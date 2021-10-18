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Аурига
Auriga



18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 3
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
03.03.2020 Аурига снова в топ100 мировых лидеров аутсорсинга 3
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию 2
23.12.2019 «Аурига» представила модель прогнозируемого обслуживания на хакатоне компании Hilti 3
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию 2
20.08.2019 «Аурига» и Parasoft стали партнерами в области автоматизации тестирования встроенных систем 7
05.08.2019 «Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг 3
26.02.2019 «Аурига» снова названа среди лучших мировых ИТ-аутсорсеров 2
04.02.2019 «Аурига» приняла участие в Hilti Innovation Day 3
15.10.2018 «Аурига» стала партнером Aquantia по разработке ПО 2
24.09.2018 «Аурига» открывает новый центр разработки в России 4
04.06.2018 «Аурига» снова в числе лидеров по развитию инноваций и качеству услуг 3
26.02.2018 «Аурига» вошла в рейтинг Global Outsourcing 100 в одиннадцатый раз 4
09.01.2018 «Аурига» получила сертификат ISO 13485:2016 на тестирование ПО медицинских устройств 2
02.10.2017 «Аурига» вошла в состав комитета по стандартизации менеджмента качества медицинского ПО 5
03.07.2017 Эксперты IAOP отметили «Ауригу» в числе мировых лидеров аутсорсинга 4
02.06.2015 Частная космонавтика России не дождалась от властей уголовного дела 3
19.09.2014 "Совзонд" и "Даурия Аэроспейс" создадут первый российский частный спутник высокого разрешения 2
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
21.02.2014 Российские компании вошли в топ-100 лучших аутсорсеров мира 2
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
24.12.2013 ИТ-экспорт из России впервые перешагнул $5 млрд, но компании уходят на внутренний рынок 1
06.07.2011 Россияне обошли HP, IBM и Dell в мировом рейтинге качества аутсорсеров 2
19.05.2011 Auriga вошла в топ-100 мирового рейтинга аутсорсеров 1
20.10.2010 Российский аутсорсер вошел в топ-15 мировых поставщиков услуг 1
29.09.2010 Опубликована программа конференции «Разработка ПО 2010»: 88 докладов, 4 круглых стола, 7 семинаров 1
05.10.2009 Определены топ-20 аутсорсеров разработки ПО. Один из России 1
16.06.2009 Названы лидеры по заказной разработке ПО в Центральной и Восточной Европе 1
19.05.2009 Опубликован список 100 лучших сервис-провайдеров мира 1
22.07.2008 Luxoft приобрел румынского разработчика ПО 1
04.06.2008 Auriga осваивает рынок мобильных мультимедиа-услуг 2
04.04.2008 Экспорт российского софта вырос до $2,3 млрд 1
26.03.2008 Шесть российских ИТ-аутсорсеров вошли в мировой Топ-100 1
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1
27.06.2005 Российский ИТ-аутсорсинг занесен в книгу 1

Публикаций - 54, упоминаний - 104

Аурига упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8625 12
Luxoft - Люксофт 261 12
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 11
Рексофт - Reksoft 309 10
Microsoft Corporation 20931 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3731 6
Крок 1542 6
HP - Hewlett-Packard 3422 6
Broadvision 68 6
Artezio - Артезио 50 6
Digital Guardian 7 5
Oracle Corporation 5764 5
DataArt 56 5
Abbyy 1047 5
Dell EMC 4463 5
4995 4
IBA Group 50 4
SAP SE 4361 4
Accenture - Аксенчер 771 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1324 3
Sony 5558 3
Naumen - Наумен 432 3
Huawei 3118 3
Lenovo Motorola 3318 3
Intel Corporation 10765 3
Cisco Systems 4619 2
Acronis - Акронис 403 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 452 2
Brother 158 2
Infosys 79 2
Oracle - Sun Microsystems 2106 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 475 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 2
Software AG 169 2
Diasoft - Диасофт 498 2
Yandex - Яндекс 4527 2
BT Group - British Telecommunications 578 2
Spirit DSP - Спирит Корп 409 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7727 2
Samsung Electronics 8909 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 5
Barclays 81 5
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 53 5
Dräger Medical 5 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4772 4
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 9 2
Deutsche Bank 288 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 340 2
Cybernaut 4 2
Boeing 895 2
Техносила 225 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 92 1
Tholons 3 1
GM - General Motors 418 1
Лукойл-Пермь 21 1
РКС - Российские космические системы 111 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 208 1
Airbnb 67 1
UBS AG 288 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 217 1
American Express 300 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 294 1
Volvo Cars 208 1
Tesla Motors 258 1
Альфа-Банк 1314 1
AliExpress 285 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
BMW 370 1
Аэрофлот 612 1
Норникель - Норильский никель 255 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1545 1
eBay Inc 1559 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1830 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1941 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 461 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 2
Президент Российской Федерации 1703 2
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2711 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 115 1
Роснано 619 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1473 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
Правительство РФ 2621 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 147 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2324 1
Руссофт - Russoft 334 15
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
ИТ-аутсорсинг 839 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12181 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 683 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12094 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1880 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1253 2
МФУ - Многофункциональное устройство 766 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 997 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1630 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 276 2
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 32 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 23 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 12 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 71 1
ИТ-аудит 88 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 250 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 17 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 49 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 94 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 295 1
ISO 13485 - стандарт тестирования ПО медицинских устройств 1 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 72 1
ISO 14971 - стандарт менеджмента риска к медицинским изделиям 1 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 45 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 338 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 548 1
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 44 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 156 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1186 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 237 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 13 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 129 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10041 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1572 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 512 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 299 2
C++ - Язык программирования 421 2
МКА - Малые космические аппараты 22 2
Java - Язык программирования 2383 2
Космодром Байконур 1004 2
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
Naumen DMS 21 1
Linux Cloud OS 14 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 23 1
C/C++ - Язык программирования 37 1
Apache Hive - система управления базами данных 40 1
ЦФТ Faktura.ru 153 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 63 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 69 1
Google Maps - Карты Google 578 1
Remoto 8 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 1
Apple CarPlay 30 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 1
Google Android Auto 13 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Naumen Service Desk 125 1
Apache Hadoop 352 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 565 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2051 1
Яндекс.Навигатор 112 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 100 1
Kaspersky OS 37 1
Microsoft Windows 10 10064 1
Linux OS 7139 1
Apple iOS 6173 1
Google Android 11594 1
Apache HTTP Server 368 1
Сухарев Алексей 11 11
Ванюлин Вячеслав 9 9
Макаров Валентин 160 6
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 6
Егоров Александр 61 4
Иванов Сергей 337 4
Лощинин Дмитрий 37 3
Бяхов Олег 55 3
Рейман Леонид 985 3
Шалманов Сергей 194 2
Вайнштейн Виктор 22 2
Neuhauser Teresa - Нойхаузер Тереза 2 2
Кокорич Михаил 3 2
Гавердовский Анатолий 16 2
Терехов Андрей 34 2
Хан Дмитрий 2 2
Кирдяшов Федор 14 2
Путин Владимир 2396 2
Греф Герман 337 2
Рубанов Владимир 61 2
Захаров Андрей 34 2
Агамирзян Игорь 65 1
Матвеев Лев 46 1
Касперская Наталья 226 1
Андреев Сергей 57 1
Пронин Алексей 9 1
Никифоров Николай 1131 1
Hauck David - Хаук Дэвид 1 1
Аитов Тимур 187 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 15 1
Лебедев Артемий 63 1
Баранова Елена 3 1
Македонский Сергей 46 1
Ковалевский Сергей 16 1
Калаев Дмитрий 15 1
Нагов Антон 5 1
Марченко Антон 12 1
Нарышкин Сергей 38 1
Новикова Елена 56 1
Варламов Кирилл 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 81901 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33804 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26513 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10828 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11521 10
Индия - Республика 4057 9
Европа 7234 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11497 7
Украина 5497 6
Европа Восточная 2797 6
Литва - Литовская Республика 496 5
Германия - Федеративная Республика 7762 5
Канада 2834 5
Земля - планета Солнечной системы 6384 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 5
Беларусь - Белоруссия 3181 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1435 3
Россия - ПФО - Казань 1876 3
Финляндия - Финляндская Республика 1560 3
Франция - Французская Республика 4915 3
Швеция - Королевство 1757 3
Япония 7878 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9383 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1224 3
Россия - СФО - Новосибирск 2901 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2125 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 852 3
Казахстан - Республика 4109 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 962 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11992 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1054 2
Европа Западная 1274 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1979 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Австралия - Австралийский Союз 2486 2
Лихтенштейн Княжество 54 2
Норвегия - Королевство 878 2
Россия - Сибирь 1338 2
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 766 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4993 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3615 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4055 6
ПИР - Программы инновационного развития 3 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2699 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1193 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1506 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 1
Английский язык 373 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 215 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 408 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 844 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 291 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 152 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 367 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1223 1
Forbes - Форбс 550 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 2
Fortune 156 2
FT - Financial Times 1066 1
NYT - The New York Times 943 1
The Washington Post 285 1
Известия ИД 201 1
Der Spiegel 139 1
InformationWeek 175 1
IAOP Global Outsourcing 100 10 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2570 4
Fortune Global 500 266 3
Datamonitor 82 3
IDC - International Data Corporation 4512 2
Gartner 3169 2
Microsoft Research 123 2
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 73 1
Forrester Research 782 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
Frost & Sullivan 176 1
CNews Рынок ИТ-услуг 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1022 2
РАН - Российская академия наук 908 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 170 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
Академгородок Новосибирск 70 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 351 1
CNews AWARDS - награда 328 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
CeBIT 406 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
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