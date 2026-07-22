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«Аксиома-Софт» перевела «1С:Управление торговлей» на актуальную версию для «СММ-Ритейл»

Специалисты «Аксиома-Софт» завершили проект по обновлению системы «1С:Управление торговлей 8» для ритейлера, объединяющего розничные магазины, интернет-площадку SberShop и собственную программу лояльности с подарочными и платежными сертификатами. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

За годы эксплуатации в системе накопилось более 150 индивидуальных доработок, охватывающих розничную торговлю, интернет-магазин, складскую логистику, интеграции с внешними сервисами и специализированную отчетность.

Главная задача проекта — обновить систему, не потеряв ни одной бизнес-функции, и при этом заменить часть самописных механизмов стандартными инструментами новой версии. Особое внимание было уделено сохранению критически важных данных и привычных сценариев работы.

Перед началом работ специалисты «Аксиома-Софт» провели обследование информационной системы, детально разобрав более 20 ключевых бизнес-процессов — от розницы и закупок до склада, интернет-торговли и финансов.

По итогам обследования подготовили полный комплект рабочих документов: отчет об обследовании – зафиксировали все бизнес-процессы компании: розницу, интернет-торговлю, закупки, склад, финансы и взаимодействие с внешними сервисами; анализ доработок – описали каждую из 150 существующих модификаций, их назначение и влияние на систему, чтобы оценить возможность замены штатным функционалом; программа и методика испытаний – разработали детальный пошаговый план тестирования с описанием сценариев, последовательности их выполнения и ожидаемых результатов; детальная дорожная карта проекта – расписали все этапы, сроки и зоны ответственности, от подготовки тестового контура до ввода в промышленную эксплуатацию.

Ключевым фокусом стал анализ всех 150 доработок: для каждой проверили совместимость с новой версией и возможность замены на штатный функционал.

Для минимизации рисков и предотвращения возможных отказов все работы по обновлению были первоначально выполнены в тестовом контуре. На данной стадии адаптированы необходимые доработки, протестированы интеграции с внешними системами — подарочные сертификаты, «Честный Знак», кассовое ПО, обмены с внешними ИС. Тестирование проведено по утвержденной методике с участием обеих сторон.

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После успешного тестирования система была передана заказчику для приемочных испытаний. По их итогам внесены финальные корректировки, разработаны пользовательские инструкции и подготовлен сценарий перехода в промышленную эксплуатацию.

В рамках проекта также проведен анализ рисков, связанных с переносом данных, корректностью товарных остатков и работой интеграций. Для каждого сценария подготовлены процедуры восстановления и планы реагирования.

Для финансового блока сохранены специализированные аналитические отчеты, включая показатели KPI, анализ продаж по сертификатам, план-фактный анализ и сверки с банком и операторами фискальных данных. Автоматизированные процессы взаимозачетов и корректировки задолженности продолжили работать без изменения привычных бизнес-процессов пользователей.

Переход на актуальную версию «1С:Управление торговлей» позволил перевести систему на поддерживаемую редакцию, обеспечить возможность получения последующих обновлений и создать основу для дальнейшего развития информационной системы без потери накопленного функционала.

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