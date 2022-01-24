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Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера»

«Сбер» объявляет о старте продаж умной медиаколонки SberBox Time, анонсированной в декабре 2021 г. в рамках документального фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера».

Умную медиаколонку SberBox Time можно приобрести по цене 7990 руб. в официальном интернет-магазине SberDevices, в сети магазинов «Связной», а также на маркетплейсе «Сбермегамаркет» и фирменных магазинах SberShop. Всех покупателей SberBox Time ждут приятные бонусы — полгода подписки «Сберпрайм»*, месяц Okko «Оптимум», Смотрешки Silver и цифрового фитнеса WellBell по 1 руб., а также месяц безлимитного доступа к SberPlay в подарок.

SberBox Time – это устройство 3 в 1: умная колонка с функцией музыкального будильника, ТВ-приставка и стрелочные часы. Со SberBox Time можно слушать музыку и радио, общаться с виртуальными ассистентами «Салют», записываться к врачу или в салон красоты через консьерж-сервис, управлять умным домом. Также с устройства можно заказывать еду и продукты благодаря интеграции с Delivery Club, «Самокатом» и «Сбермаркет», смотреть кино и эфирные телеканалы, YouTube, пользоваться браузером.

Внутри SberBox Time находятся два широкополосных динамика и пассивный излучатель. SberBox Time может работать не только как умная, но и как классическая bluetooth-колонка. При этом инженеры предусмотрели возможность подключить ее к более мощной аудиосистеме для любителей шумных вечеринок.

Благодаря матрице из пяти микрофонов SberBox Time распознает голосовые команды пользователя и услышит их даже из соседней комнаты. При этом, если хочется приватности, микрофоны легко отключить, нажав кнопку mute —– они отключатся физически.

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SberBox Time

Виртуальные ассистенты «Салют» включат музыку под настроение, запустят любимую радиостанцию или подкаст, детей развлекут сказкой на ночь, или просто с вами поболтают. Для ценителей развернутых бесед с искусственным интеллектом даже появился специальный режим, активируемый по фразе «Салют, давай поболтаем». С помощью голосовых команд со SberBox Time можноуправлять устройствами умного дома Sber и партнеров, узнавать прогноз погоды, новости, устанавливать таймер, напоминания или будильник.

Чтобы расширить функциональность телевизора, достаточно подключить к нему колонку через HDMI-кабель. Пользователи могут смотреть ТВ-каналы, ролики в интернете, фильмы, мультфильмы и сериалы в Okko и других онлайн-кинотеатрах, искать нужную информацию во встроенном браузере.

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SberBox Time поддерживает вывод видео в современном формате UHD 4K и HDR.

Любители гейминга оценят возможность играть в топовые PC-игры от известных студий на большом экране и без покупки дорогостоящих консолей с помощью сервиса облачного гейминга SberPlay. Возможность подключить устройство через Ethernet-кабель к сети позволит улучшить игровой опыт, если работа беспроводной сети медленная.

Для персонализации и создания уникального вида устройства команда SberDevices разработала набор аксессуаров –– всего 16 3D-моделей доступны для скачивания на официальном сайте компании.

*Полгода подписки на «Сберпрайм» при покупке SberBox Time и активации подписки до 9 февраля 2022 г.

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