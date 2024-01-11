Гаджеты + телемедицина = здоровье детей

Как показал опрос «СберМаркетинга», родители в России все чаще используют устройства для диагностики здоровья своих детей и получают онлайн-консультацию педиатра. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркетинга».

17,2% родителей уже применяют различные гаджеты для определения показателей здоровья детей в домашних условиях (помимо термометра и тонометра), а 27,4% готовы такие приборы приобретать, причём каждый третий согласен потратить на это больше 3 тыс. руб. Многие сочетают гаджеты с телемедициной: на онлайн-приёме у педиатра уже были 29,1% родителей с детьми, а еще 21,5% хотели бы попробовать подобный формат.

Такие данные получены в результате опроса, который провел «СберМаркетинг». В исследовании участвовали 600 родителей по всей стране, причем мнения родителей из Москвы и родителей из регионов идентичны. У 17,5% из них дети еще находятся в младенческом возрасте, у 39,6% они ходят в детский сад. 47,2% воспитывают школьников младших классов, 33% — детей 12–18 лет, а у 11,6% дети уже взрослые. Сумма ответов превышает 100%, поскольку у 40,4% респондентов — двое детей, у 12,1% — трое, а у 2,5% — четверо и более.

Каждый четвертый россиянин раз в месяц проверяет здоровье ребенка у врача

Как показал опрос, россияне внимательно относятся к здоровью своих детей и держат этот вопрос на постоянном контроле. Состояние ребенка у врача каждый месяц проверяют 27,4% родителей, раз в три месяца это делают 20,8%, раз в полгода — 15,8%, раз в год — 6,3%. По необходимости — когда болезнь уже проявила себя — к педиатрам обращаются 29,4% опрошенных.

Три четверти родителей приобретут умный гаджет, если его посоветует педиатр

Возможности для домашней диагностики здоровья детей постоянно расширяются. 17,2% родителей уже обзавелись различными гаджетами для этих целей. 36% используют только самые необходимые из них — градусник и тонометр. 40,3% в любой непростой ситуации идут к врачу.

При этом саму идею — иметь дома гаджеты для самостоятельной ранней диагностики детских болезней — поддержало большинство опрошенных. Ключевой фактор при выборе гаджета — рекомендация специалиста. 38% жителей России с детьми готовы купить устройство, если его посоветует педиатр. Рекомендациям инфлюенсеров россияне не доверяют — только 0,7% готовы купить прибор по совету блогера.

Главное — гарантия, а одним устройством могут пользоваться все дети в семье

32,8% участников опроса готовы потратить на умный гаджет больше 3 тыс. руб., 30,3% — от 2 до 3 тыс. руб., 27,9% — от 1 до 2 тыс. руб., 9% — до 1 тыс. руб.. Почти все (85,4%) считают такой гаджет хорошим подарком.

Страна производства устройства, как правило, неважна, если есть гарантия, — так ответили 50,4% респондентов. Для 13,5% это в принципе не имеет значения, даже если гарантии нет. 16% выбирают отечественные устройства, 11,1% — западные, 3,3% — азиатские. При этом российскому производителю доверяют 89% опрошенных. А 5,7% доверяют конкретному бренду, а не стране производства.

Относительно того, можно ли использовать один прибор для диагностики здоровья нескольких детей, мнения разделились. 39,9% респондентов готовы сделать устройство общим, 23,4% — для всех детей в семье. 16,5% убеждены, что для каждого ребёнка нужен отдельный прибор, а 15,2% полагают, что это зависит от применения гаджета.

Каждый второй опрошенный родитель использует подобный прибор, только если что-то идет не так. 7,9% — несколько раз в неделю, 6,9% — один раз в неделю, 11,9% — раз в две недели, 18,2% — раз в месяц, 5% — раз в полгода. Чаще всего (93,4%) родители проверяют температуру, значительно реже — горло (56,4%), кожу (38%), нос (34%), уши (29,4%), глаза (28,4%) и живот (21,5%). Это и логично, ведь обычно дети болеют именно ОРВИ — такой ответ дали 76,6% родителей. Значительно реже в качестве самых распространённых заболеваний упоминались лор-болезни (11,6%), аллергия (5,6%), заболевания ЖКТ (3%), кожные болезни (1,7%), отравления (0,7%), а также вариант «Другое» (1%).

Когда ребенок вырастет, большинство россиян (51,9%) планируют оставить такой прибор себе, поскольку он может пригодиться им самим или их друзьям и родственникам. 23,4% отметили, что решение зависит от состояния прибора. 16,8% готовы подарить гаджеты друзьям и родственникам, 7,3% — продать. Лишь 0,7% планируют их выбросить.

«Половина россиян высоко оценили онлайн-консультацию педиатра»

Еще одной темой опроса стали онлайн-консультации педиатра (телемедицина). 29,1% респондентов уже пользовались такой опцией, причём каждый 12-й (8,6%) — регулярно. 21,5% пока не прибегали к онлайн-приёму, но хотели бы попробовать. Однако половина опрошенных (49,5%) все-таки считают, что очный прием лучше.

Из тех, кто воспользовался телемедициной, ровно половина респондентов (50%) рассказали, что онлайн-консультация оказалась полезной и очень помогла. 25% россиян также положительно оценили этот опыт, однако, будь диагноз посерьёзнее, отправились бы на очный прием. 17% отнеслись к онлайн-приему нейтрально. И только 7,9% остались недовольны.

А основная причина, по которой люди не пользовались телемедициной, — убеждение, что педиатр должен очно осмотреть ребенка.

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Врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова: «Сегодня телемедицина активно развивается и имеет много преимуществ. Онлайн-консультации дают возможность в любое время оперативно получить рекомендации врача, например при острых состояниях, а также обратиться к специалисту узкой направленности — даже из отдалённых регионов России. Телемедицина — это современный способ профилактики заболеваний или дистанционного мониторинга уже существующих хронических болезней. Также удобно пользоваться онлайн-услугами, находясь в путешествии или на даче».

Педиатр всегда на связи: большое будущее детских онлайн-консультаций

Как отмечают эксперты по всему миру, постоянно растущие возможности искусственного интеллекта в сочетании с умными приборами для домашней диагностики и телемедициной могут кардинально повысить качество и доступность медицинской помощи в России и способствовать профилактике заболеваний.

По данным исследования «Анализ рынка телемедицины в России» (BusinesStat, 2022 год), с 2017 по 2019 гг. объем рынка медицинских телеконсультаций в стране вырос почти в 6 раз и достиг 1,07 млн приемов, а по итогам 2021 г. этот показатель составил 4,95 млн телеконсультаций.

Рынок телемедицины включает в себя ИT-решения и сервисы для удаленных аудио- и видеоконсультаций между врачом и пациентом, сервисы записи к врачу, телемониторинг и телеконсилиумы. Телемедицинские решения помогают снизить затраты на повторные визиты к врачу, эффективно вести мониторинг пациентов с хроническими болезнями, проводить хирургические операции дистанционно и оказывать срочную помощь при чрезвычайных ситуациях.

Специалисты уверены, что в ближайшие годы число телеконсультаций продолжит расти, ведь онлайн-прием обычно дешевле очного и к тому же решает проблему дефицита узких специалистов в регионах. В педиатрии это направление будет особенно востребованным, поскольку ребёнка не всегда удобно или в принципе возможно быстро отвезти к врачу, а вызов педиатра на дом тоже может быть недоступен.

По оценке «СберЗдоровья», до 50% обращений, с которыми люди приходят на очный прием, можно обработать удаленно. За последние три года рост спроса на услуги дежурных педиатров «СберЗдоровья» вырос более чем в 12 раз, а на плановые консультации педиатров — более чем в 40 раз. Высокий спрос на услуги дежурных педиатров также подтверждается итогами 2023 г.: эта специализация находится на втором месте в топ-10 самых востребованных среди пациентов.

Мониторинг дыхания, температуры и даже настроения ребенка

При этом очевидно, что развитие телемедицины будет идти параллельно с развитием соответствующих гаджетов для мониторинга здоровья детей. На рынке уже немало подобных устройств. Наибольшим спросом пользуется мониторинг дыхания ребёнка — эта возможность встроена во многие камеры для спальни ребенка. Некоторые гаджеты отслеживают не только дыхание, но и температуру тела, а ещё записывают паттерны поведения и сразу же предупреждают родителей, если ребёнок отклоняется от них.

Еще одно полезное устройство для мам — «Умная камера здоровья» от «СберЗдоровья». Она позволяет врачу провести удаленный осмотр пациента с ОРВИ: при ее помощи можно сделать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, а также ушей и кожных покровов. Благодаря камере снижается количество очных приемов и, следовательно, сокращается число контактов с вирусами и бактериями.

Есть также гаджеты, которые помогают приучить ребёнка к правильному режиму сна. Они анализируют его поведение, сравнивают с особенностями поведения других детей и дают рекомендации.

Существуют трекеры, которые отслеживают все, что происходит с ребёнком, и отправляют данные педиатру. Например, браслет, который сообщает родителям, где находится их ребенок, какая у него температура и настроение, есть ли рядом воспитатель или учитель. Наконец, некоторые гаджеты эффективны при расстройстве аутистического спектра (РАС): в игровой форме они помогают определить степень заболевания, его прогресс или регресс.

Как показал опрос «СберМаркетинга», потребность в применении таких устройств, так же как и в телемедицине, довольно высока и не ограничивается только мегаполисами.

Об исследовании

Исследование проводилось с помощью сервиса «Яндекс. Взгляд» по всей России. Число респондентов — 600, возраст — от 22 до 45 лет, 80% респондентов — женщины, 20% — мужчины.