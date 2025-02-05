Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА

СберМаркетинг основан в 2019 году с целью развития возможностей экосистемы Сбера в области маркетинговых коммуникаций и технологий (MarTech, AdTech). С 2020 года СберМаркетинг является членом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и IAB Russia. Входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы Сбера.