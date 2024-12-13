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Mindbox Майндбокс

Mindbox - Майндбокс


13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1
18.12.2023 «Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group 1
15.09.2023 Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
05.09.2023 «Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox 1
10.02.2023 Navicon автоматизировал работу с розничными клиентами для SimpleWine 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
07.06.2021 Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 2
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
07.04.2016 Ювелирный дом Valtera с помощью Mindbox «научился» находить лояльных клиентов в толпе посетителей 1
12.02.2014 В Екатеринбурге состоится конференция для разработчиков DUMP-2014 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Mindbox и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 6
Softline - Софтлайн 2811 5
Корус Консалтинг ГК 1217 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 5
Ростелеком 9702 4
Yandex - Яндекс 7340 4
8213 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
Naumen - Наумен 626 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 3
Тензор 98 3
iiko - айко 47 3
Эвотор - Evotor 184 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 3
МегаФон 8806 2
Microsoft Corporation 24625 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
Google LLC 11775 2
Roistat 12 2
GitHub 814 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 2
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 2
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Alibaba Group 422 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Oracle Corporation 6688 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Selectel - Селектел 385 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Superjob - Суперджоб 503 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Сбер - СберАвто 30 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
United Colors of Benetton 38 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
Абак-Пресс ИД 5 1
ЯКласс 68 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 9 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Золотое яблоко 17 1
Симбат 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
GetCourse - Геткурс 5 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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