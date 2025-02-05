Сбер SberShop
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 2
|Telegram Group 2008 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
|X Corp - Twitter 2847 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
|Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 1
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