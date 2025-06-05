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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер SberBox Time


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Умные устройства требуют умной защиты: Сбербанк запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах 1
28.11.2023 Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск 1
24.10.2023 «Сбер» обновил операционную систему «Салют ТВ» на умных устройствах 1
15.03.2023 «Сбер» и SberDevices запустили сервис «Салют телеком» — комплексное решение для телеком-операторов на базе устройств Sber 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
25.10.2022 Масштабное обновление SberBox: установка сторонних приложений и 100+ каналов бесплатно 1
05.10.2022 Ко Дню учителя «Сбер» запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы 1
08.08.2022 Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 344 7
Yandex - Яндекс 7761 2
Rubetek - Рубетек 23 1
Bose corp 32 1
Google LLC 11965 1
Amazon Inc - Amazon.com 3050 1
Apple Inc 12283 1
Samsung Electronics 10384 1
Xiaomi 1823 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 289 1
LG Electronics 3640 1
Haier Group 182 1
Philips 2065 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
Aqara - Акара.Ру 30 1
Ballu Industrial Group 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 3
Лента - Сеть розничной торговли 2153 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
Связной ГК 1374 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 167 1
Сбер - SberShop 4 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 260 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7190 6
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СалютДевайсы - GigaChat 251 2
Google Android Package Kit - APK 198 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 792 1
HiPER Smart Home 3 1
Apple HomeKit 41 1
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Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 69 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
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Google Android Auto 39 1
Polaris IQ Home 29 1
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VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 1
Apple WatchOS 74 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 90 1
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HiPER IoT 10 1
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