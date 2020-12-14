«Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд

Экспорт компьютерных услуг по итогам первого полугодия 2020 г. составил $2,4 млрд., что на 14% больше, чем годом ранее за аналогичный период. В 2019 г. прирост этого показателя был даже чуть ниже — 10,5%, и, значит, можно говорить об ускорении темпов роста в первом полугодии. По итогам всего года, скорее всего, такого роста не будет, потому что во II квартале произошло его замедление, которое может продолжиться в III и IV кварталах.

Расчеты роста экспорта компьютерных услуг «Руссофт» сделал на основе статистики ЦБ России. Собственный показатель (зарубежные продажи российских софтверных компаний) «Руссофт» рассчитывает ежегодно путем опроса разработчиков ПО и сбора информации об их доходах из других источников информации (предварительные итоги 2020 г. можно ожидать не раньше апреля 2021 г.).

Эти два показателя (экспорт компьютерных услуг и объем зарубежных продаж) связаны друг с другом, но все-таки имеют различие, и получены разными способами. Компьютерные услуги в используемой ЦБ методике целиком являются зарубежными продажами российских софтверных компаний, но далеко не все зарубежные продажи проходят в статистике Центрального банка как компьютерные услуги. По данным «Руссофт», доля экспорта компьютерных услуг в совокупных зарубежных продажах российских софтверных компаний составляла в 2019 г. примерно 54%.

Тем не менее, согласно ежегодному исследованию «Руссофт», которое проводится с 2004 г., динамика замедления или ускорения объема компьютерных услуг и зарубежных продаж почти все годы была очень схожей. Поэтому можно предположить, что и в первом полугодии 2020 г. зарубежные продажи росли примерно так же, как и экспорт компьютерных услуг. Настроение руководителей компаний-членов «Руссофт», а также их комментарии подтверждают эту версию.

Лев Матвеев, председатель совета директоров «Серчинформ», сказал: «В этом году наша компания показала двукратный рост экспорта по сравнению с 2019 г., и надеемся, что в будущем сохраним этот темп, а если выровняется пандемическая ситуация, то и нарастим объемы продаж за рубежом. Отмечу, что на подходе второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, в подготовке которого наша компания принимала непосредственное участие. Пока правительство сделало акцент на снижении налоговой нагрузки на маркетинговые и рекламные услуги, приобретаемые за границей. Однако такая поддержка должна охватывать и другие задачи: аренду офисов, оплату представителей, сотрудничество с аутсорсерами и многое другое».

Вячеслав Ванюлин, генеральный директор компании «Аурига», сказал: «Пандемия привела к резкому росту спроса на услуги наших основных заказчиков в отрасли здравоохранения, а, следовательно, и на наши услуги в сфере цифровой медицины. Цифровая медицина опирается на технологии интернета вещей, а почти все решения в области Интернета вещей основаны на встроенных технологиях. Поэтому наша экспертиза по разработке встраиваемого и системного программного обеспечения для медицины пользуется сегодня повышенным спросом».

Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», сказал: «Наиболее сильную динамику показал европейский сегмент, который у нас вырос в первом полугодии 2020 г. на 25%. Такой рост был вызван реализацией планов иностранных заказчиков по цифровой трансформации бизнеса, что подогрело спрос на заказную разработку. Компании понимают, что если нужно удерживать лидерство в своей нише, то необходимы не общедоступные платформенные решения, а уникальная разработка, дающая преимущества перед конкурентами. Однако следующее полугодие принесет снижение показателей, которое связано с влиянием пандемии: у некоторых крупных корпораций были заморожены бюджеты, а ограничения на физическое перемещение людей не способствовали переговорам, встречам продуктовых команд».

Рост компьютерных услуг в I полугодии 2020 г. будет выглядеть еще более впечатляющим на фоне всего российского экспорта услуг. Их объем за этот же период сократился на 21% до $23,2 млрд. Подобное значительное падение произошло из-за карантинных мер и сокращения мировой экономики. Данные факторы повлияли и на экспорт компьютерных услуг, поскольку в I квартале он увеличился на 24%, а во II квартале — только на 5,6%. Произошло существенное сокращение темпов роста, но экспортные доходы в компьютерной сфере все же продолжали расти.

В III и IV кварталах сложно ожидать существенного роста экспорта, поскольку во II квартале невозможно было пересекать границу для заключения новых контрактов и поиска новых клиентов. Некоторые новые проекты удается запускать в режиме онлайн, но во многих случаях без поездок за рубеж не обойтись. Тем не менее, есть все шансы для того, чтобы прирост экспорта компьютерных услуг не снизился до нуля и не стал отрицательным.

Разнонаправленные изменения привели к тому, что доля компьютерных услуг в экспорте всех услуг из России увеличилась с 7,2% по итогам 2019 г. до 10,3% по итогам первого полугодия 2020 г. Больший показатель имеют только «Транспортные услуги» (34,5%) и «Прочие деловые услуги» (24,1%). Если учитывать, что часть экспортных доходов российских софтверных компаний отражается в статистике ЦБ не как компьютерные услуги, а как «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» (например, компании «Касперский» и Abbyy входят в топ-10 крупнейших экспортеров в этом разделе), то доля разработчиков ПО в общем объеме экспорта услуг, скорее всего, превышает 15%.

Поскольку «Деловые услуги» предоставляют компании различных отраслей (в том числе, и софтверные компании), разработка ПО обеспечивает наибольший экспортный доход РФ в сфере услуг после перевозок грузов и пассажиров.

Примечательно, что и импорт компьютерных услуг также увеличился в первом полугодии, несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару и процесс импортозамещения с ограничением закупок иностранного ПО. Он составил $1,9 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 г. При этом темпы роста продаж у ряда российских софтверных компаний, которые в первую очередь зависят от процесса импортозамещения, оказались, по крайней мере, не меньше. Судя по всему, некоторые сегменты российского ИТ-рынка значительно выросли в первой половине 2020 г. Пандемия не замедлила процесс цифровизации в России, а по некоторым направлениям его даже ускорила.