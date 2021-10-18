Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аурига
Auriga
Публикаций - 54, упоминаний - 104
Аурига упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сухарев Алексей 11 11
|Ванюлин Вячеслав 9 9
|Макаров Валентин 160 6
|Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 6
|Егоров Александр 61 4
|Иванов Сергей 337 4
|Лощинин Дмитрий 37 3
|Бяхов Олег 55 3
|Рейман Леонид 985 3
|Шалманов Сергей 194 2
|Вайнштейн Виктор 22 2
|Neuhauser Teresa - Нойхаузер Тереза 2 2
|Кокорич Михаил 3 2
|Гавердовский Анатолий 16 2
|Терехов Андрей 34 2
|Хан Дмитрий 2 2
|Кирдяшов Федор 14 2
|Путин Владимир 2396 2
|Греф Герман 337 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Захаров Андрей 34 2
|Агамирзян Игорь 65 1
|Матвеев Лев 46 1
|Касперская Наталья 226 1
|Андреев Сергей 57 1
|Пронин Алексей 9 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Hauck David - Хаук Дэвид 1 1
|Аитов Тимур 187 1
|Merkel Angela - Меркель Ангела 15 1
|Лебедев Артемий 63 1
|Баранова Елена 3 1
|Македонский Сергей 46 1
|Ковалевский Сергей 16 1
|Калаев Дмитрий 15 1
|Нагов Антон 5 1
|Марченко Антон 12 1
|Нарышкин Сергей 38 1
|Новикова Елена 56 1
|Варламов Кирилл 34 1
|Forbes - Форбс 550 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 2
|Fortune 156 2
|FT - Financial Times 1066 1
|NYT - The New York Times 943 1
|The Washington Post 285 1
|Известия ИД 201 1
|Der Spiegel 139 1
|InformationWeek 175 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru