Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google MapReduce Модель распределённых вычислений
УПОМИНАНИЯ
Google MapReduce и организации, системы, технологии, персоны:
|Пивоваров Андрей 13 2
|Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Gevers Victor - Виктор Геверс 2 1
|Зубов Евгений 13 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Шумков Александр 7 1
|Соловьев Илья 5 1
|Горчинская Ольга 6 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Гребельный Антон 21 1
|Халяпин Сергей 83 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Комаров Михаил 22 1
|Рабинович Борис 8 1
|Колбин Евгений 75 1
|Воронин Петр 37 1
|Бова Светлана 7 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Мухарьямов Марат 10 1
|Натрусов Артем 295 1
|Починок Николай 12 1
|Шадаев Максут 1065 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Михалев Евгений 90 1
|Паршин Максим 320 1
|Зинкевич Сергей 61 1
|Малышев Сергей 84 1
|Рыбаков Александр 30 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Ушаков Анатолий 42 1
|Шпак Василий 246 1
|Будник Александр 5 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Петров Алексей 34 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Козак Николай 177 1
|Мацыгин Юрий 48 1
|Соловьев Сергей 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.