Адылин Павел 16 1
Путин Владимир 1828 1
Бобровников Борис 86 1
Морлок Александр 15 1
Никифоров Николай 1126 1
Ванюлин Вячеслав 9 1
Гусев Дмитрий 48 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Глазков Александр 57 1
Матвеев Лев 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
Украина 3389 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Индия - Республика 2181 4
Беларусь - Белоруссия 2096 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Европа Западная 618 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Казахстан - Республика 2646 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Восточная Европа 1688 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Саратовская область 346 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Астрахань 242 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще