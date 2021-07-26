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Mindbox Letteros

Mindbox - Letteros

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Mindbox и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Mindbox - Майндбокс 34 2
Smartis - Смартис 7 1
Andata - Андата 8 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Yoloco 4 1
МИК - Московский акселератор 36 1
Mindbox - Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Mindbox - Mailfit 1 1
Яндекс.Аудитория 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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