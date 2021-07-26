Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора»

В рамках программы «Московский акселератор» состоялась презентация проектов трека FutureBank, на которой определили лучших выпускников. Участники трека представили ИТ-продукты для финансовой сферы. Программу реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Партнером трека выступил Банк Уралсиб.

«Для стартапов акселератор — это подготовительный класс для выхода на рынок. Программа дала шанс молодым компаниям протестировать свою модель в одном из крупнейших банков страны, привлечь инвестиции и найти новых клиентов. Средний рост выручки участников трека FutureBank составил 150%», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В рамках программы «Московский акселератор» состоялась презентация проектов трека FutureBank

Всего на участие в треке было подано 390 заявок. Участниками акселератора стали только 30 из них. По окончанию акселерационной программы они представили публике свои проекты. Во время презентации каждая команда рассказала о своем продукте, о том, чего достигла за время акселерации и планах на ближайшую перспективу.

По результатам программы стартап Banneon — генератор статичных и анимированных баннеров любого размера — уже заключил договор о платном внедрении своего решения и используется банком. Еще 5 компаний готовятся к прохождению Комиссии по инновациям:

Andata — сервис, который точно идентифицирует посетителей веб-сайта на основании технологий машинного обучения и вырабатывает рекомендации по оптимизации цифровых маркетинговых кампаний с помощью нейронных сетей;

Yoloco — аналитическая платформа для эффективного поиска и анализа блогеров с помощью искусственного интеллекта;

Altcraft Marketing — омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций с возможностью полного размещения в контуре компании;

ЮРРОБОТ — облачная платформа для взыскания дебиторской задолженности с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта;

UR-LI — экспертная ИИ-система, которая определяет, какую точную сумму в рублях и с какой вероятностью получится законно взыскать с контрагента.

Больше десяти команд с высоким инновационным потенциалом были отмечены Банком Уралсиб для продолжения переговоров о сотрудничестве в рамках постакселерационной программы. В их число вошли такие стартапы, как RevGames (платформа и сервис по геймификации для программ лояльности в банковском секторе, ритейле и телекоме), DyCont (сервис для персонализации любых сайтов по условиям и проведения А/Б-тестов без программиста), CASTDEVIA (сервис, помогающий клиентам сократить ресурсы на подбор наилучшего решения и оптимизировать маркетинговые расходы), Hot-WiFi (маркетинговое решение на основе Wi-Fi-технологии, которое умеет привлекать проходящих мимо людей, превращая их в клиентов, а также позволяет отслеживать аналитику по влиянию наружной рекламы на конверсию) и Yoloco.

Еще несколько компаний рассматриваются для размещения в B2B-маркетплейсе банка, который доступен для более чем 100 тыс. клиентов малого-среднего бизнеса Банка Уралсиб. Ими стали: JagaJam (комплекс продуктов статистики и автоматизации работы с социальными сетями), LabelUp (сервис нативной рекламы в Instagram), Letteros (коонструктор html-писем с готовыми шаблонами и интеграцией с популярными бизнес-платформами для отделов маркетинга и продаж), Hot-WiFi.

Помимо этого, два стартапа сумели привлечь инвестиции: Letteros — 35 млн, Yoloco — порядка 20 млн.

На этом работа с участниками трека не заканчивается: выпускников ждет трехмесячная программа постакселерационной поддержки, включающая индивидуальный трекинг, встречи с инвесторами и представителями корпораций.

Напомним, ранее программа «Московский акселератор» объявила о старте приема заявок на 10-й трек AI Factory, запущенный в партнерстве с такими компаниями, как «Ростелеком», Фонд «Энергия без границ» (партнер – «Интер РАО ЕЭС»), SAP и Кировский завод. В нем могут принять участие стартапы, разрабатывающие решения на основе искусственного интеллекта для автоматизации корпоративных проектов. Заявку на участие можно подать до 13 августа 2021 г.