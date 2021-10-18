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Аурига Auriga
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 6 491 806 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.10.2021
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Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров»
Основателю компании «Аурига» Алексею Григорьевичу Сухареву исполнилось 75 лет. Доктор Сухарев – один из тех талантливых инициаторов прогресса, которые внесли большой вклад в признание России на мировом рынке ИТ-аут
|03.03.2020
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Аурига снова в топ100 мировых лидеров аутсорсинга
«Аурига» снова вошла в сотню лучших аутсорсинговых компаний мира в рейтинге Global Outsourcing
|23.12.2019
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«Аурига» представила модель прогнозируемого обслуживания на хакатоне компании Hilti
«Аурига», одна из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения на заказ, была пригл
|20.08.2019
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«Аурига» и Parasoft стали партнерами в области автоматизации тестирования встроенных систем
в наших клиентов на рынок, не поступаясь высоким уровнем качества на каждом этапе цикла разработки. Аурига предоставляет широкий выбор методов тестирования, включая создание прототипов и эмуляц
|05.08.2019
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«Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг
«Аурига», одна из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения на заказ, снова заня
|26.02.2019
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«Аурига» снова названа среди лучших мировых ИТ-аутсорсеров
«Аурига», одна из лидирующих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, во
|04.02.2019
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«Аурига» приняла участие в Hilti Innovation Day
novation Day, организованного в штаб-квартире корпорации Hilti в городе Шан княжества Лихтенштейн. «Аурига» получила возможность продемонстрировать свой технологический потенциал и опыт разрабо
|15.10.2018
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«Аурига» стала партнером Aquantia по разработке ПО
«Аурига», одна из лидирующих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, во
|24.09.2018
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«Аурига» открывает новый центр разработки в России
«Аурига», одна из ведущих компаний в области заказной разработки программного обеспечения, про
|04.06.2018
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«Аурига» снова в числе лидеров по развитию инноваций и качеству услуг
«Аурига», компания-разработчик программного обеспечения на заказ, объявила о том, что вновь во
|26.02.2018
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«Аурига» вошла в рейтинг Global Outsourcing 100 в одиннадцатый раз
«Аурига» названа среди ста лучших компаний мира в сфере аутсорсинга разработки программного об
|09.01.2018
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«Аурига» получила сертификат ISO 13485:2016 на тестирование ПО медицинских устройств
«Аурига», одна из ведущих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, объяв
|02.10.2017
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«Аурига» вошла в состав комитета по стандартизации менеджмента качества медицинского ПО
«Аурига» объявила о вхождении в состав технического комитета по стандартизации «Менеджмент кач
|03.07.2017
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Эксперты IAOP отметили «Ауригу» в числе мировых лидеров аутсорсинга
«Аурига» объявила о том, что международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) назвал
|06.07.2011
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Россияне обошли HP, IBM и Dell в мировом рейтинге качества аутсорсеров
of Outsourcing 2010 аналитического агентства Datamonitor, первое место в мировом рейтинге лучших провайдеров инжиниринговых услуг – ESO (Engineering Service Outsourcing) - заняла российская компания Auriga, специализирующая на разработке, тестировании, поддержке, интеграции и развертывании ПО. Исследование основывается на результатах опроса потребителей аутсорсинговых услуг. К категории ин
|19.05.2011
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Auriga вошла в топ-100 мирового рейтинга аутсорсеров
Российская компания Auriga, оказывающая услуги в сфере разработки ПО, четвертый год подряд включена в топ-100 рейтинга лучших компаний в области аутсорсинга «Global Outsourcing 100», подготовленного Международной
|04.06.2008
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Auriga осваивает рынок мобильных мультимедиа-услуг
Mobixell Networks, провайдер решений в области дополнительных мобильных услуг (VAS), реализует совместный проект с компанией Auriga, предоставляющей полный спектр услуг в области разработки ПО на заказ для зарубежных и российских клиентов. В рамках проекта ведется разработка совместного решения, а именно - системы уп
|15.12.2004
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Оборот Auriga увеличится на 50%
Компания Auriga сообщила о своих прогнозах на 2004 финансовый год. Так на конец 2004 финансового года, который закончится 31 марта 2005 года, прогнозируется рост оборота на 50%. На 1 января 2004 в компа
|08.06.2004
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Auriga открыла в Казани центр разработки ПО
3 июня в Казани был официально открыт центр разработки программного обеспечения Auriga-Kazan, входящий в группу компаний Auriga. По словам Алексея Сухарева, президент
|19.03.2004
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Auriga открыла региональный центр разработки ПО
олит компании привлечь новые ИТ-кадры и будет способствовать усилению конкурентной позиции компании Auriga на рынке. «Региональный бизнес на сегодняшний момент является одним из перспективных н
|05.09.2002
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Auriga - один из наиболее успешных игроков рынка офшорного программирования
Компания Auriga Inc., американский производитель программного обеспечения, имеющий производство в Росс
Аурига и организации, системы, технологии, персоны:
|Сухарев Алексей 13 13
|Ванюлин Вячеслав 12 12
|Макаров Валентин 251 10
|Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 6
|Иванов Сергей 405 6
|Егоров Александр 88 5
|Смирнов Алексей 269 5
|Тихий Игорь 7 4
|Кирдяшов Федор 30 3
|Терехов Андрей 40 3
|Бяхов Олег 59 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Матвеев Лев 64 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Лощинин Дмитрий 41 3
|Бочерова Елена 46 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Хан Дмитрий 3 2
|Ожегов Сергей 32 2
|Баранова Елена 8 2
|Рукавишникова Мария 23 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Кокорич Михаил 8 2
|Neuhauser Teresa - Нойхаузер Тереза 2 2
|Вайнштейн Виктор 37 2
|Спиридонов Александр 49 2
|Рыбаков Алексей 6 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Гавердовский Анатолий 19 2
|Верещагин Владимир 7 2
|Сабашный Вадим 6 2
|Рыбий Сергей 2 2
|Пунтиков Николай 26 2
|Данилов Евгений 22 2
|Горбачев Михаил 37 2
|Харитонов Дмитрий 79 2
|Сокорнов Николай 18 2
|Карпов Роман 80 2
|Коскова Ксения 6 2
|Карпушин Сергей 2 2
|Fortune 211 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Ведомости 1466 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Известия ИД 770 1
|Юность - радиостанция 52 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|InformationWeek 241 1
|InfoWorld 56 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Reddit 398 1
|Bloomberg 1627 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|The Washington Post 350 1
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