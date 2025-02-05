Сбер СберМаркетинг SberMarketing С-Маркетинг РА
СберМаркетинг основан в 2019 году с целью развития возможностей экосистемы Сбера в области маркетинговых коммуникаций и технологий (MarTech, AdTech). С 2020 года СберМаркетинг является членом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и IAB Russia. Входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы Сбера.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 2
|Тупикина Анна 2 2
|Греф Герман 420 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Шкипин Виктор 13 1
|Андреев Станислав 1 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Бобрецова Александра 1 1
|Бочкарева Ксения 1 1
|Козлов Максим 27 1
|Шокин Денис 1 1
|Мулюкова Кристина 1 1
|Ламскова Анастасия 1 1
|Пейсахзон Яков 21 1
|Санина Юлия 2 1
|Липко Максим 1 1
|Стерлигов Петр 1 1
|Поляничев Константин 1 1
|Левкин Андрей 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 3
|Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 10 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
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