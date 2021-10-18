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Аурига Auriga

Аурига - Auriga

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 6 491 806 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 6 491 806 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 6 491 806 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров»

Основателю компании «Аурига» Алексею Григорьевичу Сухареву исполнилось 75 лет. Доктор Сухарев – один из тех талантливых инициаторов прогресса, которые внесли большой вклад в признание России на мировом рынке ИТ-аут
03.03.2020 Аурига снова в топ100 мировых лидеров аутсорсинга

«Аурига» снова вошла в сотню лучших аутсорсинговых компаний мира в рейтинге Global Outsourcing
23.12.2019 «Аурига» представила модель прогнозируемого обслуживания на хакатоне компании Hilti

«Аурига», одна из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения на заказ, была пригл
20.08.2019 «Аурига» и Parasoft стали партнерами в области автоматизации тестирования встроенных систем

в наших клиентов на рынок, не поступаясь высоким уровнем качества на каждом этапе цикла разработки. Аурига предоставляет широкий выбор методов тестирования, включая создание прототипов и эмуляц
05.08.2019 «Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг

«Аурига», одна из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения на заказ, снова заня
26.02.2019 «Аурига» снова названа среди лучших мировых ИТ-аутсорсеров

«Аурига», одна из лидирующих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, во
04.02.2019 «Аурига» приняла участие в Hilti Innovation Day

novation Day, организованного в штаб-квартире корпорации Hilti в городе Шан княжества Лихтенштейн. «Аурига» получила возможность продемонстрировать свой технологический потенциал и опыт разрабо
15.10.2018 «Аурига» стала партнером Aquantia по разработке ПО

«Аурига», одна из лидирующих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, во
24.09.2018 «Аурига» открывает новый центр разработки в России

«Аурига», одна из ведущих компаний в области заказной разработки программного обеспечения, про
04.06.2018 «Аурига» снова в числе лидеров по развитию инноваций и качеству услуг

«Аурига», компания-разработчик программного обеспечения на заказ, объявила о том, что вновь во
26.02.2018 «Аурига» вошла в рейтинг Global Outsourcing 100 в одиннадцатый раз

«Аурига» названа среди ста лучших компаний мира в сфере аутсорсинга разработки программного об
09.01.2018 «Аурига» получила сертификат ISO 13485:2016 на тестирование ПО медицинских устройств

«Аурига», одна из ведущих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, объяв
02.10.2017 «Аурига» вошла в состав комитета по стандартизации менеджмента качества медицинского ПО

«Аурига» объявила о вхождении в состав технического комитета по стандартизации «Менеджмент кач
03.07.2017 Эксперты IAOP отметили «Ауригу» в числе мировых лидеров аутсорсинга

«Аурига» объявила о том, что международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) назвал
06.07.2011 Россияне обошли HP, IBM и Dell в мировом рейтинге качества аутсорсеров

of Outsourcing 2010 аналитического агентства Datamonitor, первое место в мировом рейтинге лучших провайдеров инжиниринговых услуг – ESO (Engineering Service Outsourcing) - заняла российская компания Auriga, специализирующая на разработке, тестировании, поддержке, интеграции и развертывании ПО. Исследование основывается на результатах опроса потребителей аутсорсинговых услуг. К категории ин
19.05.2011 Auriga вошла в топ-100 мирового рейтинга аутсорсеров

Российская компания Auriga, оказывающая услуги в сфере разработки ПО, четвертый год подряд включена в топ-100 рейтинга лучших компаний в области аутсорсинга «Global Outsourcing 100», подготовленного Международной

04.06.2008 Auriga осваивает рынок мобильных мультимедиа-услуг

Mobixell Networks, провайдер решений в области дополнительных мобильных услуг (VAS), реализует совместный проект с компанией Auriga, предоставляющей полный спектр услуг в области разработки ПО на заказ для зарубежных и российских клиентов. В рамках проекта ведется разработка совместного решения, а именно - системы уп
15.12.2004 Оборот Auriga увеличится на 50%

Компания Auriga сообщила о своих прогнозах на 2004 финансовый год. Так на конец 2004 финансового года, который закончится 31 марта 2005 года, прогнозируется рост оборота на 50%. На 1 января 2004 в компа
08.06.2004 Auriga открыла в Казани центр разработки ПО

3 июня в Казани был официально открыт центр разработки программного обеспечения Auriga-Kazan, входящий в группу компаний Auriga. По словам Алексея Сухарева, президент
19.03.2004 Auriga открыла региональный центр разработки ПО

олит компании привлечь новые ИТ-кадры и будет способствовать усилению конкурентной позиции компании Auriga на рынке. «Региональный бизнес на сегодняшний момент является одним из перспективных н
05.09.2002 Auriga - один из наиболее успешных игроков рынка офшорного программирования

Компания Auriga Inc., американский производитель программного обеспечения, имеющий производство в Росс

Публикаций - 77, упоминаний - 122

Аурига и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 488 19
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 18
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Microsoft Corporation 25775 11
Ланит - Artezio - Артезио 97 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Oracle Corporation 7074 8
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 7
SAP SE 5601 7
Крок - Croc 1964 7
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 6
Broadvision 69 6
9594 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 5
OpenText - Digital Guardian 11 5
Dell EMC 5180 5
Accenture plc 719 5
Softline - Софтлайн 3743 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
SimbirSoft - СимбирСофт 124 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
IBA Group - ИБА Групп 57 4
CodeInside - Кодинсайд 19 4
Huawei 4677 4
Intel Corporation 12811 4
HP Inc. 5883 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Getmobit - Гетмобит 45 3
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 3
Google LLC 12690 3
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Dräger Medical - Drägerwerk AG & Co - Drager - Дрегер 8 7
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Barclays 122 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
Cybernaut 4 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Boeing 1031 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Airbnb 101 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
Связной Банк 113 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 32
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 12
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 7
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C/C++ - Язык программирования 894 3
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Реестр добросовестных экспортеров 213 2
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HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 101 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Boomstarter Network 18 1
Stafory - робот Вера 377 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 1
Meta - Facebook Aquila 5 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 35 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Omni - криптовалюта 99 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Сухарев Алексей 13 13
Ванюлин Вячеслав 12 12
Макаров Валентин 251 10
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 6
Иванов Сергей 405 6
Егоров Александр 88 5
Смирнов Алексей 269 5
Тихий Игорь 7 4
Кирдяшов Федор 30 3
Терехов Андрей 40 3
Бяхов Олег 59 3
Рейман Леонид 1065 3
Матвеев Лев 64 3
Рубанов Владимир 76 3
Лощинин Дмитрий 41 3
Бочерова Елена 46 2
Свириденко Андрей 99 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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