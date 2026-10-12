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Ballu Camino Ballu Cube Ballu Apollo Ballu ENZO Ballu Plaza Ballu Deluxe Ballu Comfort Ballu BIH Ballu BHG Ballu BOGH обогреватель электрический конвектор электрический обогреватель

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12.10.2026 Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM 1
18.09.2023 Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM 1
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали 2
02.11.2021 Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года 3
01.02.2021 Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM 1
04.12.2020 Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM 3
15.10.2020 Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM 2
13.10.2020 Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы 1
07.01.2020 Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM 3
10.12.2019 Встречаем Новый год на даче: полезная техника для зимнего досуга 1
15.10.2015 Не замёрзнем: какие электрические конвекторы стоит купить? 1
11.10.2010 Холодно не будет! Обзор новейших электрических обогревателей Ballu 3
04.12.2007 Уют в доме: альтернативные системы отопления 2

Публикаций - 13, упоминаний - 24

Ballu Camino и организации, системы, технологии, персоны:

Ballu Industrial Group 55 9
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 7
Timberk 26 5
Xiaomi - Сяоми 2292 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 2
Noirot 7 2
Electrolux AB - Zanussi 61 2
Daichi - Даичи 17 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Stiebel Eltron 8 1
Samsung Electronics 11148 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Yandex - Яндекс 9393 1
Acer Group - Acer Inc 2826 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
Samsung - Harman - JBL 245 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 57 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Hyundai Motor Company 439 3
Dyson 159 3
Mohlenhoff - Мёленхофф 1 1
Groupe SEB - Tefal 109 1
Nikaten - Никатэн 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 183 12
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 646 10
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 169 7
Вентилятор - Fan 1089 6
Нагреватель - нагревательный элемент 114 6
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 883 6
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 738 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1884 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1658 5
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 74 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8506 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1201 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13382 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27184 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6637 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1210 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2533 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8011 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2305 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6481 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3109 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14902 2
Таймер - Timer 449 2
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 230 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1421 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 50 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13621 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10067 1
Умные платформы 2020 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26992 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3022 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36830 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2753 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7468 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3467 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14447 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24785 1
Electrolux EFH - Electrolux EOH - Electrolux ECH - Electrolux Rapid - Electrolux Aie Gate - серия обогревателей и конвекторов 11 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 2
Polaris PMH - Polaris PRE - обогреватель 5 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 989 2
Xiaomi Mi Home 98 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 2
Hyundai H-HC - обогреватель 2 2
Groupe SEB - Tefal HE - серия обогревателей 1 1
Groupe SEB - Tefal RK - Tefal MultiCook&Stir - мультиварки 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 3019 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 446 1
Apple Siri - Голосовой помощник 451 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 205 1
Яндекс.Заправки 42 1
Samsung - Harman - JBL Flip 13 1
Noirot Verlys Evolution 2 1
Xiaomi MiJia 60 1
DeLonghi TRRS - DeLonghi GS - DeLonghi Tower - DeLonghi TRD - DeLonghi Dragon - серия обогревателей и радиаторов 6 1
Xiaomi Mi Smart Space Heater 3 1
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 1
Redmond SkyHeat - конвектор-обогреватель 3 1
Redmond RFH 1 1
Electrolux EFP - электрокамин 3 1
Ballu BFH - тепловентилятор 2 1
Криницкий Игорь 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 168671 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19392 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48136 1
Южная Корея - Республика 7109 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8692 1
Германия - Федеративная Республика 13305 1
Италия - Итальянская Республика 4524 1
Франция - Французская Республика 8209 1
Китай - Тайвань 4289 1
Солнечная система - Solar system 2575 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5525 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4750 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2131 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5579 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 493 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1170 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2082 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10567 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5685 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6279 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5713 2
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Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 371 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3167 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7113 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16370 1
Физика - Physics - область естествознания 2972 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1736 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1057 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6178 1
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1545 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 140 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 303 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 568 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 641 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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