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Ballu Industrial Group

Ballu Industrial Group


10.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж кондиционеров и обогревателей на 88% за 10 месяцев 2024 года 1
23.05.2024 Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM 1
30.06.2023 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM 1
18.04.2023 Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж 1
16.06.2022 Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры 1
09.11.2021 Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM 1
02.11.2021 Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года 1
16.08.2021 Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM 1
26.07.2021 Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
05.04.2021 Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать? 1
23.03.2021 Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM 1
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM 1
01.02.2021 Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM 1
04.12.2020 Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
18.11.2020 Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM 1
15.10.2020 Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
13.10.2020 Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы 1
23.07.2020 Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры? 1
06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM 1
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM 1
07.01.2020 Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
11.06.2019 Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
29.11.2018 Зима близко: как выбрать обогреватель для дома 2
06.07.2018 Кондиционеры: хиты продаж 1
31.05.2018 Лучшие мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM 1
21.05.2018 Боремся с аллергией: топ-10 очистителей воздуха 1
18.01.2016 Боремся с сухим воздухом вместе с Винни Пухом 1
06.11.2015 Увлажнители Ballu подружились с Микки Маусом 1
15.10.2015 Не замёрзнем: какие электрические конвекторы стоит купить? 1
23.07.2015 Лучшие увлажнители воздуха: выбор ZOOM 1
23.06.2014 Сушка: в поисках оптимального решения 1
23.05.2014 Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews 1
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
23.11.2011 «Воздушная тревога» отменяется: обзор очистителей воздуха Ballu 1
11.05.2011 Кондиционеры Ballu: позвольте позаботиться о Вас! 2
16.11.2010 Увлажнители воздуха BALLU: «живая вода» для современного человека 2
11.10.2010 Холодно не будет! Обзор новейших электрических обогревателей Ballu 2
07.06.2010 Кондиционеры Ballu: летом - только позитивные эмоции 2

Публикаций - 43, упоминаний - 50

Ballu Industrial Group и организации, системы, технологии, персоны:

Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 14
Timberk 24 10
LG Electronics 3614 9
Xiaomi 1732 8
Toshiba Corporation 2927 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 8
Samsung Electronics 10254 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 5
Philips 2053 5
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
Midea 35 3
Electrolux AB - Zanussi 43 3
Fujitsu 2041 2
Sharp Corporation 1041 2
Haier Group 165 2
Noirot 7 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Apple Inc 12100 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Rubetek - Рубетек 18 1
Парус Корпорация 552 1
НСТ - Новые сервисные технологии 48 1
Google LLC 11775 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
Supra 35 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Daewoo Electronics 43 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ASKO 35 1
Bose corp 31 1
Hyundai Motor Company 383 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 5
Dyson 122 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Daikin Industries 46 4
Walt Disney Company 622 2
Groupe SEB - Tefal 91 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
IKEA - ИКЕА 155 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Россети Ленэнерго 1700 1
SWISS International Air Lines 52 1
Mitsubishi Heavy Industries 34 1
Nikaten - Никатэн 1 1
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Вентилятор - Fan 979 24
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 23
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 18
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 14
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 14
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 14
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 13
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 125 12
Night Vision - режим ночного видения 358 11
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 11
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 9
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 9
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 8
Таймер - Timer 298 8
Нагреватель - нагревательный элемент 105 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 7
Угольный фильтр - Carbon Filter 45 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 6
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 6
Моноблок - Monoblock PC 930 6
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 6
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 65 6
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 6
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 144 6
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 5
Электротехника - инвертор 148 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 14
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 12
Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 12 9
Xiaomi Mi Home 74 7
Apple iPhone 6 4862 6
Microsoft Windows 2000 8661 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 5
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 5
Electrolux EACS 7 4
Electrolux ECH 5 4
Hyundai HAC - Hyundai H-PAC - серия кондиционеров 5 4
Philips AC - серия воздухоочистителей 4 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 3 2
Xiaomi Mi Air Purifier 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Google Android Auto 34 1
Apple WatchOS 72 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 82 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Samsung SmartThings 42 1
VK Combo 82 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Apple HomeKit 41 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 1
Сбер - SberPortal 31 1
Tango 44 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Старостина Марина 1 1
Криницкий Игорь 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Япония 13282 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 3
Южная Корея - Республика 6646 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Китай - Тайвань 3984 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Ирландия - Республика 1010 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3619 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Таиланд - Королевство 816 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 12
Сон - Somnus 428 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 9
Дача - дачники 815 9
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 7
Зоология - наука о животных 2603 7
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 7
Металлы - Серебро - Silver 756 6
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КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 5
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 5
Ботаника - Растения - Plantae 1041 5
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Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 3
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 2
Металлы - Медь - Copper 791 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Молекула - Molecula 1065 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 12
Nature 811 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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