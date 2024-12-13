Mindbox Майндбокс
Mindbox и организации, системы, технологии, персоны:
|Горник Александр 3 3
|Бойко Андрей 50 2
|Боровиков Иван 2 2
|Ефанова Мария 2 2
|Аврамов Роман 3 2
|Мотовилов Олег 71 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Соколова Ольга 25 1
|Горохов Евгений 39 1
|Козловский Андрей 11 1
|Новиков Юрий 9 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Аниканова Мария 15 1
|Тюрина Мария 54 1
|Адеев Николай 13 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Лещинский Ян 4 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Неумоев Павел 1 1
|Немцев Антон 2 1
|Гурская Ольга 13 1
|Колосков Станислав 5 1
|Коткин Дмитрий 1 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Мео Юрий 5 1
|Терентьев Михаил 1 1
|Романенко Андрей 91 1
|Иванченко Марина 12 1
|Вагин Алексей 6 1
|Урывская Лидия 7 1
|Москвин Дмитрий 4 1
|Ситник Андрей 1 1
|Поликарпов Артём 1 1
|Кожемякин Даниил 1 1
|Щепилова Анастасия 1 1
|Малышева Виктория 1 1
|Белоусова Евгения 1 1
|Федоров Антон 22 1
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 2
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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