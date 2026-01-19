Разделы

Apache Sentry

Apache Sentry

СОБЫТИЯ

19.01.2026 Количество компаний, использующих Tracer VK, превысило 2000 1
04.02.2025 Ivanti устраняет очередные критические уязвимости 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1
09.09.2022 Секреты инцидент-менеджмента: как компании могут повысить свою эффективность 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
27.11.2017 Informatica представила Informatica Secure@Source версии 4 1
20.11.2014 Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными? 1
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL 1
14.11.2013 Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными» 2
19.03.2008 Система Sentry MM1 защитит от краж столичную аптеку 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Apache Sentry и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6888 3
Cloudera 60 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
SAP SE 5447 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
GitHub 980 1
1С-Битрикс - Bitrix 626 1
Nginx - Энджайникс 190 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Salesforce - Informatica 135 1
CrowdStrike Holdings 52 1
JetBrains 77 1
Google LLC 12300 1
Mindbox - Майндбокс 26 1
Сервис Плюс 185 1
DataDog 11 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 1
ZAVOD Games 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 684 1
BMW Group 467 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
Tesla Motors 432 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Volvo Cars 259 1
Superjob - Суперджоб 723 1
Ford 424 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - СберАвто 36 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 12 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 529 3
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 177 3
СУБД - NoSQL - not only SQL 160 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4933 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2435 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1168 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 405 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1449 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7690 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2753 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 456 1
DevOps - Development и Operations 1083 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3136 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1759 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 3
Apache Hadoop 447 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 221 3
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 3
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 3
Oracle Java - язык программирования 3339 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 2
Oracle Autonomous NoSQL Database 17 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 76 2
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 2
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 2
Cloudera Enterprise 12 2
Cloudera Impala 3 2
Ford Mustang 16 1
Oracle PIM Data Hub - Oracle Product Information Management Data Hub 9 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes me ID - Mercedes me connect 6 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 873 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 1
Google Android 14753 1
Linux OS 10966 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16389 1
Microsoft Azure 1468 1
Яндекс.Авто 46 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
JavaScript - JS - язык программирования 1337 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 852 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 176 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 1
Docker - Платформа распределённых приложений 443 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
Olson Mike - Олсон Майк 3 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Пивоваров Андрей 13 2
Павлов Никита 120 1
Рябов Анатолий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - СФО - Омская область 737 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1167 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1325 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 1
Английский язык 6880 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
BleepingComputer - Издание 422 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
