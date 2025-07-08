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Google MapReduce Модель распределённых вычислений

Google MapReduce - Модель распределённых вычислений

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Arenadata Hadoop эволюционирует в Arenadata Hyperwave 1
02.04.2024 Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных 1
30.09.2022 Navicon предложит клиентам аналитику в облаке Cloud 1
31.05.2022 CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 2
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
31.05.2021 Федор Прохоров -

После окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее

 1
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced 2
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
30.01.2019 В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра 1
10.12.2018 Как сэкономить 2 миллиона долларов на капитальных затратах 1
17.08.2018 «Барс Груп» реализовала поддержку Big data в платформе Alpha BI 4 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 2
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
16.08.2017 «Убийца MySQL» тайно выходит на биржу 2
20.11.2014 Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными? 1
28.10.2014 Teradata представила новое решение для анализа контекстных связей между людьми, продуктами и процессами 1
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
09.10.2013 Oracle Big Data Appliance обновлен для защиты «Больших данных» предприятий 1
03.07.2013 VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных 1
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред 1
29.05.2013 WD представил линейку жестких дисков промышленного класса для ЦОД 1
15.01.2013 «Форс» открыл новое направление — технологии обработки, анализа и хранения «Больших Данных» 1
24.10.2012 «Рамблер» таргетирует рекламу по полу и возрасту 1
05.07.2012 Teradata обеспечила бизнес-аналитикам прямой доступ к данным в Apache Hadoop 2
23.12.2011 Microsoft предлагает CTP-версию сервиса на основе Hadoop для Windows Azure 1
07.11.2011 СУБД Sybase IQ 15.4 предлагает передовые методы аналитической обработки больших объемов данных 1
24.10.2011 Открытое ПО Hadoop станет частью MS SQL Server и Azure 1
25.03.2011 Google опубликовала исходные коды одного из компонентов своей облачной инфраструктуры 1
15.02.2011 Forrester: обработка больших массивов данных в 2011 году станет “облачной” 1
13.05.2010 Yahoo! откроет исходный код своего "облачного" гибрида 1
09.12.2009 Программа "Университетский кластер": итоги и перспективы 1
27.08.2009 Предложена концепция гибридной петабайтной СУБД 1
21.01.2008 Описана система распределенных вычислений Google 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Google MapReduce и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6770 9
Microsoft Corporation 24925 8
Google LLC 12006 6
IBM - International Business Machines Corp 9484 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 5
Amazon Inc - Amazon.com 3062 4
Teradata - Терадата 215 4
Intel Corporation 12348 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 821 3
SAP SE 5350 3
Yahoo! 3699 3
Cloudera - Hortonworks 27 3
X Corp - Twitter 2889 2
VK - Mail.ru Group 3493 2
Adobe Systems 1562 2
Samsung Electronics 10401 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Крок - Croc 1787 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 2
Dell EMC 5054 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 2
Cloudera 58 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 2
Cisco Systems - Splunk 69 2
Teradata Labs 13 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
NetApp - Network Appliance 642 1
Cisco Systems 5168 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
БАРС Груп 552 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Yandex - Яндекс 7876 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Acronis - Акронис 451 1
HoloGroup 6 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
eBay Inc 1624 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Walt Disney Company 629 1
AZ Groeninge 1 1
Tesla Motors 412 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
BMW Group 460 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Volvo Cars 253 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 48 1
Airbnb 93 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Локотех - Локомотивные технологии 51 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 1
РЖД - Российские железные дороги 1949 1
Связной ГК 1375 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 59 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 1
X5 Group - Перекрёсток 585 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 1
Транснефть 314 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
Sequoia Capital 114 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Uber 333 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5089 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4502 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3164 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 345 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
ASF - Apache Software Foundation 212 3
AHCA - American Health Care Association 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 531 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11854 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 18
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 14
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11504 11
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Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 18 3
Microsoft Windows 15999 3
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1368 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 2
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1985 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 213 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 736 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2415 2
Экономический эффект 1128 2
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