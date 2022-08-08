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Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн

Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн. При подсчете учитывались все устройства с ассистентами Салют: ТВ-медиаприставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, умная медиаколонка SberBox Time, а также телевизоры под управлением «Салют ТВ». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Увеличиваются и темпы продаж: по итогам первого полугодия 2022 г. количество проданных устройств Sber выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка: «Сегодня “Сбер” — один из ключевых технологических игроков на рынке умных устройств. Один миллион — это важная символическая веха, на которой мы не планируем останавливаться. Уверен, что спрос на качественные российские устройства, работающие полностью на отечественном софте, будет расти. Это касается как наших новых устройств, например телевизоров под управлением “Салют ТВ”, так и флагманских девайсов, в частности SberBox. Огромный вклад в успех устройств Sber внесли пользователи, которые активно дают обратную связь. Каждое пожелание пользователей обрабатывается службой поддержки, а наиболее частотные или интересные направляются продуктовой команде. Так, например, на наших устройствах появились сторонние онлайн-кинотеатры».

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Умные устройства Sber

Первыми устройствами под брендом Sber были ТВ-медиаприставка SberBox и смарт-дисплей SberPortal, представленные в 2020 г.

В мае 2021 г. команда SberDevices представила ТВ-медиацентр SberBox Top. Тогда же была представлена операционная система для телевизоров «Салют ТВ». Эта разработка базируется на российском софте, полностью разработанном в «Сбере», поэтому она устойчива к изменениям внешнеэкономических факторов.

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В декабре 2021 г. была представлена умная медиаколонка SberBox Time — устройство 3 в 1, сочетающее в себе функции колонки, ТВ-приставки и стильных аналоговых часов.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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