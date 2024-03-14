Более половины россиян взаимодействуют с ИИ в повседневной жизни, каждый третий россиянин использует ИИ в работе

56% россиян взаимодействуют с решениями на основе искусственного интеллекта в повседневной жизни. В Москве уровень проникновения нейросетей оказался чуть выше — 62%. Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного экспертами «СберМаркетинга». Участие в исследовании приняли 1300 человек из разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители агентства 4D.

Почти каждый третий россиянин применяет нейросети в работе. В Москве об этом заявили 35% респондентов, в регионах — 30%. Столь небольшой разрыв в статистике свидетельствует о развитой цифровизации страны за пределами центра.

Какие задачи россияне готовы поручить ИИ уже сейчас

42% респондентов заявили, что согласны доверить нейросети решение повседневных задач. При этом делегировать ИИ более серьезные вопросы, например планирование семейного бюджета на месяц, россияне готовы даже чаще. Такой ответ дали 44% участников опроса.

Респонденты перечислили те сферы жизни, где им хотелось бы чаще задействовать программные решения с ИИ. Это доставка (55,8%), ведение рабочей переписки (43,3%), заказ продуктов и онлайн-покупки (22,8%). Из неожиданного: 25,5% респондентов хотели бы делегировать нейросетям обязанности по выгулу собак и уходу за растениями. Более половины участников опроса хотели бы использовать или уже применяют технологию умного дома. В регионах таковых насчитывается 59,5%, в Москве — почти 64%.

«По статистике ВЦИОМ, уровень лояльности к технологиям ИИ в России достиг 55%. Безусловно, пока нейросети наиболее органично воспринимаются в тех направлениях, где уровень цифровизации и так высок: e-commerce, технологических инструментов для работы и дома. Однако по мере развития программных решений градус доверия к ним будет увеличиваться. Тем более что уже сейчас каждый четвертый готов поручить ИИ заботу о домашних питомцах. Это тоже весьма показательный момент», — сказала Анна Тупикина, директор по маркетингу «СберМаркетинга».

Уровень развития и перспективы ИИ в России

Среди отраслей экономики активнее всего ИИ, по мнению россиян, будет развиваться в промышленности (50,4%), сферах услуг (43,3%), развлечений (35%) и рекламы (36%). Наименее перспективной в этом плане считают бьюти-индустрию (5%).

Респонденты также оценили текущий уровень развития ИИ. 14% респондентов заявили, что без труда отличат сгенерированные нейросетью изображения или видео от реальных. Еще 43,3% часто видят отличия, но иногда допускают ошибки. Совсем не различают искусственный контент 32% участников опроса.