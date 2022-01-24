Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера»

«Сбер» объявляет о старте продаж умной медиаколонки SberBox Time, анонсированной в декабре 2021 г. в рамках документального фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера».

Умную медиаколонку SberBox Time можно приобрести по цене 7990 руб. в официальном интернет-магазине SberDevices, в сети магазинов «Связной», а также на маркетплейсе «Сбермегамаркет» и фирменных магазинах SberShop. Всех покупателей SberBox Time ждут приятные бонусы — полгода подписки «Сберпрайм»*, месяц Okko «Оптимум», Смотрешки Silver и цифрового фитнеса WellBell по 1 руб., а также месяц безлимитного доступа к SberPlay в подарок.

SberBox Time – это устройство 3 в 1: умная колонка с функцией музыкального будильника, ТВ-приставка и стрелочные часы. Со SberBox Time можно слушать музыку и радио, общаться с виртуальными ассистентами «Салют», записываться к врачу или в салон красоты через консьерж-сервис, управлять умным домом. Также с устройства можно заказывать еду и продукты благодаря интеграции с Delivery Club, «Самокатом» и «Сбермаркет», смотреть кино и эфирные телеканалы, YouTube, пользоваться браузером.

Внутри SberBox Time находятся два широкополосных динамика и пассивный излучатель. SberBox Time может работать не только как умная, но и как классическая bluetooth-колонка. При этом инженеры предусмотрели возможность подключить ее к более мощной аудиосистеме для любителей шумных вечеринок.

Благодаря матрице из пяти микрофонов SberBox Time распознает голосовые команды пользователя и услышит их даже из соседней комнаты. При этом, если хочется приватности, микрофоны легко отключить, нажав кнопку mute —– они отключатся физически.

SberBox Time

Виртуальные ассистенты «Салют» включат музыку под настроение, запустят любимую радиостанцию или подкаст, детей развлекут сказкой на ночь, или просто с вами поболтают. Для ценителей развернутых бесед с искусственным интеллектом даже появился специальный режим, активируемый по фразе «Салют, давай поболтаем». С помощью голосовых команд со SberBox Time можноуправлять устройствами умного дома Sber и партнеров, узнавать прогноз погоды, новости, устанавливать таймер, напоминания или будильник.

Чтобы расширить функциональность телевизора, достаточно подключить к нему колонку через HDMI-кабель. Пользователи могут смотреть ТВ-каналы, ролики в интернете, фильмы, мультфильмы и сериалы в Okko и других онлайн-кинотеатрах, искать нужную информацию во встроенном браузере.

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SberBox Time поддерживает вывод видео в современном формате UHD 4K и HDR.

Любители гейминга оценят возможность играть в топовые PC-игры от известных студий на большом экране и без покупки дорогостоящих консолей с помощью сервиса облачного гейминга SberPlay. Возможность подключить устройство через Ethernet-кабель к сети позволит улучшить игровой опыт, если работа беспроводной сети медленная.

Для персонализации и создания уникального вида устройства команда SberDevices разработала набор аксессуаров –– всего 16 3D-моделей доступны для скачивания на официальном сайте компании.

*Полгода подписки на «Сберпрайм» при покупке SberBox Time и активации подписки до 9 февраля 2022 г.