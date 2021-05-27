Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros

Mindbox проинвестирует модульный конструктор писем Letteros. Платформа автоматизации маркетинга вложит в него в течение двух лет до 35 млн руб. На первом этапе Mindbox получит 10% Letteros с возможностью увеличения доли в будущем. Привлеченные средства пойдут на улучшение платформы Letteros.

Mindbox предоставляет крупному и среднему бизнесу интегрированную платформу для управления единым профилем клиента и автоматизации маркетинга. Компания развивается без привлечения инвестиций с 2006 г., оборот в 2020 г. составил 621 млн руб., рост — 43%.

Платформой Mindbox пользуются такие компании как «Детский мир», «Додо пицца», Okko, «Миф», «Ригла», ПИК и ЦИАН. Помимо программ лояльности, персонализации сайта и мобильных приложений Mindbox управляет прямыми коммуникациями, основа которых — email.

Letteros — модульный конструктор писем, созданный в 2020 г. основателями платформы Mailganer и CRM-агентства Mailfit для автоматизации дизайна и верстки. Сервисом пользуются S7, Yandex, Skyeng а также ряд общих с Mindbox клиентов, таких как «Эвотор» и Aviasales.

Александр Горник, CEO Mindbox, сказал: «Партнерство Mindbox с Letteros вижу полезным обеим компаниям и рынку в целом. Во-первых, 500 существующих клиентов Mindbox и все будущие смогут создавать более качественные письма быстрее, увеличить конверсию и оптимизировать расходы на верстку. Миграция пройдет автоматически и бесплатно, а работа станет удобнее за счет бесшовной интеграции с нашим языком персонализации контента и интерфейсом. В платформе появится встроенная возможность тестировать письма на различных устройствах, проверка грамматики, типограф и минификатор кода. Во-вторых, наша экспертиза, клиентская база и инвестиции ускорят развитие Letteros. Будут разработаны новые функции, в том числе мы рассчитываем, что коллеги будут двигаться в сторону генеративного дизайна на основе машинного обучения, а также возможности применения конструктора для создания персонализированных лендингов, динамических блоков и поп-апов на сайтах. В-третьих, в рамках партнерства мы планируем объединить усилия по развитию рынка: интегрировать курсы верстки и email-маркетинга Mailfit в наш популярный курс автоматизации маркетинга, а Mailfit станет восьмым сертифицированным агентством для внедрения Mindbox. При этом мы остаемся приверженцами открытости: верстку и дизайн мастер-шаблонов для Letteros и Mindbox сможет делать любое агентство или даже сам клиент, без привлечения сторонних партнеров. Соответствующее обучение будет предоставлено бесплатно. Это вторая инвестиция Mindbox в синергичный продукт с общими клиентами, структурированная схожим образом с предыдущей успешной сделкой — покупкой 10% Popmechanic. Сделка не подразумевает контроля, мотивирует основателей развивать совместный продукт вместе с независимым, используя ресурсы Mindbox как лидера рынка. Рассчитываем использовать накопленный опыт в будущих подобных сделках, идущих на пользу клиентам и рынку маркетинговых технологий России».

Даниил Кожемякин и Михаил Терентьев, управляющие партнеры Letteros, отметили: «Сегодня на подготовку коммуникаций специалисты тратят много часов, а то и дней. И, соответственно, много денег. Мы хотим решить эту проблему через легкий импорт контента в шаблоны и генерацию этого контента с помощью нейросетей. Это позволит в десятки раз сократить затраты времени и денег, дав возможность сфокусироваться на выборе наиболее креативного варианта сообщения и росте конверсий»