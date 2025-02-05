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Сбер SberShop



05.02.2025 «СберМаркетинг» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty 1
31.01.2023 «Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 2
Telegram Group 2008 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
X Corp - Twitter 2847 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 2
Связной ГК 1371 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 14 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4144 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3759 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3990 2
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 208 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17097 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2978 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1743 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 2
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1021 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2253 2
Микрофон - Microphone 2506 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3397 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 502 2
Podcasts - Подкастинг 256 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12555 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3827 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3473 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7000 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1618 1
Сбер - СберПрайм 45 3
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
Сбер - SberPortal 31 1
Сбер - SberBox Time 8 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
СалютДевайсы - SberBoom 20 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 1
Сбер - SberCast 1 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 51 1
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Сон - Somnus 428 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8700 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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