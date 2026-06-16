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Индексная книга (каталог) CNews*
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Егоров Александр

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО 1
16.01.2026 «Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей 1
21.07.2025 Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса 1
07.11.2024 VK запускает бесплатный курс для геймеров 1
05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
08.02.2024 Ученые создали алмазную подложку, покрытую пленкой карбида ниобия, для сверхпроводящих детекторов 1
12.12.2023 В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
03.08.2023 К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group 1
18.07.2023 Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний 1
19.06.2023 «Рексофт» стала официальным партнером «Сколково» 1
17.01.2023 Александр Егоров, «Рексофт»: Настало время заниматься цифровой трансформацией, а не декларировать стремление к ней 1
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric 1
28.11.2022 Правление «Руссофт» начало работу в новом составе 1
16.08.2022 «Рексофт» создает департамент горнодобывающих решений 1
16.08.2022 ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов 2
27.07.2022 Российский разработчик трудоустроил команду ушедшей из России глобальной консалтинговой компании 1
25.07.2022 Российские экспортеры ПО готовятся к падению выручки на 15%. Утечка ИТ-шников из России будет в 10 раз меньше, чем ожидалось 1
12.05.2022 Глава «Рексофт» стал советником министра цифрового развития России 1
21.04.2022 «Интеррос» и «Рексофт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
18.04.2022 Шесть экспертов «Руссофт» стали советниками Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
18.04.2022 Эксперты «Рексофт» присоединились к платформе «Сколково» Reload.sk.ru 1
07.04.2022 Фонд «Сколково» запустил центр поддержки цифрового суверенитета 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
17.01.2022 «Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании 2
26.11.2021 Начал работу новый состав правления НП «Руссофт» 1
16.11.2021 Генеральный директор «Рексофт» вновь вошел в правление НП «Руссофт» 1
10.02.2021 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга 1
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 1
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство 1
18.08.2020 «Рексофт» присоединилась к международному консорциуму The Open Group 1
03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей» 1
18.12.2019 Генеральный директор «Рексофта» вновь вошел в правление НП «Руссофт» 1
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 1
13.09.2017 «Рексофт» проведет курсы обучения языку программирования Erlang 1
01.06.2015 Российский рынок ПО: влияние кризиса и импортозамещения 2

Публикаций - 88, упоминаний - 92

Егоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 488 70
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 9
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 7
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 5
Accenture plc 719 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Аурига - Auriga 77 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
SAP SE 5601 4
Oracle Corporation 7074 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 4
Ланит - Artezio - Артезио 97 3
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Exigen Services 38 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4677 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
HP Inc. 5883 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 3
Schneider Electric 614 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 3
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 2
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 2
Техэксперт 11 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 27 2
Ростелеком 10948 2
Dell EMC 5180 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 6
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 5
Газпром нефть 725 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Boeing 1031 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 2
NTVP 2 2
Некстстеп 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Bayer AG - Байер 85 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
Agora Freight 2 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Abbott Laboratories 12 1
ОСК - Алмаз МЗ - Алмаз Морской завод - Алмаз Судостроительная фирма - Приморский судостроительный завод 4 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ИнвестЭнергоПром – ЖБИ ГК 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Администрация Саратова - Саратовская городская Дума - органы государственной власти 9 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 3
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google Android 15244 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 23 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Nvidia Jetson 47 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 14 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 9 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 1
Barsum Pro - Барсум Про 9 1
Barsum Office - Барсум Офис 6 1
Barsum Operator - Барсум Оператор 4 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт - AggreGate 27 1
FreePik 1841 1
Liferay EE - Liferay Enterprise Portal 4 1
Ростелеком - Corteos Platform 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Apple iOS 8583 1
Макаров Валентин 251 14
Пунтиков Николай 26 6
Потанин Владимир 91 4
Булгаков Кирилл 133 4
Корнеев Сергей 84 3
Ананьев Алексей 110 3
Фридлянд Михаил 7 3
Терехов Андрей 40 3
Путин Владимир 3454 3
Матвеев Лев 64 3
Шадаев Максут 1210 3
Смирнов Алексей 269 3
Аитов Тимур 197 3
Овчаренко Юрий 41 3
Паршин Константин 64 2
Баранов Сергей 20 2
Добкин Аркадий 82 2
Волков Владимир 69 2
Свириденко Андрей 99 2
Сухарев Алексей 13 2
Скорочкин Андрей 10 2
Закрепин Евгений 62 2
Рукавишникова Мария 23 2
Архарова Татьяна 5 2
Борзов Тимофей 4 2
Баланда Виталий 5 2
Нишонов Олег 2 2
Рудаков Дмитрий 8 2
Болотов Максим 4 2
Козлов Виктор 5 2
Медведев Валерий 4 2
Карамышев Дмитрий 5 2
Ванькович Игнат 2 2
Макова Ольга 8 2
Рейман Леонид 1065 2
Никифоров Николай 1138 2
Ананьев Дмитрий 83 2
Рубанов Владимир 76 2
Иванов Андрей 61 2
Чачава Александр 124 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Европа 24964 13
Индия - Bharat 5870 11
Украина 7928 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 5
Европа Западная 1496 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Швеция - Стокгольм 410 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
Казахстан - Республика 6048 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Кипр - Республика 636 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Польша - Республика 2031 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Английский язык 7030 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Ведомости 1466 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
NBC News 188 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Aberdeen Group 53 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 1
VK - Школа авторов VK 8 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Gartner Outsoursing & IT Services Summit 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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