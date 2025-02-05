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Сбер СберМаркетинг SberMarketing С-Маркетинг РА

Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА

СберМаркетинг основан в 2019 году с целью развития возможностей экосистемы Сбера в области маркетинговых коммуникаций и технологий (MarTech, AdTech). С 2020 года СберМаркетинг является членом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и IAB Russia. Входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы Сбера.


05.02.2025 «СберМаркетинг» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty 2
01.07.2024 «Авито» объявляет о запуске сертификации рекламных агентств 1
17.06.2024 Исследование: россияне, работающие в гибридном формате, реже других испытывают одиночество 1
05.04.2024 Сбербанк и «СберМаркетинг» запустили HR-кампанию с использованием ИИ-симулятора 2
14.03.2024 Более половины россиян взаимодействуют с ИИ в повседневной жизни, каждый третий россиянин использует ИИ в работе 1
16.02.2024 3D цифровые инфлюенсеры: запуск первого в России сервиса для генерации контента 2
11.01.2024 Гаджеты + телемедицина = здоровье детей 2
30.11.2023 Спрос на смартфоны за год вырос на треть 2
12.04.2023 Доля онлайн-канала в продажах мебели и товаров для дома по итогам первого квартала составила 30% 3
24.03.2023 Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году 1
07.12.2022 Как управлять базой знаний без иностранных решений: инструкция по миграции 1
09.11.2022 ИТ-решение для работы с файлами организации Picvario теперь доступно для малого и среднего бизнеса 1
23.09.2021 «Сбер» впервые в России запустил CG-рекламу в 3D формате 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 2

Публикаций - 14, упоминаний - 22

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 2
Telegram Group 2008 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
MONT - МОНТ 144 1
Atlassian 118 1
Picvario - Пикварио 15 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
X Corp - Twitter 2847 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 1
Samsung Electronics 10273 1
Huawei 3942 1
Xiaomi 1740 1
Apple Inc 12117 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 324 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 116 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 225 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 1
Yandex - Яндекс 7374 1
Amazon Inc - Amazon.com 3004 1
IBM - International Business Machines Corp 9443 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 288 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Ракурс НПФ 160 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 313 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 6
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Сбер - СберАвто 30 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Landor&Fitch 3 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Северсталь ПАО - Severstal 482 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Sila Sveta - Сила Света 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Nike 185 1
Puma - Пума 46 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 832 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 1
Click.ru - Клик.ру 4 1
Сбер - SberShop 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4761 3
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 3
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MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 1
Сбер - SberX Экосистема 19 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Сбер - СберФуд - SberFood 18 1
Autodesk Maya 62 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Adobe After Effects 68 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Atlassian - Confluence 113 1
Apache OpenOffice Draw 26 1
Carbon Soft - EvaTeam 15 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 11 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 182 1
Tinder 48 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 831 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
ByteDance - TikTok 258 1
Pinterest 67 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Сбер - СберКот 7 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 113 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 51 1
Тупикина Анна 2 2
Греф Герман 420 1
Крейнин Владислав 10 1
Шкипин Виктор 13 1
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Пейсахзон Яков 21 1
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